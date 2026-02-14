Omoda e Jaecoo una realtà inarrestabile nel panorama automobilistico europeo e mondiale

Nel panorama automobilistico globale del 2026, sempre più competitivo e frammentato, Omoda 5 si distingue come uno dei modelli più dinamici e riconoscibili nel segmento dei SUV compatti. La sua crescita non è frutto del caso: il design fortemente identitario (anche se ricorda vagamente la Nissan Qashqai ultima generazione) pensato per intercettare lo stile di vita delle nuove generazioni Neo-LOHAS si combina con una gamma di motorizzazioni capace di adattarsi a mercati molto diversi tra loro. Dalla combustione interna alle versioni ibride ed elettriche, Omoda 5 ha saputo conquistare un pubblico eterogeneo, affermandosi come uno dei crossover più richiesti a livello internazionale.
In Italia il modello ha registrato risultati particolarmente significativi. Con oltre 15.500 unità consegnate nel 2025, pari a oltre il 40% delle vendite complessive di OMODA & JAECOO, Omoda 5 si è imposto come il pilastro della gamma. L’arrivo della versione SHS-H nel corso dell’ultimo quadrimestre ha ulteriormente rafforzato la sua presenza, tanto che questo modello ha rappresentato quasi la metà delle vendite del gruppo, con 1.260 immatricolazioni, di cui 1.000 nella variante Super Hybrid nel solo mese di novembre 2025.
Tale variante presenta specifiche quali:
Omoda 5 amplia la propria gamma con l’arrivo della versione full hybrid da 224 CV, una motorizzazione che rafforza la presenza della crossover di medie dimensioni in un segmento sempre più competitivo. Lunga 4,45 metri, la vettura si posiziona tra la variante a benzina da 147 CV con cambio a doppia frizione, e la versione elettrica da 211 CV, e offre un’autonomia dichiarata di 430 km. La nuova SHS-H si inserisce così come soluzione intermedia, pensata per chi cerca efficienza senza rinunciare alla versatilità di un powertrain tradizionale.
Il listino della full hybrid parte da 28.500 euro per l’allestimento Pure, che include già una dotazione ricca per la categoria: climatizzatore bizona, cruise control adattativo, frenata automatica anche in retromarcia e monitoraggio dell’angolo cieco. La garanzia di 7 anni o 150.000 km rafforza ulteriormente l’attrattiva del modello, soprattutto per un pubblico attento al rapporto qualità-prezzo.
La versione Premium, protagonista del test, sale a 31.500 euro e introduce un livello di comfort superiore grazie ai sedili in ecopelle regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati, alla ricarica wireless per smartphone, al tetto apribile e al portellone elettrico. Manca il navigatore integrato, ma la scelta è compensata dalla compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay, ormai preferita da molti utenti.
Con questa nuova motorizzazione, Omoda 5 consolida la propria strategia multi-powertrain e rafforza la sua posizione puntando su un mix di tecnologia, dotazioni generose e prezzi competitivi che continua a convincere un numero crescente di automobilisti.
La forza di Omoda 5 emerge con chiarezza anche nei mercati europei, dove si impone con continuità nella fascia centrale-alta delle classifiche di vendita. Nel Regno Unito Omoda 5 cresce in modo equilibrato sia nel comparto ICE sia in quello BEV, superando in quest’ultimo diversi concorrenti diretti. La sua presenza simultanea e credibile in entrambe le categorie lo colloca stabilmente nella Top 10 complessiva, rendendolo il modello cinese più venduto nel Paese. La capacità di inserirsi nelle decisioni d’acquisto dei consumatori britannici, tradizionalmente fedeli ai marchi storici, testimonia la solidità della proposta Omoda.
La progressione nei mercati a guida a destra conferma ulteriormente questa traiettoria: Omoda 5 figura stabilmente nella Top 3 tra i brand cinesi, confrontandosi ormai con modelli europei consolidati. Una crescita che non si limita a singoli exploit, ma che riflette una logica di prodotto coerente e validata su scala globale. Prestazioni equilibrate, posizionamento chiaro e una strategia multi-powertrain che riduce le barriere d’ingresso nei diversi mercati hanno permesso al modello di completare il passaggio da “nuovo player” a proposta mainstream.
Il contesto aziendale rafforza ulteriormente questa narrazione. Nel 2025 Chery Group, casa madre di OMODA & JAECOO, ha raggiunto il 233° posto nella Fortune Global 500, registrando la crescita più rapida tra i costruttori automobilistici e mantenendo per il 23° anno consecutivo la leadership come primo esportatore cinese. OMODA & JAECOO, oggi presenti in 64 mercati globali, sono diventati tra i brand automobilistici in più rapida espansione al mondo, grazie a una visione che unisce innovazione, design e una forte attenzione ai giovani consumatori. La tecnologia SHS, cuore della strategia ibrida del gruppo, e l’ingresso nel campo dell’intelligenza artificiale con il robot sviluppato insieme al team AiMOGA testimoniano un approccio orientato alla mobilità del futuro.
Omoda 5, con la sua capacità di adattarsi a culture, normative e aspettative differenti, rappresenta oggi uno dei simboli più evidenti di questa trasformazione globale. Dal Medio Oriente all’Europa, dai motori termici all’elettrico, il modello consolida il proprio ruolo nel panorama internazionale dei crossover, confermando una competitività destinata a durare nel tempo.
Motore termico
Benzina Turbo 4 cil – a Ciclo Miller, Cilindrata 1.499 cc
Potenza termica 143 CV (105 (105 kW) a 5200 rpm / 215 Nm
Potenza motore elettrico 150 kW
Batteria di trazione 1,83 kWh (ferro fosfato LFP)
Potenza combinata 224 CV (165 kW)
Cambio DHT150
Trazione Anteriore
Sospensioni anteriori schema McPherson
Sospensioni Posteriori Schema Multilink
Pneumatici 215/60 R17 Pure – 215/55 R18 Premium
Velocità Massima 175km/h
Accelerazione (0-100kmh) 7,9s
Lunghezza 4.447mm
Larghezza 1.824mm
Altezza 1.588mm
Passo 2.610mm
Volume Bagagliaio 442 / 1.149 Litri
Peso in ordine di Marcia 1.621 kg
Serbatoio Carburante 51 Litri
Diametro Di Sterzata 10,9m
Consumo WLTP urbano 4,7 l/100 km
Consumo WLTP Suburbano 4,3l/100km
Consumo WLTP extraurbano 4,7 l/100 km
Consumo WLTP Alto 6,6l/100km
Consumo WLTP Combinato 5,3l/100km
CO2 WLTP Combinato 120g/km
Scheda tecnica – Omoda 5 (dati generali di gamma)
Segmento: C-SUV crossover Motorizzazioni disponibili: benzina, 100% elettrica (BEV), Super Hybrid SHS-H Potenza (varianti): valori variabili in base al mercato e alla motorizzazione Trazione: anteriore o integrale a seconda delle versioni Tecnologia ibrida SHS: sistema ad alta efficienza con autonomia combinata estesa Dotazioni principali: infotainment di ultima generazione, ADAS avanzati, connettività completa, design aerodinamico con forte identità visiva Mercati di presenza: 64 Paesi in Europa, Asia, Australia, Africa, America Latina e Medio Oriente Posizionamento del brand OMODA: marchio globale in rapida espansione, orientato ai giovani consumatori e alla mobilità elettrificata, con l’obiettivo dichiarato di diventare “The World’s Leading Crossover Brand”.
