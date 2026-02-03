Now Trending:
Honda SH150i vs Voge SR16 200: confronto tra il Re indiscusso delle ruote alte e il nuovo che avanza

3 Febbraio 2026 Motori Nessun commento

Nel segmento degli scooter di media cilindrata, l’Honda SH150i rappresenta da anni un punto di riferimento assoluto per qualità costruttiva, affidabilità e prestazioni. L’arrivo del Voge SR16 200 introduce però un’alternativa più economica e sorprendentemente ricca di dotazioni, pensata per chi cerca uno scooter moderno senza affrontare i costi dei marchi più blasonati. Il confronto tra i due modelli mette in luce filosofie progettuali differenti, ma anche alcune similitudini interessanti.

Motore e tecnologia: due approcci diversi

Lo SH150i adotta un monocilindrico 4 tempi eSP+ da 156,9 cc, con distribuzione SOHC a 4 valvole e raffreddamento a liquido. Questa configurazione privilegia l’efficienza e la brillantezza ai medi regimi, con una combustione più precisa e un’erogazione fluida. Il motore eSP+ è noto per consumi ridotti, vibrazioni minime e un’affidabilità che ha contribuito alla reputazione dello SH come scooter “indistruttibile”.

Il Voge SR16 200 utilizza un monocilindrico 4 tempi da 174 cc, anch’esso raffreddato a liquido, ma con una distribuzione SOHC a 2 valvole. La cilindrata superiore gli permette di ottenere una coppia leggermente più robusta ai bassi regimi, ma la soluzione a 2 valvole è meno sofisticata rispetto al motore Honda. L’obiettivo è offrire un propulsore semplice, affidabile e adatto a un utilizzo urbano quotidiano.

Modello Tipo di motore Cilindrata Distribuzione Raffreddamento
Honda SH150i Monocilindrico 4T eSP+ Euro 5+ 156,9 cc (comm.to 150) a 8500 giri/min SOHC, 4 valvole Liquido
Voge SR16 200 Monocilindrico 4T Euro 5+ 174 cc (comm.to  200) a 8.000 giri/min SOHC, 4 valvole Liquido

Prestazioni: equilibrio contro cilindrata

Nonostante la differenza di cilindrata, le prestazioni dei due scooter risultano sorprendentemente vicine.

Honda SH150i

  • Potenza: circa 16,9 CV
  • Coppia: circa 14 Nm
  • Velocità massima: 110–115 km/h
  • Consumi: 44 Km/l
  • Carattere: brillante in accelerazione, molto reattivo nel traffico

Il motore eSP+ compensa la cilindrata inferiore con una gestione elettronica raffinata e una distribuzione a 4 valvole che favorisce la respirazione del motore agli alti regimi.

Voge SR16 200

  • Potenza: circa 17 CV
  • Coppia: circa 15 Nm
  • Velocità massima: 114 km/h
  • Consumi: 37 km/l
  • Carattere: progressivo, con buona spinta ai bassi

Il Voge sfrutta la cilindrata maggiore per offrire una ripresa leggermente più vigorosa, ma non riesce a distanziare in modo netto lo SH150i, che rimane molto competitivo grazie alla sua efficienza meccanica.

Honda SH150i ~16,9 CV ~14 Nm  108 km/h
Voge SR16 200 17–18 CV ~15 Nm 114 km/h vantaggio in ripresa

Dimensioni, peso e comfort

Honda SH150i

  • Lunghezza: 209 cm
  • Larghezza: 73 cm
  • Altezza: 113 cm
  • Peso: 137 kg
  • Telaio: Tubi di acciaio
  • Sospensione Anteriore: Forcella telescopica ø 33 mm
  • Sospensione Posteriore: Ammortizzatore doppio
  • Freni: Sistema con ABS a doppio canale, Ant. disco ø 240 mm,Post. disco ø 240 mm
  • Pneumatici: Ant. 100/80-16 M/C Post. 120/80-16 M/C

Compatto, agile e perfetto per la città, lo SH mantiene la sua tradizionale impostazione “ruote alte”, che garantisce stabilità e maneggevolezza.

Voge SR16 200

  • Lunghezza: 201,2 cm
  • Larghezza: 73 cm
  • Altezza: 160,3 cm
  • Peso: 137 kg (a secco)
  • Telaio: Tubi di acciaio alto resistenziale
  • Sospensione Anteriore: Forcella telescopica ø 33 mm
  • Sospensione Posteriore: Ammortizzatore doppio
  • Freni: Sistema con ABS a doppio canale, Ant. disco ø 240 mm,Post. disco ø 220 mm
  • Pneumatici: Ant. 100/80-16 M/C Post. 120/80-14 M/C

Il Voge è più alto e offre una posizione di guida più protettiva, con un’impostazione che ricorda quella dei maxi-scooter compatti. Il parabrezza ampio e la sella generosa lo rendono più orientato al comfort.

Dotazioni: tradizione contro ricchezza tecnologica

Honda SH150i

  • ABS a 2 canali
  • Smart Key
  • Start&Stop
  • Illuminazione full LED
  • Ciclistica collaudata
  • Consumi molto contenuti

Lo SH punta sulla qualità costruttiva e sull’affidabilità, mantenendo una dotazione moderna ma essenziale.

Voge SR16 200

  • Illuminazione full LED
  • Strumentazione digitale
  • Parabrezza alto
  • Ampio vano sottosella
  • Porta USB
  • ABS
  • Sella ampia e confortevole

Il Voge offre una dotazione più ricca, soprattutto in termini di comfort e praticità, con un prezzo decisamente più competitivo.

Prezzo: due mondi diversi

  • Honda SH150i: 3.990–4.290 € + 2 anni garanzia +4 accessoria
  • Voge SR16 200: 2.790 € + 4 anni di garanzia

La differenza supera i 1.000 euro, un divario significativo che può influenzare fortemente la scelta finale.

Conclusione: 

Lo Honda SH150i rimane il riferimento per chi cerca uno scooter affidabile, brillante, con un motore tecnologicamente avanzato e un valore dell’usato imbattibile. È la scelta ideale per chi vuole un mezzo duraturo e di qualità superiore.

Il Voge SR16 200 rappresenta invece un’alternativa molto interessante per chi desidera uno scooter ricco di dotazioni, confortevole e con una cilindrata leggermente superiore, mantenendo un prezzo estremamente competitivo.

In sintesi:

  • SH150i: qualità, efficienza, affidabilità, prestazioni equilibrate.
  • SR16 200: dotazioni ricche, comfort, prezzo imbattibile.

Due filosofie diverse, entrambe valide, che rispondono a esigenze differenti.

