Nella stagione 2026/27 anche Opel gareggerà in Formula E

Opel si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia sportiva: dalla stagione 2026/27 il marchio farà il suo ingresso ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E con il nuovo Opel GSE Formula E Team. Si tratta di un passo che porta l’impegno dell’azienda nel motorsport elettrico a un livello superiore e che, allo stesso tempo, valorizza la gamma GSE, la famiglia di modelli ad alte prestazioni completamente elettrici. L’annuncio è stato dato dal CEO Opel Florian Huettl e dal CEO Formula E Jeff Dodds durante una conferenza stampa sul circuito di Jarama, in Spagna.
Per Huettl, l’ingresso in Formula E rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di Opel verso un futuro completamente elettrico. L’arrivo delle vetture GEN4, che debutteranno proprio nella prossima stagione, rende questo momento particolarmente favorevole: la nuova generazione di monoposto offrirà infatti un salto prestazionale senza precedenti, con potenze fino a 600 kW in qualifica e in modalità attack, trazione integrale permanente e una capacità di recupero energetico che raggiunge i 700 kW. Tutto ciò renderà la Formula E ancora più veloce, spettacolare ed efficiente, un terreno ideale per mettere in mostra l’ingegneria tedesca e il design audace che caratterizzano i modelli Opel GSE, come la Mokka GSE e la futura Corsa GSE.
Jeff Dodds ha sottolineato come Opel porti nella serie una combinazione rara di tradizione sportiva, competenze ingegneristiche e un’immagine fresca e dinamica. La presenza del marchio tedesco conferma inoltre il ruolo centrale della Formula E nella transizione globale verso la mobilità elettrica, sempre più strategica per i costruttori automobilistici.
Il reparto guidato da Jörg Schrott, è già al lavoro per preparare la squadra al debutto. Gli ingegneri stanno collaborando con Stellantis Motorsport, che ha maturato una profonda esperienza nello sviluppo della piattaforma GEN4, mentre Opel contribuisce con il proprio know‑how tecnico e la propria visione. Per Schrott, questo ingresso rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato cinque anni fa con la creazione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup, il primo campionato monomarca elettrico al mondo. Da allora, giovani piloti hanno potuto mettersi alla prova con la Opel Corsa Rally Electric, conquistando anche l’accesso al Team Junior ADAC Opel Rally e al Campionato Europeo Junior Rally.
Con la stagione 2026/27 debutterà anche la nuova Opel Mokka GSE Rally, un’auto da competizione completamente elettrica che raggiunge 207 kW di potenza e 345 Nm di coppia, prestazioni paragonabili alla categoria Rally4. La tecnologia della vettura da gara è condivisa con la Mokka GSE di serie, capace di toccare i 200 km/h e già premiata con il Golden Steering Wheel 2025. È un esempio concreto di come Opel trasferisca l’esperienza maturata nelle competizioni direttamente ai propri clienti.
La tradizione sportiva del marchio, del resto, è lunga e consolidata: dal Mondiale Rally alla Formula Opel, dalla Formula 3 al DTM, fino alle gare endurance. L’ingresso in Formula E rappresenta quindi un ritorno naturale alle competizioni di alto livello, questa volta in chiave completamente elettrica.
Parallelamente, Opel continua a sviluppare la propria identità GSE, acronimo di Grand Sport Electric, che identifica i modelli elettrici più dinamici della gamma. Dopo la Mokka GSE, nel 2026 arriverà la Corsa GSE, creando un legame diretto tra le vetture da corsa, il nome del team e i modelli stradali. Il percorso verso la Formula E è stato inaugurato anche da un nuovo video teaser ispirato alla campagna “OMG! GSE”, diffuso sui canali ufficiali del marchio.
Prima dell’inizio della tredicesima stagione di Formula E, l’Opel GSE Formula E Team farà la sua prima apparizione pubblica durante il lancio ufficiale delle vetture GEN4 al circuito Paul Ricard di Le Castellet, previsto per aprile. Sarà l’occasione per scoprire il look della monoposto e conoscere i primi dettagli del progetto che segnerà il ritorno di Opel nelle competizioni internazionali.
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