nuova Audi Q3 Sportback, una variante coupè piena di fascino

Variante SUV coupé della gamma Audi Q3, best seller dei quattro anelli in Italia, Audi Q3 Sportback giunge alla seconda generazione e si propone come il punto di riferimento della categoria. Al design sportivo, sensibilmente più muscolare rispetto al precedente modello, abbina il dinamismo di una berlina e la fruibilità nell’utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility. Caratterizzata da un tasso d’innovazione senza precedenti, nuova Audi Q3 Sportback condivide con la “sorella” Audi Q3 SUV gli interni radicalmente rinnovati e un livello di digitalizzazione mai così elevato complici l’illuminotecnica e i sistemi di assistenza alla guida derivati dalle vetture di classe superiore. Non meno raffinata la gamma motori, all’interno della quale spiccano le soluzioni mild-hybrid e plug-in; quest’ultima caratterizzata da un’autonomia elettrica sino a 118 chilometri.
La nuova generazione dell’Audi Q3 Sportback, variante coupé del celebre SUV compatto, sarà presentata ufficialmente al Salone dell’auto di Monaco di Baviera che si svolgerà, come ogni anno a settembre, con le maggiori novità che faranno il debutto solitamente, con il nuovo anno. La Q3 invece sarà disponibile sin da subito, a partire da novembre. Nonostante il modello mantenga la sua fedeltà al motore diesel TDI da 150 cavalli, sarà affiancato da un motore benzina di pari potenza e da una versione ibrida plug-in da ben 272 cavalli, che rappresenta il vertice della gamma. I prezzi previsti oscillano tra i 46.500 e i 64.500 euro.
L’Audi Q3 Sportback è nata nel 2019 come derivazione più dinamica della Q3. La nuova generazione segue l’aggiornamento della Q3 standard avvenuto a giugno e si inserisce in un segmento ormai imprescindibile per i marchi premium. I dati di vendita infatti confermano la complementarità tra i due modelli che evidentemente sono entrambi apprezzati dai clienti Audi.
Esteticamente, la nuova Q3 Sportback mantiene dimensioni simili alla precedente, con una lunghezza di 4,54 metri, larghezza di 1,85 metri e altezza di 1,57 metri, risultando leggermente più lunga e più bassa rispetto alla Q3 standard. Il design è stato affinato con un frontale ripreso dalla Q3 aggiornata, dotato di illuminazione LED personalizzabile con 23 moduli e una griglia single-frame più ampia. Le fiancate sono più sinuose e la parte posteriore (originale ma di dubbio gusto – quasi in stile orientaleggiante) presenta nuove luci trasversali e doppie fasce luminose che ne ampliano visivamente la vettura. Tra le novità estetiche spicca il logo illuminato, disponibile come optional.
Il bagagliaio offre una capacità di 488 litri nella configurazione a cinque posti, che può salire a 585 litri abbattendo gli schienali posteriori. Tuttavia, nella versione ibrida plug-in, il volume si riduce di circa 100 litri a causa della presenza del motore elettrico sull’asse posteriore e del serbatoio del carburante, mentre la batteria da 25,7 kWh è collocata sotto la seduta posteriore.
All’interno, la Q3 Sportback adotta il nuovo cruscotto “digital stage”, già visto su modelli superiori come Audi Q5 e A6. Questo include un quadro strumenti da 11,9 pollici e un touchscreen centrale da 14,8 pollici, disposti in modo ergonomico per facilitare l’uso. Il selettore del cambio è posizionato a destra, mentre i comandi per indicatori e tergicristalli sono a sinistra, liberando spazio sulla consolle centrale, dove restano solo i pulsanti fisici essenziali per la sicurezza e le funzioni di guida.
I sedili posteriori offrono buona abitabilità, sebbene lo spazio per la testa sia leggermente inferiore rispetto alla Q3 tradizionale. La panca scorrevole e gli schienali reclinabili in cinque posizioni garantiscono flessibilità, anche se il posto centrale risulta meno confortevole a causa del tunnel centrale, tipico delle versioni con trazione integrale quattro.
La gamma motori al lancio comprende il benzina 1.5 TFSI da 150 CV, il diesel 2.0 TDI da 150 CV e la versione plug-in hybrid e-hybrid da 272 CV, che combina il motore benzina con un elettrico da 115 CV e promette un’autonomia elettrica di 120 km. Tutti i motori sono disponibili con gli allestimenti Design, Business e S Line. In seguito, sarà introdotta una versione diesel da 193 CV con trazione integrale e un ibrido plug-in da 204 CV.
