Fiat 500X vs Fiat 600 due generazioni a confronto

Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, stilisticamente, la Fiat 600 è l’unico modello dell’era Stellantis che trasmette un senso di continuità con alcuni modelli FIAT della precedente gestione. Sembra – in effetti – una Fiat, nell’estetica, quale evoluzione della precedente 500x. E’ solo una similitudine, di fatto cambia tutto. Diventa più piccola ed è frutto della condivisione della meccanica, propulsori e pianale del segmento B dell’ex gruppo PSA. L’auto quindi per certi versi può dirsi essere “retrocessa” di segmento, ma in considerazione del tempo trascorso rispetto al progetto della 500L e 500X, c’è stata un’evoluzione che – per certi versi – ne ha compensato tratti di una categoria inferiore.
Questo confronto mette in evidenza solo alcuni elementi delle due autovetture. Su strada e con situazioni estreme andrebbero fatte considerazioni che ahimé evidenzierebbero doti ormai perse, compresa la trazione integrale che era presente sulla più anziana e “tosta” 500x.
Fiat 500X e Fiat 600: due generazioni a confronto tra meccanica, dinamica, efficienza e sicurezza
La Fiat 500X e la nuova Fiat 600 incarnano due fasi distinte dell’evoluzione del marchio Fiat. La prima rappresenta il crossover tradizionale, robusto e confortevole, nato in un’epoca in cui il segmento C‑SUV puntava soprattutto su spazio e versatilità. La seconda è invece il simbolo della nuova strategia Stellantis: un B‑SUV compatto, tecnologico, progettato per l’efficienza e disponibile anche in versione completamente elettrica. Il confronto tra i due modelli mette in luce differenze profonde non solo nella meccanica e nella dinamica, ma anche nei consumi, nella qualità percepita e nella sicurezza.
Architettura e meccanica: tradizione contro modernità
La Fiat 500X nasce sulla piattaforma Small‑Wide, condivisa con Jeep Renegade, pensata per un crossover solido e versatile. Offre motori benzina, diesel e un mild hybrid 48V, con trasmissioni manuali o automatiche DCT. La sua impostazione privilegia comfort e robustezza, con una struttura più grande e pesante che garantisce stabilità ma penalizza consumi e agilità.
La Fiat 600, invece, utilizza la piattaforma STLA Small (ex CMP), la stessa di Peugeot 208 e Opel Corsa, Lancia Ypsilon, Citroen C3, Fiat Grande Panda. È un progetto più recente, ottimizzato per l’elettrificazione e per la guida urbana. La versione 600e monta un motore elettrico da circa 156 CV, con trasmissione monomarcia e un’impostazione più leggera ed efficiente. I vantaggi riguardano una tecnologia aggiornata, consumi ridotti e dimensioni più gestibili. I limiti riguardano soprattutto lo spazio interno e l’autonomia elettrica, ma anche la variabile d’utilizzo in base alle condizioni d’uso.
Dinamica di guida: comfort contro agilità
La 500X offre un comportamento su strada stabile e confortevole, grazie alla piattaforma più massiccia e a sospensioni tarate per assorbire bene le irregolarità. Il peso elevato, però, riduce l’agilità e rende la guida meno brillante nei cambi di direzione. È un’auto ideale per viaggi e percorsi misti, meno per la guida urbana dinamica.
La 600 è più agile e reattiva. Le dimensioni compatte e la massa inferiore la rendono scattante, soprattutto nella versione elettrica, dove la coppia immediata garantisce accelerazioni pronte e una silenziosità superiore. La sensazione generale è di leggerezza e vivacità, anche se sulle lunghe percorrenze la 500X trasmette una maggiore solidità e confort e versatilità.
Consumi e autonomia: efficienza contro tradizione
La 500X, pur migliorata con il Firefly mild hybrid 1.5 T4, I consumi restano proporzionati al peso e alla sezione frontale, mentre le versioni diesel – più economiche – non sono più disponibili.
