La scelta dei pneumatici per affrontare l’inverno: Estivi/M&S oppure i veri Invernali [negli ambienti estremi]

Con l’avvicinarsi dell’inverno, la scelta sull’utilizzo dei pneumatici è molto importante. Negli ultimi anni si sta prendendo l’abitudine di montare gli pneumatici M&S che sono un compromesso per prestazioni ed adattamento alle condizioni climatiche avverse. La loro mescola e il disegno del battistrada cercano di bilanciare le esigenze di aderenza e durata, rendendoli adatti a chi vive in zone dal clima temperato o non affronta frequentemente neve e ghiaccio. Tuttavia, in situazioni climatiche estreme, le prestazioni dei quattro stagioni non raggiungono quelle dei pneumatici specifici per la stagione.
I pneumatici M+S, abbreviazione di “Mud and Snow” (fango e neve), sono progettati per offrire una trazione migliorata su superfici scivolose come strade fangose, innevate o bagnate. La loro struttura si distingue principalmente per il disegno del battistrada, che presenta scanalature più profonde e tasselli più distanziati rispetto ai pneumatici estivi, favorendo l’espulsione di fango e neve leggera e migliorando l’aderenza.
Tuttavia, è importante sapere che la marcatura M+S non implica necessariamente che il pneumatico sia adatto a condizioni invernali estreme. Infatti, questa sigla viene assegnata in base a criteri geometrici del battistrada, senza obbligo di test su neve o ghiaccio. Per questo motivo, molti pneumatici M+S non garantiscono le stesse prestazioni dei veri pneumatici invernali, soprattutto su neve compatta o ghiaccio.
La scelta delle coperture viene sicuramente influenzata dall’ambiente, dalla zona climatica in cui si vive. I pneumatici cosiddetti estivi, sono quelli che montano le auto di serie, offrono le loro maggiori prestazioni, per tenuta e comfort su strada asciutta e permettono anche una migliore gestione dei consumi di carburante, ma con le temperature rigide vanno in crisi e necessitano dell’uso di catene su neve e ghiaccio.
Con temperature sotto i 7 gradi, grazie a una mescola più morbida e a un battistrada che garantisce trazione su neve e ghiaccio arrivano in soccorso della guida invernale i pneumatici invernali. La loro struttura è pensata per un uso più estremo, Hanno una maggiore flessibilità che è essenziale per mantenere il grip su superfici fredde, umide, innevate o ghiacciate. Il battistrada degli invernali è più profondo e ricco di lamelle: sottili intagli che creano numerosi spigoli vivi, capaci di “mordere” la neve e migliorare la trazione. Inoltre, le scanalature sono progettate per espellere rapidamente acqua e fango, riducendo il rischio di aquaplaning.
La vera certificazione per l’uso invernale è il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), che indica che il pneumatico ha superato test specifici in condizioni severe.
La scelta dei pneumatici diventa un elemento cruciale per garantire sicurezza e controllo agli automobilisti che affrontano condizioni stradali difficili. In presenza di neve, ghiaccio o pioggia intensa, l’aderenza è fondamentale: per quessto vengono investite risorse per sviluppi continui e test.
Alternativa alle catene da neve
Molti automobilisti si chiedono se sia meglio affidarsi ai pneumatici invernali o alle catene da neve. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi specifici, ma le differenze prestazionali sono significative:
|Caratteristica
|Pneumatici Invernali
|Catene da Neve
|Aderenza su neve leggera
|Ottima, grazie alla mescola morbida e lamelle profonde
|Buona, ma meno fluida nella guida
|Aderenza su ghiaccio
|Discreta, migliorata con tecnologie avanzate
|Superiore, soprattutto in condizioni estreme
|Comfort di guida
|Elevato, nessuna vibrazione o rumore
|Ridotto, con vibrazioni e rumore durante l’uso
|Velocità consentita
|Normale, secondo limiti stradali
|Limitata (max 50 km/h) per evitare danni
|Facilità d’uso
|Nessuna operazione manuale dopo il montaggio
|Richiede montaggio e smontaggio manuale
|Durata nel tempo
|Utilizzabili per tutta la stagione invernale
|Solo in emergenza, non adatte a uso prolungato
|Versatilità
|Adatte a tutte le condizioni fredde e bagnate
|Utili solo in presenza di neve abbondante
Secondo test comparativi condotti dal TCS e da altri enti europei, i pneumatici invernali offrono prestazioni superiori in frenata, accelerazione e maneggevolezza su strade innevate o fredde. Le catene da neve, invece, sono più efficaci in condizioni estreme, come neve profonda o ghiaccio compatto, ma risultano meno pratiche e confortevoli per l’uso quotidiano.
Goodyear ad esempio, attraverso i propri esperti, sottolinea che l’aderenza dipende dalla mescola e dal disegno del battistrada. I pneumatici invernali, con mescole più morbide, mantengono la flessibilità anche sotto i 7 °C, garantendo trazione e stabilità. Al contrario, i pneumatici estivi si irrigidiscono con il freddo, riducendo l’aderenza e aumentando gli spazi di frenata.
Questa flessibilità consente ai pneumatici invernali di assicurare una trazione superiore, fondamentale sia in frenata che in curva su superfici fredde, bagnate o ghiacciate. Sempre Goodyear impiega uno dei team più grandi del settore presso il suo Centro di innovazione in Lussemburgo. Ogni pneumatico invernale è sottoposto a due anni di sviluppo e centinaia di test su neve, ghiaccio, superfici bagnate e asciutte. Le simulazioni includono ambienti estremi come il Circolo Polare Artico e le Alpi.
La gamma Goodyear UltraGrip, certificata con il simbolo 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF), è progettata per offrire prestazioni elevate anche nei climi più rigidi, con resistenza all’aquaplaning e maneggevolezza ottimizzata.
Ambienti estremi:
- Montare in anticipo i pneumatici invernali: sotto i 7°C, garantiscono aderenza e controllo.
- Controllare battistrada e pressione: la pressione cala con il freddo, influenzando la sicurezza.
- Verificare le marcature: il simbolo 3PMSF certifica l’idoneità invernale.
- Adattare la guida: frenate dolci, velocità ridotta e attenzione alle condizioni estreme.
Ben Glesener, Senior Director Technology Consumer EMEA di Goodyear, afferma:
“Goodyear si impegna a sviluppare pneumatici bilanciati che offrano non solo prestazioni invernali eccezionali, ma anche chilometraggio ed efficienza del carburante.”
Per affrontare l’inverno in sicurezza, la scelta tra pneumatici invernali e catene da neve dipende dalle condizioni climatiche e dal tipo di utilizzo. I pneumatici invernali rappresentano la soluzione più versatile e confortevole per la maggior parte degli automobilisti, mentre le catene da neve restano un valido supporto in situazioni estreme o di emergenza.
