Nuova T-Roc 2026 debutta in Italia [open weekend questo fine settimana]

La nuova T‑Roc si prepara a debuttare sulle strade italiane con l’Open Weekend del 24 e 25 gennaio, un appuntamento che segna l’inizio della sua seconda generazione e che rappresenta un momento particolarmente significativo per Volkswagen. Il modello uscente, lanciato nel 2017, aveva conquistato rapidamente il pubblico grazie al suo carattere giovane, alla posizione di guida rialzata e a un equilibrio riuscito tra dimensioni compatte e versatilità. Oggi, con oltre due milioni di unità vendute nel mondo – di cui più di 200.000 solo in Italia – la nuova T‑Roc raccoglie un’eredità importante e si presenta con l’ambizione di superare i risultati della serie precedente, introducendo un livello di qualità, tecnologia e raffinatezza che prima non appartenevano a questo segmento.
Fin dal primo sguardo, il salto generazionale è evidente. Se la precedente T‑Roc puntava su linee tese e un look robusto, la nuova interpreta lo stesso DNA con un linguaggio più maturo e ricercato. La carrozzeria cresce di 12 centimetri, una differenza che si percepisce non solo nella presenza su strada, ma anche nella maggiore abitabilità interna e in un bagagliaio che raggiunge ora i 475 litri, un valore superiore a quello della generazione precedente e tra i migliori della categoria. Anche il design luminoso evolve: i fari LED anteriori, ora collegati da una firma luminosa che attraversa il frontale, e la barra posteriore a LED con logo illuminato introducono un elemento di modernità che prima non era disponibile, avvicinando la T‑Roc a modelli di fascia superiore.
L’abitacolo rappresenta forse il confronto più netto con il passato. La prima generazione era stata apprezzata per la praticità, ma criticata per materiali e finiture non sempre all’altezza del prezzo. La nuova T‑Roc ribalta completamente questa percezione: la plancia ridisegnata integra uno schermo infotainment da 12,9 pollici di serie, molto più grande e avanzato rispetto al display precedente, mentre l’illuminazione ambientale e l’attenzione ai dettagli trasmettono una sensazione di qualità percepita decisamente superiore. Anche la strumentazione digitale, ora più ampia e definita, contribuisce a un ambiente di guida più moderno e tecnologico.
Sul fronte tecnico, il passaggio alla piattaforma MQB evo segna un’evoluzione sostanziale rispetto alla precedente architettura MQB. La nuova base permette l’introduzione di sistemi di assistenza alla guida che prima non erano disponibili o erano presenti in forme meno avanzate. Il Travel Assist di nuova generazione, ad esempio, non solo gestisce la guida assistita in autostrada, ma anticipa i limiti di velocità e supporta i cambi di corsia in modo più fluido e predittivo. Il Park Assist Pro, assente sulla serie precedente, consente ora di parcheggiare e uscire dagli spazi tramite smartphone, una funzionalità che fino a pochi anni fa era riservata ai modelli premium. Anche l’Exit Warning, ora di serie, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza quotidiana, avvisando gli occupanti dell’arrivo di pedoni o ciclisti prima dell’apertura delle portiere.
La gamma dei motori rappresenta un altro punto di discontinuità. Se la precedente T‑Roc offriva un ventaglio molto ampio di propulsori benzina, diesel e persino una variante sportiva R, la nuova generazione debutta con una scelta più focalizzata e completamente ibrida. I due 1.5 eTSI mild hybrid da 115 e 150 CV introducono una guida più efficiente e fluida, grazie al sistema a 48 V che non era presente sulla serie precedente. Il cambio DSG a 7 rapporti rimane un punto fermo, ma beneficia di una gestione più rapida e intelligente, coerente con l’evoluzione della piattaforma.
Anche la struttura della gamma è stata semplificata rispetto al passato, dove convivevano numerosi allestimenti e pacchetti. Ora l’offerta italiana si articola in tre versioni più chiare e coerenti: Life, orientata al comfort; Style, che punta su design e tecnologia; e R‑Line, dedicata a chi cerca un look più sportivo. Tutte, però, partono da una dotazione di serie molto più ricca rispetto alla generazione precedente, che richiedeva spesso pacchetti aggiuntivi per ottenere sistemi come il Side Assist, la retrocamera o la ricarica wireless.
La personalizzazione estetica rimane un tratto distintivo della T‑Roc, ma anche in questo caso l’evoluzione è evidente. Ai colori storici si affiancano nuove tinte come Canary Yellow, Wolf Grey, Flame Red e Celestial Blue, mentre il tetto a contrasto nero continua a essere disponibile, reinterpretando una delle caratteristiche più apprezzate della prima generazione.
Sul fronte commerciale, la nuova T‑Roc Life 1.5 eTSI 115 CV DSG parte da 33.900 euro, ma per il lancio Volkswagen propone condizioni particolarmente vantaggiose: 29.900 euro con permuta oppure 299 euro al mese con Progetto Valore Volkswagen. Una strategia che ricorda quella adottata per la prima generazione, ma che oggi assume un peso diverso, considerando l’aumento generale dei contenuti tecnologici e della qualità costruttiva.
In sintesi, la nuova T‑Roc non si limita a rinnovare un modello di successo: ne ridefinisce i punti di forza, colmando le lacune della serie precedente e introducendo un livello di modernità che la avvicina ai SUV di categoria superiore. Un’evoluzione che promette di consolidarne il ruolo di bestseller nel mercato italiano ed europeo.
