K2 -ICH-X il ritorno del vero fuoristrada ( e diesel)

Al debutto un nuovo brand ICH-X della DR Automobiles Groupe. Prende forma attraverso il modello K2 (ma anche K3), un fuoristrada autentico che incarna i valori di avventura e libertà. Pensato per chi cerca un veicolo capace di affrontare le condizioni di guida più estreme, il K2 non rinuncia al comfort né al design, offrendo un’esperienza completa su ogni tipo di terreno.
Il frontale squadrato e la griglia imponente conferiscono al K2 un look deciso, mentre le luci Full LED garantiscono visibilità ottimale in ogni condizione. Le pedane laterali, robuste e antiscivolo, facilitano l’accesso al veicolo e proteggono le fiancate da detriti. I cerchi in lega da 20” e i passaruota sagomati migliorano la tenuta e l’escursione delle ruote, mentre il paraurti in plastica rinforzata assicura resistenza agli urti. Ricorda e molto i fuoristrada leggendari che hanno segnato la storia di questo tipo di veicoli. Hanno però una loro interpretazione aggiornata a questo tempo. Non si può negare che esprimano un certo fascino, anche supportati da interni da vera berlina di lusso. La qualità poi è effettivamente molto estesa, sia a livello meccanico e per gli interni e sistemi di sicurezza attivi e passivi (peccato due soli Air-bag), non mancano i sistemi multimediali di ultima generazione.
I modelli ICH-X, in particolare K2 e K3, sono apprezzati per le loro eccellenti capacità off-road, unite a un’estetica imponente e a interni curati e confortevoli. Anche su strada, la guida risulta sorprendentemente fluida e reattiva, merito delle sospensioni indipendenti, del cambio automatico a otto rapporti e di motori potenti e affidabili. La versatilità è uno dei tratti distintivi del marchio: i suoi fuoristrada si muovono con disinvoltura su qualsiasi superficie, grazie alla trazione integrale, alle marce ridotte e alle modalità di guida dedicate. Il K2, in particolare, è progettato per passare dall’asfalto al fuoristrada in pochi istanti, con differenziali bloccabili elettronicamente e modalità Low Range per affrontare anche i percorsi più impegnativi. Il comfort non è da meno. Le sospensioni anteriori a doppio triangolo sovrapposto e quelle posteriori a ponte rigido assorbono le vibrazioni del terreno, garantendo una guida piacevole anche su fondi sconnessi. capacità di affrontare pendenze massime pari al 60% (31°). Con un’altezza libera da terra di 22 cm e un angolo di dosso di 23° il rischio di toccare a terra con il fondo della carrozzeria si riduce nettamente. Attraversare un corso d’acqua non sarà più un problema grazie ad una profondità di guado di 50 cm.
Interni:
L’abitacolo, realizzato a mano da artigiani italiani, è un concentrato di eleganza e funzionalità: sedili in pelle ergonomici, riscaldabili, rifiniture curate e luci ambientali LED creano un ambiente accogliente e raffinato.
La tecnologia è al servizio del conducente. Il sistema Android Auto e Apple CarPlay consente di restare connessi anche nei luoghi più remoti, mentre il display LCD Soft Touch da 12,3” e il cruscotto digitale offrono un’interazione intuitiva e completa. Il volante multifunzione permette di scegliere tra diverse modalità di guida, adattandosi alle esigenze del momento. Tutte le informazioni sullo stato del veicolo sotto controllo grazie al Cruscotto LCD . Per poter affrontare ogni sfida, grazie al volante multifunzione, puoi selezionare la modalità che più si adatta al tuo stile di guida, tra SNOW – SPORT – ECO e COMFORT.
Anche lo spazio non manca: il vano posteriore è ampio e modulabile, con sedili abbattibili per trasportare tutto ciò che serve.
Motori(e)
Il motore diesel da 2.0 litri, pur definito da alcuni come “vecchio stile”, offre prestazioni elevate con 162 CV e tecnologia EURO 6D, abbinato a un cambio automatico DCT a otto rapporti. Alcuni avrebbero preferito una cilindrata maggiore per una guida più brillante su asfalto, ma nel complesso il rapporto qualità-prezzo resta uno dei punti forti del marchio, che propone soluzioni competitive e anche ricercate. (il K3 propone una motorizzazione 2.0 turbo benzina da 231 CV con cambio DCT a 7 rapporti).
SCHEDA TECNICA
- Motore: 2.0 Diesel common-rail
- Trazione: 4×4 Four-wheel drive
- Pendenza massima: Fino al 60%
- Altezza dal suolo: 22 cm
- Cambio: Automatico con convertitore di coppia
MISURE
- Lunghezza: 4.645 mm
- Larghezza: 1.925 mm
- Altezza: 1.871 mm
- Carreggiata anteriore/posteriore: 1.610 mm / 1.610 mm
- Passo: 2.745 mm
DOTAZIONI DI SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA
- HHC – Hill Hold Control
- HDC – Hill Descent Control
- ESP – Controllo elettronico della stabilità
- ABS – Sistema antibloccaggio
- TCS – Controllo elettronico della trazione
- EBD – Ripartizione elettronica della frenata
- EPB – Freno a mano elettrico
- Auto Hold – Freno automatico
- EBA – Frenata di emergenza automatica
- ERM – Sistema antiribaltamento elettronico
- TPMS – Monitoraggio pressione pneumatici
- Cruise Control – Regolatore di velocità
- Airbag: 2
Per maggiori dettagli, il sito ufficiale è :www.ich-x.it
