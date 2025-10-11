Renault Twingo, il 6 novembre scende in campo un’altra piccola in stile “nostalgia” ma e-tech [e con R-Pass]

Due mesi dopo il debutto della nuova Clio, Renault si prepara a riportare in scena un altro dei suoi modelli più iconici: la Twingo. Il 6 novembre sarà presentata ufficialmente la quarta generazione della celebre city car, reinterpretata in chiave moderna ma con chiari richiami stilistici alla prima versione degli anni ’90. La nuova Twingo sarà completamente elettrica e prodotta nello stabilimento Revoz di Novo Mesto, in Slovenia, segnando un ulteriore passo nella strategia green del marchio francese.
Come già avvenuto per la Renault 5 e la Renault 4 E-Tech, anche la Twingo sarà protagonista del programma “R Pass”, una formula che consente agli appassionati di prenotare l’auto prima della presentazione ufficiale. Con un contributo non rimborsabile di 100 euro, gli iscritti al programma avranno accesso prioritario all’ordine e alla consegna, oltre a ricevere gadget esclusivi come una miniatura della vettura e una cover verde per le chiavi.
Ma la vera novità è il prezzo: Renault ha confermato che la nuova Twingo sarà proposta a meno di 20.000 euro, bonus esclusi. In Italia, grazie agli incentivi statali e all’accesso prioritario “R Pass”, il prezzo può scendere fino a 9.900 euro per i primi 700 acquirenti che soddisfano i requisiti previsti (ISEE inferiore a 30.000 euro, rottamazione di un veicolo fino a Euro 5, residenza in area urbana definita da determinati parametri). Un’offerta che rende la Twingo una delle city car elettriche più accessibili sul mercato europeo.
Dal punto di vista tecnico, la Twingo E-Tech sarà basata sulla piattaforma AmpR Small, la stessa utilizzata per la Renault 5 E-Tech. Le dimensioni si manterranno compatte, con una lunghezza di circa 3,75 metri e cinque porte per una maggiore praticità urbana. Il design richiama volutamente la prima generazione, con fari anteriori full LED arrotondati e fanali posteriori a mezzaluna, mentre l’abitacolo offrirà soluzioni modulari come i sedili posteriori scorrevoli e frazionati.
All’interno, la strumentazione sarà digitale con display da 7 pollici e sistema infotainment da 10,1 pollici. Tra le dotazioni opzionali spicca il tetto panoramico in vetro. La versione base dovrebbe montare un motore elettrico da circa 95 CV, con una batteria da 30 kWh e consumi stimati intorno ai 10 kWh/100 km. L’autonomia prevista si aggira tra i 200 e i 270 km, rendendola ideale per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano. Versioni superiori potrebbero adottare batterie da 40 kWh, con range fino a 350 km.
La nuova Twingo non è solo un ritorno nostalgico, ma una risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile, con un prezzo competitivo, dotazioni moderne e un’anima urbana che non ha mai smesso di conquistare.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.