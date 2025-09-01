Nuovo Renault Kiger, un SUV compatto ma di grande effetto

Renault India ha ufficialmente svelato il Nuovo Kiger, un SUV compatto sotto i quattro metri che incarna la filosofia “Rethink Performance”. Con oltre 35 specifiche i design, il modello si presenta con una linea moderna ed audace, interni più raffinati e una dotazione tecnologica e di sicurezza di livello superiore. Disponibile in quattro allestimenti — Authentic, Evolution, Techno ed Emotion — il Kiger punta a consolidare la sua posizione in un segmento che rappresenta il 50% delle vendite SUV in India.
Design:
Il frontale ridisegnato introduce la nuova identità visiva di Renault, mentre la tinta esclusiva Oasis Yellow, con trattamento alla mica, dona al veicolo un impatto visivo vibrante. Cerchi diamantati da 16″, tetto bi-tono e badge TURBO completano un look dinamico e sportivo.
Motorizzazioni e apertura all’ibrido
Il nuovo Kiger mantiene la doppia offerta benzina:
- Un motore aspirato da 72 CV e 96 Nm
- Un turbo benzina da 100 CV e 160 Nm
Entrambi sono compatibili con il carburante E20, in linea con le normative ambientali indiane. Inoltre, è disponibile una versione catalizzata a CNG, mentre Renault ha confermato l’intenzione di ampliare la gamma con soluzioni ibride leggere (mild hybrid) nei prossimi aggiornamenti, in risposta alla crescente domanda di mobilità sostenibile.
Trasmissioni e dinamica di guida:
Il Kiger offre tre opzioni di trasmissione: Manuale a 5 rapporti oppure automatico Easy-R, o ancora, CVT X-Tronic con tecnologia D-Step, che elimina l’effetto “elastico” tipico delle CVT, migliorando la fluidità e la reattività. Grazie alla tecnologia Mirror Bore Coating, mutuata dal mondo racing, il motore riduce l’attrito e migliora consumi e affidabilità.
Comfort e tecnologia a bordo
L’abitacolo è così organizzato: Sedili anteriori ventilati in similpelle chiara; bocchette posteriori e isolamento acustico migliorato; multiview camera HD per manovre urbane; touchscreen da 8” con Android Auto e Apple CarPlay wireless; impianto audio 3D Arkamys con 6 altoparlanti.
Dettagli come il vano refrigerato, prese USB multiple e allarme per oggetti dimenticati rendono l’esperienza quotidiana più intelligente.
Sicurezza: Nuovi standard
Il nuovo Kiger introduce 6 airbag di serie e ben 21 funzioni di sicurezza, tra cui ESP, Hill Start Assist, controllo di trazione, cinture a 3 punti per tutti i passeggeri e ganci Isofix. La piattaforma CMFA+ garantisce robustezza e protezione in caso di urto, mentre sistemi come il monitoraggio pressione pneumatici e la protezione pedoni completano il pacchetto.
Con il Nuovo Kiger, Renault India non solo rafforza la propria presenza nel segmento B-SUV, ma prepara il terreno per una futura espansione verso motorizzazioni ibride e segmenti superiori. Il marchio ha già annunciato l’arrivo di nuovi modelli e una strategia più autonoma per la produzione locale.
