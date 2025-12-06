Porsche Cayenne Electric: potenza, autonomia e innovazioni

La nuova Porsche Cayenne Electric offre una potenza di 408 CV e una coppia di 835 Nm. La versione Turbo Electric alza ulteriormente l’asticella: 857 CV di base, con un boost temporaneo di 176 CV disponibile per intervalli di 10 secondi, che porta la potenza complessiva a ben 1.156 CV. Mai una Porsche di serie aveva raggiunto valori simili. Con 1.500 Nm di coppia, la Turbo accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h. Numeri impressionanti, soprattutto considerando la massa da spingere: 2.525 kg per la versione standard e 2.645 kg per la Turbo.
Turbo Electric alza ulteriormente l’asticella: 857 CV di base, con un boost temporaneo di 176 CV disponibile per intervalli di 10 secondi, che porta la potenza complessiva a ben 1.156 CV. Mai una Porsche di serie aveva raggiunto simili valori. Con 1.500 Nm di coppia, la Turbo accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h. Numeri impressionanti, soprattutto considerando la massa da spingere: 2.525 kg per la versione standard e 2.645 kg per la Turbo.
Batteria e autonomia
La Cayenne Electric sarà disponibile nella prima metà del 2026 e monterà una batteria da 113 kWh (108 kWh utilizzabili) prodotta da LG. L’autonomia dichiarata è di 642 km per la versione standard e 623 km per la Turbo. La tecnologia a 800 V consente ricariche ultraveloci fino a 400 kW: dal 10% all’80% in soli 16 minuti.
Ogni Porsche completamente elettrica è dotata di una garanzia mondiale sulla batteria ad alto voltaggio contro difetti di materiali e lavorazione, valida per 8 anni o fino a un chilometraggio di 160.000 km.
Inoltre, è garantita la capacità residua della batteria ad alto voltaggio: fino a 3 anni o 60.000 km¹, è garantito l’80% della capacità netta originale della batteria; in seguito, viene garantita almeno il 70% della capacità residua fino alla fine del periodo di garanzia della batteria HV.
Una ricarica di 10 minuti garantisce oltre 300 km di percorrenza. Oltre al tradizionale cavo, è disponibile anche la ricarica wireless, che funziona semplicemente parcheggiando su una piazzola dedicata. Un sistema di sicurezza interrompe immediatamente la ricarica se sotto il veicolo dovesse passare un bambino o un animale.
Design e aerodinamica
Lo stile richiama quello della Macan ibrida plug-in, con linee atletiche e un cofano scolpito che ricorda la 911. Le porte senza cornice aggiungono un tocco da coupé, mentre la parte posteriore è caratterizzata da una barra luminosa orizzontale con il logo Porsche.
La Turbo Electric si distingue per un kit estetico più aggressivo, con prese d’aria verticali e flap aerodinamici mobili integrati nel paraurti posteriore. A partire da 55 km/h, questi elementi si estendono per ridurre la resistenza e aumentare l’autonomia fino a 12 km.
Dimensioni
La Cayenne elettrica misura 4,99 m di lunghezza (5,5 cm in più rispetto alla versione termica) e ha un passo di 3,02 m (+13 cm). Larghezza: 1,98 m; altezza: 1,67 m. Il bagagliaio offre una capacità variabile tra 781 e 1.588 litri, grazie ai sedili posteriori ripiegabili elettricamente (60/40). Sotto il cofano è presente un ulteriore vano da 90 litri. La Turbo monta cerchi da 22 pollici con pneumatici Pirelli P-Zero: 285/40 all’anteriore e 325/35 al posteriore.
Interni e tecnologia
L’abitacolo è un vero spettacolo digitale:
- Quadro strumenti curvo da 14,25 pollici per il guidatore
- Display panoramico da 14,9 pollici per il passeggero
- Schermo centrale da 12,5 pollici con funzione split-screen
I sedili anteriori e posteriori sono regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati. Anche volante, bracciolo centrale e pannelli porta possono essere riscaldati, garantendo comfort ottimale anche nelle giornate più fredde.
Porsche Digital Key, la chiave del veicolo diventa digitale configurabile nell’app My Porsche e gestita tramite il proprio dispositivo mobile. I proprietari possono condividere la chiave – e quindi l’accesso al Cayenne – in modo semplice e sicuro con un massimo di 7 amici o familiari. Ogni destinatario autorizzato può utilizzare il veicolo direttamente dal proprio dispositivo mobile.
Prezzi
Sul mercato del Vecchio Continente, la Cayenne Electric parte da 107.600 euro, circa 11.000 euro in meno rispetto alla Cayenne Hybrid con dotazione equivalente. La versione Turbo sarà proposta a 167.200 euro.
- Porsche Cayenne Electric: € 107.600
- Porsche Cayenne Turbo Electric: € 167.200
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.