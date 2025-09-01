MV Agusta rende omaggio al suo Campione Giacomo Agostini con la “Superveloce 1000 Ago”.

Nel panorama motociclistico mondiale, pochi nomi evocano la stessa aura di leggenda e raffinatezza tecnica come MV Agusta. Fondata nel 1945 a Cascina Costa dalla famiglia Agusta, già protagonista dell’industria aeronautica, la casa italiana ha saputo trasformare la passione per la velocità in un marchio iconico, capace di dominare le piste e sedurre gli appassionati con modelli che sono vere e proprie opere d’arte su due ruote.
La storia di MV Agusta è indissolubilmente legata a quella di Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motociclismo, con ben quindici titoli mondiali conquistati nelle classi 250, 350 e 500 cc. Dopo gli esordi con Morini e Yamaha, fu proprio con MV Agusta che “Ago” vinse il suo primo mondiale nel 1965, dando inizio a un’epopea sportiva che avrebbe consacrato entrambi come icone assolute.
Per celebrare l’80° anniversario del marchio e rendere omaggio al suo campione più celebre, MV Agusta presenta oggi una versione in edizione limitata della Superveloce 1000: la Ago. Questa moto non è solo un tributo, ma un concentrato di stile, tecnologia e memoria storica. La livrea Rosso Fuoco e Grigio Opaco Argento Magnum richiama le moto da corsa di Agostini, mentre il numero 1 su sfondo giallo, i cerchi dal design vintage e la firma autografa sul serbatoio ne fanno un oggetto da collezione. Ogni dettaglio, dalla cinghia in cuoio al piantone dello sterzo fino alla chiave in alluminio anodizzato con inserto in ottone ricavato da un vero trofeo vinto da Agostini, racconta una storia di gloria e passione.
La Superveloce 1000, già nella sua versione standard, è una sportiva di altissimo livello. Il motore quattro cilindri da 208 CV con valvole in titanio e doppio iniettore per cilindro promette prestazioni mozzafiato, mentre la ciclistica si affida a componenti top di gamma come le sospensioni elettroniche Öhlins e l’impianto frenante Brembo. Il telaio monobraccio in alluminio e un pacchetto elettronico completo — che include ABS regolabile, controllo di trazione, launch control e cambio elettronico.
Ma la Ago non è solo una moto: è un’esperienza. I fortunati 83 acquirenti, tanti quanti gli anni del campione, riceveranno insieme alla moto un casco AGV dedicato e una tuta Dainese Demone su misura, con calotta in titanio e airbag integrato. Il kit di accessori include anche un certificato di autenticità, coprimoto personalizzato, sedile passeggero in pelle e Alcantara, leve freno e frizione lavorate a CNC e protezioni in carbonio. Il tutto accompagnato da una garanzia di cinque anni e dalla rassicurante etichetta “Made in Italy”.
Nel corso della sua storia, MV Agusta ha dato vita a modelli che hanno segnato epoche: dalla MV 98, prima moto del dopoguerra, alla leggendaria 500 Tre cilindri che dominò le gare negli anni ’60 e ’70, fino alla F4, superbike moderna che ha rilanciato il marchio nel nuovo millennio. Ogni moto MV Agusta è il frutto di una visione che unisce ingegneria, arte e competizione.
La Superveloce 1000 Ago non fa eccezione. Con un prezzo che si aggira intorno agli 80.000 euro, non è solo una moto, ma un pezzo di storia, un tributo vivente a un campione e a un marchio che ha fatto della velocità la sua ragione d’essere.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.