|Alimentazione
|Motore
|Potenza
|Cambio
|Trazione
|Periodo
|Benzina
|1.6 E‑Torq
|110 CV
|Manuale
|FWD
|2014–2018
|Benzina
|1.4 MultiAir
|140 CV
|Manuale/DCT
|FWD
|2014–2020
|Benzina
|1.4 MultiAir
|170 CV
|AT9
|AWD
|2014–2020
|Benzina
|1.0 Firefly
|120 CV
|Manuale
|FWD
|2018–2024
|Benzina
|1.3 Firefly
|150 CV
|DCT
|FWD
|2018–2024
|Diesel
|1.3 Multijet
|95 CV
|Manuale
|FWD
|2014–2022
|Diesel
|1.6 Multijet
|120 CV
|Manuale/DCT
|FWD
|2014–2022
|Diesel
|2.0 Multijet
|140 CV
|AT9
|AWD
|2014–2018
|Mild Hybrid
|1.5 Firefly Hybrid
|130 CV
|DCT7
|FWD
|2022–2024
La 600, soprattutto in versione elettrica, è progettata per massimizzare l’efficienza. In città i consumi sono molto contenuti, mentre in autostrada l’autonomia cala, come tipico delle elettriche. Le eventuali versioni termiche, a seconda dei mercati, beneficiano comunque della piattaforma moderna e del peso ridotto, anche se ancora rimane l’incognita del motore Puretech 1.2
|Alimentazione
|Motore
|Potenza
|Cambio
|Trazione
|Note
|Elettrica
|Motore sincrono
|156 CV
|Monomarcia
|FWD
|Prima versione lanciata (600e)
|Ibrida
|1.2 T3 Mild Hybrid
|100 CV
|DCT6
|FWD
|Mild hybrid con motore elettrico integrato
Dimensioni e praticità: spazio contro compattezza
La 500X è più lunga ( Lunghezza 426 cm, larghezza 180 cm, altezza 158-160 cm) e offre un’abitabilità migliore, con un bagagliaio da 350/1000 litri. La 600 è più corta ( Lunghezza 417 cm, larghezza 178 cm, altezza 152 cm) e orientata all’uso urbano, con uno spazio interno più contenuto e un bagagliaio inferiore. La scelta dipende quindi dalle esigenze: famiglia e viaggi per la 500X, città e praticità per la 600.
Prestazioni, materiali e qualità percepita: solidità contro tecnologia
Sul fronte delle prestazioni, la 500X offre una guida fluida e prevedibile, ma il peso limita accelerazione e brillantezza. La 600e, con i suoi 156 CV elettrici, è più scattante e silenziosa, ideale per la guida quotidiana.
I materiali della 500X sono più tradizionali: plastiche rigide ma solide, pulsanti fisici, sedili confortevoli. La 600 punta su superfici più moderne, comandi digitalizzati e un design minimalista. La qualità percepita cambia di conseguenza: la 500X comunica robustezza, la 600 modernità.
Sicurezza attiva e passiva: due epoche a confronto
La 500X, progettata nel 2014, offre una struttura robusta e una buona protezione passiva, con airbag completi e una piattaforma solida. Tuttavia, non risponde agli standard Euro NCAP più recenti e gli ADAS disponibili sono limitati.
La 600, progettata nel 2023, beneficia di una piattaforma moderna con acciai ad alta resistenza, zone di deformazione ottimizzate e sistemi di ritenuta aggiornati. La sicurezza attiva è nettamente superiore: frenata automatica avanzata, mantenimento corsia attivo, cruise control adattivo, monitoraggio stanchezza e telecamere ad alta definizione. Anche la protezione per pedoni e ciclisti è migliorata.
Conclusione
La Fiat 500X e la Fiat 600 non sono semplicemente due modelli diversi: rappresentano due filosofie progettuali distanti quasi dieci anni. La 500X è un crossover tradizionale, solida e confortevole e adatta ai viaggi, con una meccanica collaudata e una qualità percepita robusta. La 600 è invece un prodotto della nuova era Stellantis: compatta, efficiente, tecnologica, pensata per la città e per la mobilità elettrica, con livelli di sicurezza attiva nettamente superiori, ma con limiti di spazio e meccanica votata a tratti minori o prettamente urbani. Non una stradista, ma nessuno lo chiede ad un modello pensato e studiato per scopi differenti. La 600 non prevede neppure la trazione integrale (che poi seguendo l’esempio Peugeot sarebbe potuta essere solo con trazione elettrica) e neppur la meccanica è studiata per condizioni più estreme.
In sintesi, la 500X è stata la scelta ideale per chi cerca spazio, comfort e una guida rassicurante, mentre la 600 è perfetta per chi desidera modernità, efficienza e un’esperienza di guida più agile e tecnologica
