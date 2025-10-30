nuova SEAT Ibiza 2026, nuova personalità, grinta e sicurezza attiva

La nuova SEAT Ibiza si presenta con un design rinnovato, pensato per incarnare lo spirito giovane e dinamico che da sempre la contraddistingue. Le linee esterne sono state aggiornate con una griglia esagonale più marcata, un paraurti ridisegnato e fari Full LED più sottili, un frontale con uno stile più deciso e moderno. Il profilo laterale fluido si fonde armoniosamente con un posteriore sportivo, dove spiccano un diffusore e nuovi paraurti. La scritta del modello in alluminio scuro aggiunge un tocco tecnico e raffinato, mentre le versioni FR introducono dettagli esclusivi come il logo inciso al laser sul montante B e cerchi in lega di nuova concezione, disponibili fino a 18 pollici.
All’interno, la Ibiza compie un salto di qualità in termini di materiali e finiture. L’abitacolo propone sedili in tessuto goffrato, superfici soft-touch e un cielo più scuro, che contribuiscono a creare un ambiente più immersivo e sofisticato. Il volante, rivestito in pelle traforata premium, offre una sensazione di controllo immediato, mentre la versione FR aggiunge sedili sportivi a guscio per un comfort superiore e una guida più coinvolgente. Le bocchette dell’aria sono incorniciate da LED colorati, con tonalità differenziate per ogni allestimento, e il tetto panoramico opzionale amplifica la luminosità e la percezione dello spazio. La connettività è uno dei punti di forza della nuova Ibiza, che integra Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless, accessibili tramite schermi da 8,25 o 9,2 pollici. L’esperienza sonora è garantita dal nuovo SEAT Sound System ad alta definizione, mentre la ricarica wireless da 15 W con tecnologia refrigerata assicura dispositivi sempre pronti all’uso.
Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma benzina combina l’efficienza delle tecnologie TSI e MPI, offrendo prestazioni ottimizzate e un piacere di guida autentico. Tre gli allestimenti disponibili: Ibiza, Style e FR, ciascuno pensato per rispondere a esigenze diverse e personalizzabili con numerose opzioni. Le versioni Style e FR, in particolare, si distinguono per contenuti e design, rafforzando la proposta di valore del modello.
Progettata, sviluppata e prodotta a Martorell, Barcellona, la nuova SEAT Ibiza sarà lanciata nel primo trimestre del 2026, confermando il legame profondo tra il marchio e la sua città natale.
La nuova SEAT Ibiza si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze e allo stile personale di ogni conducente, grazie a un’ampia possibilità di personalizzazione. I tre allestimenti disponibili – Ibiza, Style e FR – offrono soluzioni pensate per chi cerca un equilibrio tra funzionalità, estetica e prestazioni. In particolare, le versioni Style e FR segnano un’evoluzione significativa in termini di qualità e design, con interni curati nei minimi dettagli. Il cielo dell’abitacolo nero crea un’atmosfera elegante e avvolgente, mentre i nuovi tessuti goffrati e gli inserti in tessuto nei pannelli porta aggiungono raffinatezza e texture. Il volante, rivestito in pelle traforata di alta qualità, contribuisce a una sensazione tattile precisa e confortevole.
Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, la Ibiza FR propone di serie sedili sportivi avvolgenti, specchietti neri, terminali di scarico oscurati e dettagli come il badge FR in alluminio scuro e il logo inciso sul montante B. La guida può essere ulteriormente personalizzata grazie al sistema SEAT Drive Profile, che consente di modulare le prestazioni in base allo stile del conducente. Optional come il tettuccio panoramico, il climatizzatore Climatronic e il sistema di accesso Keyless completano un’offerta pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort e sportività.
Sul fronte della digitalizzazione, la SEAT Ibiza integra perfettamente il mondo digitale nell’abitacolo. Il sistema infotainment sospeso è disponibile con schermo da 8,25 pollici di serie e da 9,2 pollici su richiesta, offrendo accesso immediato alle app preferite grazie alla connettività Full Link, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto sia via cavo che wireless. Il nuovo SEAT Sound System, con sei altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 300W, garantisce un’esperienza sonora potente e immersiva. Il controllo vocale, attivabile con il comando “hola, hola”, semplifica l’interazione con il veicolo, mentre la ricarica wireless da 15 W con tecnologia refrigerata assicura dispositivi sempre carichi e performanti.
