Nuovo SUV Citroën C5 Aircross: la nuova generazione cresce (in tutti i settori)

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross: più spazio, più comfort, più tecnologia
La nuova generazione della Citroën C5 Aircross segna un passo decisivo per il marchio francese nel segmento C-SUV, il terzo per volumi in Italia e da sempre strategico per la Casa. Pensata per chi desidera vivere ogni viaggio all’insegna del benessere, la nuova C5 Aircross porta con sé un’evoluzione profonda rispetto al modello precedente, sia in termini stilistici, della sicurezza attiva e passiva, nelle motorizzazioni e migliorando in maniera significativa comfort, abitabilità e dotazioni tecnologiche.
Il design è stato profondamente rivisto: la nuova C5 Aircross si allinea al linguaggio stilistico introdotto con la C3 e la C4, con linee più tese e moderne, una calandra ridisegnata e gruppi ottici sottili a LED. L’impressione generale è di maggiore dinamismo, abbandonando le linee più morbide e familiari della precedente generazione. Si passa ad un nuovo approccio più stiloso e ricercato rispetto alla serie precedente. Cresciuta di 15 centimetri rispetto al modello uscente, raggiunge ora i 4,65 metri di lunghezza, con un passo aumentato di 6 centimetri a tutto vantaggio di una maggiore abitabilità interna, soprattutto per i passeggeri posteriori, e in un bagagliaio più capiente.
Il comfort, da sempre tratto distintivo di Citroën, raggiunge ora livelli di riferimento grazie alle sospensioni Advanced Comfort®, ai sedili di ultima generazione e a un’inedita silenziosità a bordo. Il design è stato completamente rivisto: più deciso, moderno e aerodinamico, con un frontale rinnovato, gruppi ottici LED sottili e dettagli eleganti che ne esaltano il carattere. Rispetto alla versione precedente, che si distingueva per linee morbide e un aspetto quasi monovolume, la nuova C5 Aircross appare più robusta e dinamica, in linea con il nuovo linguaggio stilistico della Casa.
Sistemi ADAS: tutti i sistemi di ausili alla guida e al parcheggio Citroën completa la gamma di tecnologie offerte da Nuovo SUV ë-C5 Aircross Ad esempio, il pacchetto Drive Assist 2.0 offre un comfort di guida e una sicurezza eccezionali, consentendo la guida autonoma di livello 2.
Nuovo SUV ë-C5 Aircross monta i fari Citroën Matrix LED che permettono di guidare sempre in modalità “full beam” senza abbagliare gli altri utenti della strada. Ciò consente una visione ottimale durante le ore notturne, fattore chiave per il comfort e la sicurezza di guida.
All’interno, l’abitacolo si trasforma in un vero e proprio salotto Advanced Comfort® Zen. La modularità è straordinaria e il bagagliaio più generoso, mentre il “Sofa Design” introduce una plancia ariosa e orizzontale, rivestita con materiali di alta qualità che si estendono anche ai pannelli delle porte e ai sedili. L’illuminazione ambientale, ora estesa e personalizzabile con otto colori, contribuisce a creare un’atmosfera calda e accogliente. È un netto passo avanti rispetto al modello precedente, che pur offrendo buoni livelli di comfort non raggiungeva questa raffinatezza negli interni.
La tecnologia a bordo è stata rivoluzionata. La nuova C5 Aircross integra un Head Up Display e il sorprendente Waterfall Touch Screen, il più ampio touchscreen HD mai proposto da Stellantis, che sembra fluttuare davanti al cruscotto prima di unirsi alla console centrale. L’ergonomia della posizione di guida è stata ottimizzata per ridurre lo stress e garantire al conducente tutte le informazioni in modo chiaro e immediato. La precedente generazione, pur dotata di un sistema multimediale moderno, non offriva la stessa fluidità e completezza di funzioni digitali.
Sul fronte dello spazio, la nuova C5 Aircross cresce sensibilmente. Il passo di 2,78 metri garantisce un’abitabilità interna superiore, con sedili posteriori che offrono 51 mm in più per le ginocchia e 68 mm in più di spazio per la testa rispetto al modello uscente. Gli schienali reclinabili tra 21° e 33° aumentano la sensazione di viaggiare in prima classe. È un miglioramento evidente rispetto alla precedente versione, che già si distingueva per modularità ma non raggiungeva questi livelli di comfort per i passeggeri posteriori.
La piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis ha permesso di integrare soluzioni tecniche avanzate e di offrire una gamma di motorizzazioni esclusivamente elettrificate: mild hybrid, plug-in hybrid e full electric.
Le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions®, marchio di fabbrica Citroën, continuano a garantire la sensazione di viaggiare su un “tappeto volante”, assorbendo le irregolarità della strada e assicurando stabilità e piacere di guida. Anche qui si nota un affinamento rispetto al modello precedente, con una taratura ancora più efficace.
La vera rivoluzione arriva però sul fronte delle motorizzazioni. Per la prima volta la C5, prima disponibile con propulsori termici e successivamente con varianti ibride plug-in, prevede una gamma che parte dalla Hybrid e mild hybrid, fino al top di gamma elettrico da oltre 400 km di autonomia e due varianti: la Comfort Range, dotata di un motore da 210 CV e batteria da 73 kWh per un’autonomia di 520 km, e la Long Range, con motore da 230 CV e batteria da 97 kWh, capace di raggiungere i 680 km di autonomia. A queste si affiancano la Hybrid 145 Automatic con con motore 1.2 turbobenzina proposta come porta d’ingresso all’elettrificazione, e la Plug-In Hybrid 195 Automatic. È un cambiamento radicale rispetto alla generazione precedente, che offriva motorizzazioni benzina e diesel tradizionali, oltre a una versione ibrida plug-in, ma non contemplava ancora l’elettrico puro.
In sintesi, la nuova Citroën C5 Aircross non è un semplice aggiornamento, ma una vera e propria rivoluzione rispetto al modello precedente. Cresce in dimensioni, rafforza il comfort, introduce tecnologie di bordo all’avanguardia e abbraccia definitivamente l’elettrificazione. Se la prima generazione aveva aperto la strada al successo di Citroën nel segmento dei SUV compatti, questa nuova versione punta a consolidare e ampliare quella presenza, offrendo un prodotto più competitivo e in linea con le esigenze di sostenibilità e innovazione del mercato contemporaneo.
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