Honda SH150i vs Voge SR16 200: confronto tra il Re indiscusso delle ruote alte e il nuovo che avanza

Nel segmento degli scooter di media cilindrata, l’Honda SH150i rappresenta da anni un punto di riferimento assoluto per qualità costruttiva, affidabilità e prestazioni. L’arrivo del Voge SR16 200 introduce però un’alternativa più economica e sorprendentemente ricca di dotazioni, pensata per chi cerca uno scooter moderno senza affrontare i costi dei marchi più blasonati. Il confronto tra i due modelli mette in luce filosofie progettuali differenti, ma anche alcune similitudini interessanti.
Motore e tecnologia: due approcci diversi
Lo SH150i adotta un monocilindrico 4 tempi eSP+ da 156,9 cc, con distribuzione SOHC a 4 valvole e raffreddamento a liquido. Questa configurazione privilegia l’efficienza e la brillantezza ai medi regimi, con una combustione più precisa e un’erogazione fluida. Il motore eSP+ è noto per consumi ridotti, vibrazioni minime e un’affidabilità che ha contribuito alla reputazione dello SH come scooter “indistruttibile”.
Il Voge SR16 200 utilizza un monocilindrico 4 tempi da 174 cc, anch’esso raffreddato a liquido, ma con una distribuzione SOHC a 2 valvole. La cilindrata superiore gli permette di ottenere una coppia leggermente più robusta ai bassi regimi, ma la soluzione a 2 valvole è meno sofisticata rispetto al motore Honda. L’obiettivo è offrire un propulsore semplice, affidabile e adatto a un utilizzo urbano quotidiano.
|Modello
|Tipo di motore
|Cilindrata
|Distribuzione
|Raffreddamento
|Honda SH150i
|Monocilindrico 4T eSP+ Euro 5+
|156,9 cc (comm.to 150) a 8500 giri/min
|SOHC, 4 valvole
|Liquido
|Voge SR16 200
|Monocilindrico 4T Euro 5+
|174 cc (comm.to 200) a 8.000 giri/min
|SOHC, 4 valvole
|Liquido
Prestazioni: equilibrio contro cilindrata
Nonostante la differenza di cilindrata, le prestazioni dei due scooter risultano sorprendentemente vicine.
Honda SH150i
- Potenza: circa 16,9 CV
- Coppia: circa 14 Nm
- Velocità massima: 110–115 km/h
- Consumi: 44 Km/l
- Carattere: brillante in accelerazione, molto reattivo nel traffico
Il motore eSP+ compensa la cilindrata inferiore con una gestione elettronica raffinata e una distribuzione a 4 valvole che favorisce la respirazione del motore agli alti regimi.
Voge SR16 200
- Potenza: circa 17 CV
- Coppia: circa 15 Nm
- Velocità massima: 114 km/h
- Consumi: 37 km/l
- Carattere: progressivo, con buona spinta ai bassi
Il Voge sfrutta la cilindrata maggiore per offrire una ripresa leggermente più vigorosa, ma non riesce a distanziare in modo netto lo SH150i, che rimane molto competitivo grazie alla sua efficienza meccanica.
|Honda SH150i
|~16,9 CV
|~14 Nm
|108 km/h
|Voge SR16 200
|17–18 CV
|~15 Nm
|114 km/h
|vantaggio in ripresa
Dimensioni, peso e comfort
Honda SH150i
- Lunghezza: 209 cm
- Larghezza: 73 cm
- Altezza: 113 cm
- Peso: 137 kg
- Telaio: Tubi di acciaio
- Sospensione Anteriore: Forcella telescopica ø 33 mm
- Sospensione Posteriore: Ammortizzatore doppio
- Freni: Sistema con ABS a doppio canale, Ant. disco ø 240 mm,Post. disco ø 240 mm
- Pneumatici: Ant. 100/80-16 M/C Post. 120/80-16 M/C
Compatto, agile e perfetto per la città, lo SH mantiene la sua tradizionale impostazione “ruote alte”, che garantisce stabilità e maneggevolezza.
Voge SR16 200
- Lunghezza: 201,2 cm
- Larghezza: 73 cm
- Altezza: 160,3 cm
- Peso: 137 kg (a secco)
- Telaio: Tubi di acciaio alto resistenziale
- Sospensione Anteriore: Forcella telescopica ø 33 mm
- Sospensione Posteriore: Ammortizzatore doppio
- Freni: Sistema con ABS a doppio canale, Ant. disco ø 240 mm,Post. disco ø 220 mm
- Pneumatici: Ant. 100/80-16 M/C Post. 120/80-14 M/C
Il Voge è più alto e offre una posizione di guida più protettiva, con un’impostazione che ricorda quella dei maxi-scooter compatti. Il parabrezza ampio e la sella generosa lo rendono più orientato al comfort.
Dotazioni: tradizione contro ricchezza tecnologica
Honda SH150i
- ABS a 2 canali
- Smart Key
- Start&Stop
- Illuminazione full LED
- Ciclistica collaudata
- Consumi molto contenuti
Lo SH punta sulla qualità costruttiva e sull’affidabilità, mantenendo una dotazione moderna ma essenziale.
Voge SR16 200
- Illuminazione full LED
- Strumentazione digitale
- Parabrezza alto
- Ampio vano sottosella
- Porta USB
- ABS
- Sella ampia e confortevole
Il Voge offre una dotazione più ricca, soprattutto in termini di comfort e praticità, con un prezzo decisamente più competitivo.
Prezzo: due mondi diversi
- Honda SH150i: 3.990–4.290 € + 2 anni garanzia +4 accessoria
- Voge SR16 200: 2.790 € + 4 anni di garanzia
La differenza supera i 1.000 euro, un divario significativo che può influenzare fortemente la scelta finale.
Conclusione:
Lo Honda SH150i rimane il riferimento per chi cerca uno scooter affidabile, brillante, con un motore tecnologicamente avanzato e un valore dell’usato imbattibile. È la scelta ideale per chi vuole un mezzo duraturo e di qualità superiore.
Il Voge SR16 200 rappresenta invece un’alternativa molto interessante per chi desidera uno scooter ricco di dotazioni, confortevole e con una cilindrata leggermente superiore, mantenendo un prezzo estremamente competitivo.
In sintesi:
- SH150i: qualità, efficienza, affidabilità, prestazioni equilibrate.
- SR16 200: dotazioni ricche, comfort, prezzo imbattibile.
Due filosofie diverse, entrambe valide, che rispondono a esigenze differenti.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.