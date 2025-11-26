Honda Forza, aggiornamento 2026, <>

Honda – 26YM Honda Forza 125
Lo scooter Honda Forza 125 rimane la scelta premium nella categoria di piccola cilindrata. È dotato di un vivace motore “enhanced Smart Power+” (eSP+), e di una ciclistica agile con forcelle telescopiche da 33 mm, doppi ammortizzatori posteriori e ruote da 15/14 pollici (anteriore/posteriore). La dotazione di serie include HSTC, regolazione elettrica del parabrezza, presa USB-C, vano illuminato capace di ospitare due caschi integrali, illuminazione full LED e sistema Smart Key. Un display TFT da cinque pollici integra la connettività smartphone Honda RoadSync ed è gestito da nuovi comandi retroilluminati a quattro vie. Le nuove colorazioni per il 26YM mantengono il Forza 125 al vertice della categoria.
Il Forza 125 è stato progettato specificamente per i clienti europei più esigenti, che pretendono il massimo dal proprio scooter. Fin dal lancio ha riscosso un successo immediato grazie al mix completo di elementi sportivi e “GT”, racchiusi in un design distintivo. In dieci anni di evoluzione, fino a settembre 2025, ha venduto oltre 140.000 unità.
La sua popolarità deriva da diversi fattori: il motore eSP a quattro valvole, dimensioni compatte, attitudine sportiva e agilità nel traffico urbano, unite a comfort, protezione aerodinamica e potenza per i tragitti autostradali. A ciò si aggiungono ampio spazio di carico, dotazioni premium, design affilato e qualità costruttiva Honda (prodotto da Honda Italia Industriale ad Atessa).
Nel 2018 (18YM) ha ricevuto un restyling completo con fari full LED e parabrezza elettrico. Nel 2021 (21YM) sono arrivati aggiornamenti estetici e aerodinamici, più 40 mm di escursione extra del parabrezza e presa USB-C. Nel 2023 (23YM) un nuovo redesign elegante. Nel 2025 (25YM) aggiornamenti pratici. Ora, con il 2026 (26YM), nuovi colori contemporanei e una Special Edition consolidano la posizione del Forza 125 come scooter sport GT.
2. Panoramica del modello
Il Forza 125 riprende lo stile dal top di gamma Forza 750, con fari LED doppi scolpiti e carenatura elegante. Il parabrezza elettrico ha un’escursione di 180 mm.
Dal 25YM è presente un display TFT da 5 pollici con connettività Honda RoadSync, presa USB-C nel vano portaoggetti e vano sottosella illuminato per due caschi integrali, Smart Key
La ciclistica comprende telaio in acciaio tubolare, forcelle da 33 mm, doppi ammortizzatori posteriori e ruote da 15/14 pollici.
Il motore eSP+ da 125 cc eroga 10,7 kW e 12,3 Nm, è conforme Euro 5+ e dispone di HSTC, cioè il controllo di trazione di Honda.
Dopo gli aggiornamenti dello scorso anno, per il 2026 Honda riserva nuovi colori alla gamma Forza. Honda Forza 350 sarà disponibile nelle nuove colorazioni Pearl Nightstar Black S.E. (Deluxe) con Smart Top Box e dettagli rossi, Mat Cynos Gray Metallic, Mat Carnelian Red Metallic e Pearl Cool White. A queste si aggiunge la livrea Pearl Falcon Gray. Una sola opzione per Honda Forza 125, in vendita nell’aggiornata colorazione Mat Pearl Pacific Blue.
SCHEDA:
3.1 Stile e dotazioni
- Parabrezza elettrico regolabile su 180 mm
- Display TFT da 5 pollici con Honda RoadSync
- Smart Key per accensione, sella, tappo carburante e top box opzionale da 45L
- Emergency Stop Signal (ESS) per segnalare frenate improvvise
- Design ispirato al Forza 750, fari LED distintivi
- Dimensioni ottimali per la città: manubrio 750 mm, specchi 1125 mm, altezza sella 780 mm
- Vano sottosella illuminato per due caschi integrali, vano portaoggetti con presa USB-C
- Smart Top Box da 45L gestito dalla Smart Key
3.2 Motore
- 125 cc, 10,7 kW a 8.750 rpm, 12,3 Nm a 6.500 rpm
- Accelerazione 0-200 m in 13,3 s, velocità massima 108 km/h
- Tecnologie eSP+ a basso attrito, PGM-FI, cilindro disassato, radiatore ad alta efficienza
- Avviamento ACG silenzioso, sistema Idling Stop
- Consumo 41,7 km/l (WMTC), serbatoio da 11,7 litri → autonomia quasi 500 km
- Conforme Euro 5+
3.3 Ciclistica
- Telaio in acciaio tubolare, forcelle da 33 mm, doppi ammortizzatori regolabili
- Peso in ordine di marcia: 164 kg
- Interasse 1.505 mm, geometria sterzo 26,5°/89 mm trail
- Ruote in alluminio: anteriore 15” con pneumatico 120/70-15, posteriore 14” con 140/70-14
- Freni a disco: 256 mm anteriore, 240 mm posteriore, ABS di serie
4. Accessori
Honda offre accessori originali singoli o in pacchetti:
- Style Pack:
- Pedane
- Sella comfort
- Schienalino passeggero
- Urban Pack:
- Manopole riscaldate
- Allarme acustico
- Disponibile anche:
- Smart Top Box da 45L
