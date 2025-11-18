Goodyear si conferma leader nei pneumatici invernali: prestazioni al vertice nei test europei

Goodyear si è distinto come il marchio di pneumatici invernali con le migliori performance nei test indipendenti condotti sui modelli più richiesti in Europa per la stagione 2025. Con 15 podi su 19 test complessivi — di cui cinque primi posti, sette secondi e tre terzi — la gamma invernale dell’azienda ha costantemente superato i principali concorrenti nelle prove dedicate alla mobilità su neve e ghiaccio.
Questi risultati eccezionali coprono un’ampia varietà di condizioni stradali, dalle superfici alpine alle strade nordiche ghiacciate, e confermano la leadership tecnologica di Goodyear nel segmento invernale. Le prestazioni sono attribuibili ai tre prodotti di punta della gamma: UltraGrip Performance 3, UltraGrip Ice 3 e UltraGrip Arctic 2.
La posizione di vertice di Goodyear è stata convalidata da test condotti da autorevoli pubblicazioni europee, tra cui ADAC, Auto Zeitung, AUTO MOTOR UND SPORT, Auto Bild allrad, AUTO EXPRESS, Teknikens Värld, Vi Bilägare e altre. Questi risultati non solo attestano l’eccellenza ingegneristica dell’azienda, ma rafforzano la sua reputazione nel garantire controllo e sicurezza anche nelle condizioni invernali più estreme.
A ulteriore conferma del successo, Auto Bild ha nominato Goodyear “Winter Tire Manufacturer of the Year 2025”, citando le prestazioni superiori dell’UltraGrip Performance 3 nei test più recenti.
Ben Glesener, Senior Technology Director per lo sviluppo prodotto Consumer EMEA, ha dichiarato:
“I risultati di questa stagione riflettono il nostro costante impegno verso l’innovazione e le prestazioni. Essere classificati al primo posto nei test indipendenti e ricevere il riconoscimento di ‘Produttore dell’anno’ da Auto Bild conferma la solidità del nostro portafoglio prodotti.”
mobilità invernale:
Il successo della gamma UltraGrip è frutto di tecnologie avanzate, progettate per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi ambienti di guida:
- UltraGrip Performance 3 – pensato per gli inverni dell’Europa centrale, integra:
- Snow Protect Technology: maggiore densità delle lamelle e “artigli da neve” per una trazione ottimale su neve profonda
- Wet Braking+ Technology: impronta arrotondata per una migliore dispersione dell’acqua e riduzione del rischio di aquaplaning
- Lamelle 3D: maggiore rigidità per prestazioni superiori su strada asciutta
*Dati basati su 19 test indipendenti condotti tra settembre e novembre 2025 su diverse misure e modelli di pneumatici. Maggiori informazioni sui test sono disponibili sul sito ufficiale.
Goodyear:
Goodyear è tra le principali aziende produttrici di pneumatici a livello globale, con circa 68.000 dipendenti e 51 stabilimenti in 19 paesi. I suoi centri di innovazione ad Akron (Ohio) e Colmar-Berg (Lussemburgo) sono dedicati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, capaci di definire nuovi standard nel settore. Per ulteriori dettagli, visita goodyear.com/corporate.
