Il nuovo Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid 2026 arriverà nelle concessionarie europee entro la seconda metà del 2026, introducendo una serie di miglioramenti che interessano ogni aspetto del veicolo. La novità più rilevante è la batteria da 22,7 kWh, che offre un’autonomia elettrica di 72 Km e contribuisce a portare l’efficienza complessiva a 73 MPGe. Grazie a un nuovo sistema di raffreddamento e a una gestione termica più evoluta, la potenza erogata aumenta del 60%, permettendo al sistema di raggiungere complessivamente 297 cavalli. Anche sterzo e sospensioni sono stati ritarati per offrire una guida più precisa e coinvolgente.
Gli interni ricevono un aggiornamento profondo, già introdotto sul modello Outlander 2025 a combustione interna. I sedili presentano nuovi rivestimenti e, in alcuni allestimenti, sono disponibili anche quelli anteriori ventilati. Sono stati ridisegnati i porta-bicchieri e la piastra di ricarica per smartphone, mentre il vano nel bracciolo centrale è stato ampliato. L’abitacolo beneficia inoltre di un maggiore isolamento acustico, che contribuisce a creare un ambiente più silenzioso e raffinato. A completare l’esperienza a bordo ci sono i sistemi audio Yamaha Dynamic Sound, disponibili con otto o dodici altoparlanti, riconosciuti per la loro qualità di riproduzione.
L’esterno è stata rivisto. Il cofano e la griglia anteriore presentano un nuovo design che migliora la qualità percepita e riduce il rumore aerodinamico. I paraurti anteriori e posteriori sono stati aggiornati, mentre tutti i gruppi ottici sono ora full LED, con nuovi fanali posteriori fumé. I cerchi, disponibili da 18 o 20 pollici a seconda dell’allestimento, conferiscono al veicolo un aspetto più deciso e moderno.
Come da tradizione Mitsubishi, l’Outlander Plug-in Hybrid è equipaggiato con il sistema Super-All Wheel Control, derivato dal mondo delle competizioni, che garantisce trazione e stabilità in ogni condizione di guida. Mark Chaffin, presidente e CEO di Mitsubishi Motors North America, ha definito il modello 2026 il fiore all’occhiello della gamma statunitense, sottolineando come Mitsubishi sia stata pioniera nel segmento dei SUV plug-in hybrid. Ha inoltre evidenziato come questa nuova versione migliori una formula già premiata più volte, offrendo più autonomia elettrica, prestazioni superiori e un’esperienza di guida più silenziosa e appagante.
Dal debutto della nuova generazione nel 2021, Outlander ha contribuito a ridefinire l’immagine del marchio, attirando clienti che non avevano mai considerato Mitsubishi quale brand indentificabile per auto alternative. Ma stile, ingegneria, valore e una garanzia tra le migliori del settore sono stati elementi chiave di questo successo. Anche per il 2026, Mitsubishi conferma il programma Mitsubishi Motors Confidence, che include una garanzia sul gruppo motore di dieci anni o 100.000 miglia, una garanzia sul veicolo nuovo di cinque anni o 60.000 miglia, una copertura anticorrosione di sette anni o 100.000 miglia, due anni o 30.000 miglia di manutenzione programmata e cinque anni di assistenza stradale senza limiti di percorrenza.
L’Outlander Plug-in Hybrid 2026 sarà disponibile negli allestimenti ES, SE, SEL e nella nuova Black Edition, con la possibilità di aggiungere pacchetti e accessori dedicati. Per ulteriori informazioni sull’intera gamma Mitsubishi è possibile visitare il sito MitsubishiCars.com..
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.