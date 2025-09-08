Honda Forza 750 My 2026 una certezza inossidabile

Dal suo debutto, il Honda Forza 750 ha ridefinito il concetto di maxi-scooter GT, posizionandosi come il top di gamma della famiglia Forza, che include anche i modelli 125 e 350. Nato per coniugare prestazioni motociclistiche, comfort da gran turismo e tecnologia avanzata, il Forza 750 ha saputo evolversi con coerenza e ambizione. Presentato inizialmente come erede del primo Maxi scooter con tecnologia Motociclistica, la “Integra”, il Forza 750 ha subito conquistato il pubblico grazie al suo motore bicilindrico da 745 cc, a una ciclistica da vera moto, con telaio tubolare in acciaio, forcella rovesciata e sospensione posteriore Pro-Link.
L’inimitabile cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) è ulteriormente migliorato nelle manovre a bassa velocità per una guida ancora più fluida e precisa. Il telaio tubolare in acciaio, la forcella rovesciata, il forcellone in alluminio, la sospensione posteriore Pro-link e le ruote da 17” ant. e 15” post. assicurano una manovrabilità impareggiabile, una tenuta di strada eccellente e una frenata decisa, grazie anche ai dischi di grande diametro morsi da pinze ad attacco radiale. Il vano sottosella può contenere un casco integrale, tutte le luci sono a LED e la strumentazione conferma la connettività per lo smartphone con Honda RoadSync. La presa USB-C è adesso posizionata sul manubrio per aumentarne la praticità. Il nuovo Forza 750 è disponibile anche in versione 35 kW per i possessori di patene A2. Omologato Euro5+.
Nel corso degli anni, Honda ha affinato il progetto, migliorando la fluidità di guida, la maneggevolezza e l’ergonomia. Il modello 2025 segna una svolta importante:
- Nuovo design più aggressivo e aerodinamico
- Doppio faro con DRL e indicatori integrati
- Parabrezza regolabile elettricamente
- Cerchi in lega leggera con razze ‘3-per-3’
- Display TFT da 5” con connettività Honda RoadSync
- Cruise Control di serie
- Nuova posizione della porta USB-C sul manubrio
- Disponibilità anche in versione 35 kW per patente A2
- Omologazione Euro5+
Il Forza 750 2025 non è solo più bello, ma anche più pratico e protettivo: la nuova carenatura e il plexiglass maggiorato offrono una protezione aerodinamica superiore, mentre la sella sagomata e le pedane riprogettate garantiscono comfort anche nei lunghi viaggi.
Per il 2026, Honda mantiene intatta la base tecnica del Forza 750, segno della maturità raggiunta dal progetto. L’aggiornamento si concentra sullo stile, con l’introduzione della nuova colorazione Pearl Glare White, che si aggiunge alle già apprezzate Mat Ballistic Black Metallic e Mat Warm Ash Metallic.
Questa scelta conferma l’attenzione di Honda per il dettaglio estetico, offrendo ai clienti un mezzo che non solo offre tanto in termini di tecnologia e prestazioni, ma si distingue anche per eleganza e personalità.
Honda Forza 750 è passato da innovazione a riferimento nel segmento dei maxi-scooter GT. Dopo un importante restyling nel 2025, che ha portato più tecnologia, comfort e stile, il 2026 consolida il successo con nuove colorazioni e conferma una piattaforma tecnica già al vertice. Un mezzo pensato per chi cerca prestazioni, praticità e raffinatezza, senza compromessi.
Motore
Alesaggio x Corsa:77 mm x 80 mm
Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI
Rapporto di compressione:10,7:1
Cilindrata:745 cc
Propulsore Tipo: Bicilindrico parallelo 4 tempi, 8 valvole, distribuzione monoalbero (SOHC), raffreddato a liquido, Euro5+
Accensione: Elettronica, digitale
Potenza massima: 35 kW/ a 6.000 giri/min / 58,6 CV (43,1 kW) a 6.750 giri/min
Coppia massima: 65 Nm a 4.000 giri/min / 69 Nm a 4.750 giri/min
Avviamento: Elettrico
Emissioni CO2 (g/km):8 g/km/85 g/km
Capacità totale olio:4 L
Livello rumore (dB): max. 87.2 dB
Max Speed:168 km/h
Ruote
· Freno Anteriore: Doppio disco da 310 mm con pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale
· Freno Posteriore: Disco da 240 mm con pinza a pistone singolo
Sospensioni
· Anteriore: Forcella Showa USD da 41 mm, escursione 120 mm
· Posteriore: Monoammortizzatore con Pro-Link, escursione 120 mm, regolabile nel precarico molla
Pneumatici: Ant: 120/70 R17 M/C (58H) Post: 160/60 R15 M/C (67H)
Cerchi: Ant: alluminio pressofuso da 17″- Post: alluminio pressofuso da 15″
Dimensioni e peso
· Consumi 3,6 L/100km
· Capacità batteria 12 V/11 Ah
· Inclinazione cannotto di sterzo 27°
· Dimensioni (LxLxA) 2.200 mm x 790 mm x 1.480 mm
· Telaio A diamante in tubi di acciaio
· Capacità serbatoio carburante 13,2 L
· Altezza da terra 135 mm
· Peso con il pieno 236 kg
· Altezza della sella 790 mm
· Avancorsa 104 mm
· Interasse 1.580 mm
Trasmissione · Frizione Multidisco, doppia, in bagno d’olio
· Trasmissione finale A catena
· Tipo di cambio Automatico a doppia frizione
· Trasmissione DCT a 6 rapporti
· Quickshifter No
Strumentazione e impianto elettrico
· Luce anteriore LED
· Presa 12V No
· Presa USB Type – C
· Connettività Road Sync
· Strumentazione Display TFT da 5″ multifunzione
· Luce posteriore LED
· Daytime Running Lights Si
· Indicatori di direzione a disattivazione automatica Disponibili
· Cruise Control Si
Caratteristiche addizionali
· Modalità di guida Sport, Standard, Rain e User Mode
· Caratteristiche aggiuntive SMART Key, parabrezza regolabile elettronicamente +120 mm
