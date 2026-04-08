Lynk & Co 02, il SUV elettrico che punta a cambiare le regole del gioco

Nel panorama sempre più affollato dei SUV elettrici compatti, la Lynk & Co 02 si presenta con un’identità chiara e una strategia ben definita: offrire tecnologia avanzata e dotazioni ricche a un prezzo competitivo. Un modello che, in realtà, non nasce da zero. La 02 è infatti la versione europea della Z10, già commercializzata in Cina, adattata per il mercato del Vecchio Continente con specifiche più aggressive e una proposta commerciale particolarmente interessante.
Dal punto di vista estetico, il modello si distingue per un frontale arrotondato, dove le sottili luci diurne si posizionano ai lati del cofano, ricordando vagamente la vecchia cara Fiat Coupè, mentre i fari principali sono integrati nella grande presa d’aria nera inferiore. Le fiancate, alte e pulite, sottolineano ancor più uno stile sportivo con la linea dei finestrini si slancia verso la coda accentuando la dinamicità del profilo. Il lunotto posteriore è quasi orizzontale, tipico delle coupé, con gruppi ottici a led originali e che seguono i bordi dello spoiler.
Un DNA globale, anima europea
Il marchio Lynk & Co, nato nel 2016 dalla joint venture tra Geely e Volvo, continua a consolidare la propria presenza internazionale. La filosofia resta invariata: design di ispirazione scandinava, tecnologia cinese e una forte attenzione alla connettività e alla sostenibilità.
Con la 02, il brand punta chiaramente a un pubblico giovane e digitale, mantenendo anche il suo approccio innovativo basato su formule di utilizzo flessibili, come l’abbonamento.
Dimensioni compatte, base tecnica collaudata
Nonostante una lunghezza dichiarata di circa 446 cm, la Lynk & Co 02 utilizza la piattaforma SEA, la stessa della più compatta Volvo EX30, da cui eredita gran parte della meccanica.
All’interno, l’abitacolo segue un’impostazione minimalista e moderna, con materiali curati e un forte impatto visivo. Il cruscotto digitale da 10,2 pollici dialoga con il grande schermo centrale da 15,4 pollici, cuore del sistema multimediale. L’ambiente è luminoso e ordinato, anche se l’ampio ricorso ai comandi touch può richiedere un po’ di abitudine nell’uso quotidiano. I sedili anteriori offrono un buon livello di comfort, mentre il divano posteriore risulta più raccolto ma comunque adeguato.
Il risultato è un SUV compatto a trazione posteriore, con: 272 CV di potenza; 343 Nm di coppia; Batteria da circa 49–66 kWh (a seconda delle specifiche considerate) e un’autonomia fino a 445 km. Le prestazioni sono brillanti, con uno 0‑100 km/h in circa 5,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW consente di passare dal 10% all’80% in circa mezz’ora, mentre in corrente alternata si arriva a 11 kW per la versione Core e a 22 kW per la More, come riportato dai dati ufficiali del marchio
La Lynk & Co 02 si distingue anche per le capacità di ricarica:
- fino a 134–150 kW in corrente continua
- caricatore di bordo da 11 kW (fino a 22 kW nelle versioni superiori)
- connettore CCS
Un pacchetto che garantisce tempi di rifornimento energetico competitivi e una buona versatilità d’uso, sia in città sia nei viaggi più lunghi.
Due anime: Core e More
L’offerta si articola in due allestimenti:
- Core, già molto completo
- More, più ricco e orientato al comfort premium
Tra le dotazioni disponibili spiccano:
- impianto audio Harman Kardon
- connettività 5G
- ampio touchscreen centrale
- tetto panoramico
- cerchi da 19 o 20 pollici
Il tutto contribuisce a creare un ambiente moderno e altamente tecnologico, coerente con il posizionamento del marchio.
Spazio e praticità
Pensata per un utilizzo quotidiano, la 02 offre:
- 5 posti e 5 porte
- bagagliaio da 339 a 1349 litri
- altezza da terra di 16 cm
Numeri che la rendono adatta sia alla città sia alle esigenze familiari.
Una sfida al mercato europeo
Con la 02, Lynk & Co lancia una sfida diretta ai costruttori europei: proporre un SUV elettrico ben equipaggiato, tecnologicamente avanzato e accessibile. Questo modello ha tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche per ritagliarsi uno spazio importante in un segmento sempre più competitivo, contribuendo a ridefinire il rapporto tra qualità, contenuti e costo nel mondo dell’elettrico.
In definitiva, la Lynk & Co 02 non è un nuovo modello, ma un tassello strategico nella crescita globale del marchio: un’auto pensata per convincere, più che per stupire, capace di parlare alle nuove generazioni di automobilisti e con un sistema di acquisizione moderno ed unico nel panorama automobilistico. La 02 è acquistabile principalmente online e può essere utilizzata anche in formula sharing tramite l’app ufficiale, permettendo ai proprietari di mettere a disposizione l’auto quando non la utilizzano.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.