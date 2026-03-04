Street Triple 765 Moto2™ Edition, premio speciale per i vincitori del “Triumph Triple Trophy 2026”

Alla vigilia del round inaugurale della stagione MotoGP™ 2026, Triumph Motorcycles e MotoGP™ hanno presentato due esclusive versioni in serie limitata della Street Triple 765 Moto2™ Edition, destinate ai vincitori del Triumph Triple Trophy 2026: la moto #001, riservata al pilota Moto2™ più votato dai tifosi, e la #765, assegnata tramite estrazione gratuita a un appassionato.
Prodotte in soli 1.000 esemplari, le due moto si distinguono per componenti in fibra di carbonio e per una personalizzazione dedicata sul cannotto di sterzo, rendendole i modelli più vicini alla Moto2™ mai offerti al pubblico.
L’edizione 2026 rappresenta l’ultima tappa di un percorso iniziato diversi anni fa, con Triumph impegnata a trasferire sulla produzione stradale l’esperienza maturata come fornitore unico dei motori Moto2™ dal 2019.
2020 – Street Triple RS “Moto2™ Inspired”: la prima serie speciale ispirata alla Moto2™ nasce nel 2020, con una RS dotata di mappature dedicate, sospensioni più raffinate e una grafica celebrativa. Non era ancora una vera “Moto2™ Edition”, ma segnava l’inizio del legame tecnico e stilistico con il paddock.
2022 – Prima Street Triple 765 Moto2™ Edition, una edizione limitata arriva nel 2022:765 esemplari per ciascuna delle due colorazioni; sospensioni Öhlins completamente regolabili; ergonomia più aggressiva; componentistica racing e peso ridotto È la prima Street Triple con un DNA realmente vicino alla Moto2™, anche grazie a un motore rivisto con risposta più pronta e un’erogazione più lineare agli alti regimi.
2024 – Street Triple 765 Moto2™ Edition “Second Gen”: elettronica aggiornata; freni Brembo Stylema; quickshifter evoluto; C’è un incremento della potenza massima. Consolidato il concetto di “Moto2™ per la strada”, diventando la base tecnica delle edizioni successive.
2026 – La nuova serie limitata #001 e #765 rappresenta la più esclusiva mai prodotta, con personalizzazioni uniche, componenti in carbonio e un livello di finitura superiore, pensato per celebrare i sette anni di collaborazione Triumph–Moto2™.
La Street Triple 765 Moto2™ Edition 2026 deriva direttamente dal motore tre cilindri 765cc sviluppato per la Moto2™, ma con specifiche ottimizzate per l’uso stradale.
Motore
- Cilindrata: 765 cc, tre cilindri in linea
- Origine: derivazione Moto2™ con albero motore alleggerito, condotti rivisti e fasatura ottimizzata
- Evoluzione rispetto alle versioni precedenti:
- 2020: motore RS con mappature dedicate
- 2022: incremento della potenza e risposta più rapida
- 2024: affinamento dell’erogazione e riduzione degli attriti interni
- 2026: ottimizzazione per carburanti non fossili in vista del 2027
Il lavoro sui carburanti sostenibili rappresenta la principale novità tecnica: dopo i test al 40% nel 2024, Triumph ha completato la mappatura per i nuovi carburanti 100% non fossili, che verranno provati nel 2026.
Ciclistica e meccanica
- Telaio: struttura in alluminio con geometrie derivate dalla RS, irrigidita nelle versioni 2022–2026
- Sospensioni:
- 2020: Showa/Brembo standard RS
- 2022: Öhlins NIX30 e TTX36
- 2024: tarature racing e forcella più rigida
- 2026: setup ottimizzato per uso sportivo stradale
- Freni:
- 2020: Brembo M50
- 2022: Brembo Stylema
- 2026: Brembo Stylema con ABS cornering evoluto
- Componenti speciali 2026: carbonio su parafango, pannelli laterali, belly pan e terminale; sella Moto2™ goffrata; piastra superiore ricavata dal pieno con numerazione dedicata.
Prestazioni
Le versioni Moto2™ Edition hanno sempre rappresentato il top della gamma Street Triple.
- 2020: ~123 CV
- 2022: ~130 CV
- 2024: ~130+ CV con erogazione più piena
- 2026: potenza simile ma con mappature ottimizzate per carburanti sostenibili e risposta più lineare
L’obiettivo non è solo la potenza massima, ma la fedeltà al carattere Moto2™, con un allungo superiore e una rapidità di salita di giri tipica dei motori racing.
Durante la conferenza stampa al Chang International Circuit, Triumph ha annunciato l’avvio del programma di test sui carburanti 100% non fossili, obbligatori in Moto2™ dal 2027. Nel 2026 verranno provati diversi campioni per verificare prestazioni, affidabilità e resistenza del tre cilindri 765, dopo aver già percorso oltre 1.781.698 km in gara dal 2019.
Dal 2020 il Triumph Triple Trophy premia i piloti Moto2™ che si distinguono per sorpassi, rimonte e momenti spettacolari. I vincitori delle edizioni precedenti:
- Marco Bezzecchi (2020)
- Raul Fernandez (2021)
- Jeremy Alcoba (2022)
- Pedro Acosta (2023)
- Ai Ogura (2024)
- Diogo Moreira (2025)
Come funziona il Triumph Triple Trophy 2026: dopo ogni round, una giuria MotoGP™–Triumph seleziona tre piloti. I tifosi votano su Instagram: 7 punti al più votato; 6 punti al secondo; 5 punti al terzo. La classifica viene aggiornata a ogni gara. Per il secondo anno consecutivo, i fan possono partecipare all’estrazione gratuita per vincere la Street Triple Moto2™ Edition #765.
I vincitori del Triumph Triple Trophy 2026 riceveranno una Street Triple 765 Moto2™ Edition con componenti specifici: componenti in carbonio; sella Moto2™ goffrata; faro posteriore trasparente; incisioni laser dedicate; colorazione Mineral Grey & Crystal White con telaietto in Triumph Performance Yellow; piastra superiore numerata e personalizzata.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.