La gamma motori della nuova Ibiza è composta da quattro propulsori benzina, con potenze che vanno da 80 a 150 cavalli, pensati per offrire un equilibrio ideale tra efficienza e piacere di guida. Il telaio, solido e reattivo, è supportato da sospensioni anteriori MacPherson e asse posteriore a barra di torsione, ottimizzati per garantire una dinamica coinvolgente. Le modalità di guida selezionabili permettono di adattare la risposta del motore, dello sterzo e del cambio DSG alle preferenze del conducente e alle condizioni della strada.
In tema di sicurezza, la SEAT Ibiza integra tecnologie avanzate che migliorano il comfort e riducono lo stress alla guida. Sistemi come l’Adaptive Cruise Control, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento della stanchezza si affiancano al Travel Assist, che combina ACC e Lane Assist per una guida semi-automatica. Il riconoscimento della segnaletica stradale e il Side Assist, che monitora gli angoli ciechi, aumentano ulteriormente la sicurezza, mentre l’High Beam Assist regola automaticamente i fari Full LED, offrendo una luminosità superiore rispetto ai precedenti EcoLED. Con queste innovazioni, la nuova Ibiza si conferma una compagna di viaggio affidabile, tecnologica e sempre più vicina alle esigenze contemporanee.
Anche la palette colori è stata rivisitata per offrire maggiore personalizzazione, con l’introduzione di tonalità vivaci come Liminal, Oniric e Hypnotic, che si affiancano alle già note Glacial White, Midnight Black, Magnetic Tech, Candy White, Fiord Blue e Graphene Grey. Il risultato è una gamma cromatica composta da nove opzioni pensate per esprimere al meglio la personalità dell’auto.
IBIZA:
Da oltre quarant’anni, la SEAT Ibiza rappresenta un pilastro fondamentale nella storia del marchio spagnolo. Con più di sei milioni di unità vendute, è diventata un’icona dell’automobilismo europeo, capace di attraversare generazioni mantenendo intatto il suo spirito giovane e accessibile. Fin dal debutto nel 1984 al Salone di Parigi, la Ibiza ha segnato una svolta per SEAT, sancendo l’inizio della sua autonomia progettuale e produttiva. La prima generazione, frutto della collaborazione con nomi illustri come Giorgetto Giugiaro per il design, Karmann per la carrozzeria e Porsche per lo sviluppo del motore, ha posto le basi per l’espansione internazionale del marchio.
Con la seconda generazione, introdotta nei primi anni ’90, la Ibiza ( e la Seat in generale, passata sotto il controllo Volkswagen) ha adottato una nuova piattaforma del segmento B del Gruppo (VW Polo per intenderci) , mantenendo però una forte identità stilistica grazie al lavoro congiunto tra Giugiaro e il Centro Stile SEAT. Questo modello ha avuto un ruolo cruciale anche a livello industriale: è stato il primo a essere prodotto nel nuovo stabilimento di Martorell, segnando l’inizio di una nuova era per l’azienda.
Nel 2001, la terza generazione ha portato un ulteriore salto qualitativo, con il contributo del designer Walter de Silva. La silhouette si è fatta più dinamica, mentre il telaio Ágile Châssis ha migliorato la maneggevolezza, rendendo la guida più precisa e coinvolgente. Le prestazioni sono state potenziate con motori fino a 130 CV, e il successo commerciale ha superato i 3,3 milioni di unità prodotte nelle prime tre generazioni. È in questo contesto che nasce la versione FR, seguita dalla sportivissima CUPRA R, con propulsori fino a 180 CV, che hanno consolidato il DNA sportivo del modello.
La quarta generazione, lanciata nel 2008, ha introdotto un linguaggio stilistico più audace con l’Arrow Design firmato da Luc Donckerwolke. Le linee affilate del frontale e la dynamic line lungo le fiancate hanno conferito alla Ibiza un’identità ancora più marcata. È stata anche l’unica generazione a offrire tre varianti di carrozzeria: tre porte, cinque porte e station wagon. A livello tecnologico, ha alzato l’asticella con dotazioni di sicurezza avanzate come ESP, Hill Hold Control e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. L’edizione speciale Bocanegra, con il suo frontale nero distintivo, ha reso omaggio alla storica SEAT 1200 Sport, chiudendo un capitolo importante della storia del modello con un tributo al passato e uno sguardo deciso al futuro.
