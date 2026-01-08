Honda Accord 2026, modello rinnovato, pronta per le strade del Mondo

La Honda Accord è stata premiata come “Best Family Sedan” ai Good Housekeeping Best Family Car Awards 2026, un riconoscimento che comprende anche la versione ibrida elettrica del modello. Per Honda si tratta del nono anno consecutivo in cui l’Accord ottiene questo titolo e del quattordicesimo premio complessivo assegnato ad American Honda da Good Housekeeping dal 2017.
La versione 2026 dell’Accord introduce numerosi aggiornamenti tecnologici: un nuovo touchscreen da 9 pollici più intuitivo, la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e un caricatore wireless per smartphone. Anche lo stile è stato rivisto, con dettagli esterni neri dedicati ai modelli Sport Hybrid, mentre la versione turbo SE adotta cerchi in lega da 19 pollici dal design più aggressivo. La gamma continua a essere articolata in sei allestimenti, dai turbo LX e SE fino alle varianti ibride Sport, EX-L, Sport-L e Touring, che rappresentano ormai oltre la metà delle vendite, un risultato che conferma il ruolo centrale dell’elettrificazione nella strategia Honda.
L’Accord è l’auto più venduta degli ultimi cinquant’anni e l’attuale undicesima generazione è particolarmente apprezzata da Millennials, Gen Z, acquirenti alla prima esperienza e clienti provenienti da contesti culturali diversi.
Guardando alla storia del modello, l’Accord ha attraversato undici generazioni evolvendosi costantemente. Nata negli anni Settanta come una compatta pratica ed efficiente, è cresciuta nel tempo fino a diventare una delle berline di riferimento del mercato americano. Negli anni Ottanta è stata la prima auto giapponese prodotta negli Stati Uniti, un passaggio che ha contribuito a consolidarne il successo. Con il passare delle generazioni ha ampliato dimensioni, comfort e qualità costruttiva, introducendo varianti come la coupé e la station wagon, poi abbandonate quando il mercato ha iniziato a preferire le berline più tradizionali.
Tra gli anni Novanta e Duemila l’Accord ha rafforzato la sua reputazione grazie a motori affidabili, versioni V6 molto apprezzate e un livello di sicurezza sempre più avanzato. Con la decima generazione, introdotta nel 2018, ha adottato un design più sportivo e un pacchetto tecnologico più ricco, mentre l’attuale undicesima generazione ha puntato su linee più pulite, interni moderni e un’offerta ibrida che oggi rappresenta il cuore della gamma. Questa evoluzione continua spiega perché l’Accord sia ancora oggi una delle berline più premiate e riconosciute nel panorama automobilistico statunitense e mondiale.
La storia della Honda Accord in Italia è piuttosto particolare, perché questo modello – pur essendo uno dei più importanti e venduti negli Stati Uniti – ha avuto una presenza molto più limitata nel nostro mercato. Le informazioni disponibili online confermano che non tutte le generazioni sono state commercializzate nel nostro Paese, e questo spiega perché in Italia l’Accord sia ricordata come un’auto di nicchia, apprezzata soprattutto dagli appassionati.
In Italia la Accord è stata proposta soprattutto tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, nelle versioni berlina, coupé e station wagon. Era considerata una vettura solida, affidabile e ben costruita, ma ha sempre dovuto confrontarsi con un mercato dominato da marchi europei e da modelli più compatti, motivo per cui non ha mai raggiunto i volumi di vendita ottenuti altrove. Le generazioni più diffuse nel nostro Paese sono state la sesta e la settima, vendute tra la fine degli anni Novanta e il 2007, mentre la ottava generazione (2008–2012) è stata l’ultima ad arrivare ufficialmente in Europa.
Dopo il 2015 Honda ha scelto di ritirare la Accord dal mercato europeo, concentrandosi su SUV e crossover, categorie molto più richieste. Le generazioni successive – dalla nona fino all’attuale undicesima – sono quindi rimaste destinate principalmente a Stati Uniti e Asia. Oggi in Italia la Accord sopravvive quasi esclusivamente nel mercato dell’usato, dove è ricercata da chi apprezza le berline giapponesi tradizionali e la proverbiale affidabilità Honda.
Questo nuovo modello potrebbe essere una svolta commerciale anche per il Vecchio Continente che sta rivalutando le grandi Berline, con un avanzamento commerciale che si è concretizzato negli ultimi anni nei Paesi più avanzati, come anche in Italia.
Vedremo se la Accord tornerà sulle nostre strade…..
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.