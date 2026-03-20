Leapmotor, il cavallo di Troia che potrebbe segnare l’inizio della fine

Stellantis sta considerando un cambio di rotta che potrebbe ridefinire il suo futuro nell’elettrico: integrare nei modelli europei di Fiat (Lancia-Alfa Romeo), Peugeot (Citroen, DS) e Opel, le tecnologie sviluppate dal partner cinese Leapmotor. L’indiscrezione, riportata da Bloomberg, arriva in un momento delicato per il gruppo, reduce da investimenti miliardari nelle piattaforme STLA e da una crescente pressione competitiva dei costruttori cinesi.
Dal 2023 Stellantis detiene il 51% di Leapmotor International, joint venture nata per esportare e produrre modelli cinesi fuori dalla Cina. Attraverso questa rete, in Europa sono già commercializzati SUV come B10 e C10 e la citycar T03. Ma ora il gruppo starebbe valutando un passo ulteriore: non più solo importare modelli, bensì utilizzare direttamente batterie, powertrain e piattaforme Leapmotor per i futuri modelli europei.
Si tratterebbe di una prima assoluta per un grande costruttore occidentale, e segnerebbe un cambio di paradigma rispetto alla strategia basata sulle piattaforme STLA sviluppate internamente.
Intanto le nostre città si stanno sempre più riempiendo della piccola T03, che ha forme familiari, ricordando non poco le recenti produzioni Fiat (500L in piccolo), e che effettivamente sono accattivanti per prezzo e prestazioni.
La trasformazione prevederebbe una ridefinizione delle piattaforme previste ad oggi, la STLA Small, quella che dovrà riguardare i futuri modelli del segmento B dl gruppo, e anche la STLA Medium, Large e Frame, tutte piattaforme multi-energia che pur non essendo messe in discussione potrebbero avere sviluppi inaspettati per adeguamenti a nuove collaborazioni.
Per questi modelli, un cambio di piattaforma appare improbabile. Tuttavia, l’adozione di soluzioni Leapmotor potrebbe riguardare nuovi modelli urbani a basso costo, estensioni di gamma o segmenti dove la concorrenza di BYD e MG è più aggressiva. L’obiettivo sarebbe ridurre i costi di sviluppo e accelerare il time‑to‑market, in un contesto in cui i costruttori cinesi riescono a lanciare nuovi modelli in tempi dimezzati.
La possibile integrazione profonda della tecnologia cinese richiama le parole dell’ex CEO Carlos Tavares, che nella sua autobiografia ha ammesso di aver “invitato il lupo nell’ovile” aprendo a Leapmotor. Il rischio è una crescente dipendenza tecnologica dalla Cina, proprio mentre l’Occidente discute di sovranità industriale e sicurezza dei dati.
A complicare il quadro c’è la normativa statunitense: dal 2027 sarà vietata la vendita di veicoli connessi che incorporano tecnologie cinesi. Qualsiasi ampliamento della partnership dovrà quindi tenere conto di queste restrizioni, soprattutto per i marchi globali del gruppo.
L’adozione della tecnologia Leapmotor potrebbe rappresentare per Stellantis una “resa” parziale allo strapotere cinese nell’elettrico, ma anche una mossa pragmatica per restare competitiva in un mercato europeo sempre più sensibile al prezzo. Ridurre i costi, accelerare lo sviluppo e ampliare l’offerta elettrica sono obiettivi cruciali per il nuovo corso guidato da Antonio Filosa.
La possibile integrazione delle tecnologie Leapmotor nei modelli Fiat, Peugeot e Opel rappresenta un potenziale punto di svolta per Stellantis. Da un lato, consentirebbe di colmare rapidamente il divario con i costruttori cinesi nel campo dell’elettrico; dall’altro, solleva interrogativi sulla dipendenza tecnologica e sulla coerenza rispetto ai massicci investimenti già destinati alle piattaforme STLA. La vera sfida sarà trovare un equilibrio tra competitività, autonomia industriale e vincoli geopolitici. Resta ora da capire se Stellantis deciderà davvero di compiere questo passo e fino a che punto sarà disposta a ripensare la propria strategia tecnologica.
Nel medio-lungo periodo, la tecnologia Leapmotor potrebbe assumere un ruolo ancora più centrale. Le difficoltà che molti costruttori europei stanno affrontando potrebbero infatti trasformare questa partnership in un elemento non solo utile, ma addirittura determinante per la sopravvivenza dell’industria automobilistica nel Vecchio Continente. Non è da escludere che, con il tempo, gli equilibri societari possano ribaltarsi, fino a ipotizzare un controllo cinese su alcuni marchi europei. Alcuni brand potrebbero scomparire, altri essere ceduti: si tratta, naturalmente, di uno scenario possibile ma non certo.
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