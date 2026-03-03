Now Trending:
Fiat 500X vs Fiat 600 due generazioni a confronto

3 Marzo 2026 Motori

Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, stilisticamente, la Fiat 600 è l’unico modello dell’era Stellantis che trasmette un senso di continuità con alcuni modelli FIAT della precedente gestione. Sembra – in effetti – una Fiat, nell’estetica, quale evoluzione della precedente 500x. E’ solo una similitudine, di fatto cambia tutto. Diventa più piccola ed è frutto della condivisione della meccanica, propulsori e pianale del segmento B dell’ex gruppo PSA. L’auto quindi per certi versi può dirsi essere “retrocessa” di segmento, ma in considerazione del tempo trascorso rispetto al progetto della 500L e 500X, c’è stata un’evoluzione che – per certi versi – ne ha compensato tratti di una categoria inferiore.

 

 

Questo confronto mette in evidenza solo alcuni elementi delle due autovetture. Su strada e con situazioni estreme andrebbero fatte considerazioni che ahimé evidenzierebbero doti ormai perse, compresa la trazione integrale che era presente sulla più anziana e “tosta” 500x.

Fiat 500X e Fiat 600: due generazioni a confronto tra meccanica, dinamica, efficienza e sicurezza

La Fiat 500X e la nuova Fiat 600 incarnano due fasi distinte dell’evoluzione del marchio Fiat. La prima rappresenta il crossover tradizionale, robusto e confortevole, nato in un’epoca in cui il segmento C‑SUV puntava soprattutto su spazio e versatilità. La seconda è invece il simbolo della nuova strategia Stellantis: un B‑SUV compatto, tecnologico, progettato per l’efficienza e disponibile anche in versione completamente elettrica. Il confronto tra i due modelli mette in luce differenze profonde non solo nella meccanica e nella dinamica, ma anche nei consumi, nella qualità percepita e nella sicurezza.

Architettura e meccanica: tradizione contro modernità

La Fiat 500X nasce sulla piattaforma Small‑Wide, condivisa con Jeep Renegade, pensata per un crossover solido e versatile. Offre motori benzina, diesel e un mild hybrid 48V, con trasmissioni manuali o automatiche DCT. La sua impostazione privilegia comfort e robustezza, con una struttura più grande e pesante che garantisce stabilità ma penalizza consumi e agilità.

La Fiat 600, invece, utilizza la piattaforma STLA Small (ex CMP), la stessa di Peugeot 208 e Opel Corsa, Lancia Ypsilon, Citroen C3, Fiat Grande Panda. È un progetto più recente, ottimizzato per l’elettrificazione e per la guida urbana. La versione 600e monta un motore elettrico da circa 156 CV, con trasmissione monomarcia e un’impostazione più leggera ed efficiente. I vantaggi riguardano una tecnologia aggiornata, consumi ridotti e dimensioni più gestibili. I limiti riguardano soprattutto lo spazio interno e l’autonomia elettrica, ma anche la variabile d’utilizzo in base alle condizioni d’uso.

Dinamica di guida: comfort contro agilità

La 500X offre un comportamento su strada stabile e confortevole, grazie alla piattaforma più massiccia e a sospensioni tarate per assorbire bene le irregolarità. Il peso elevato, però, riduce l’agilità e rende la guida meno brillante nei cambi di direzione. È un’auto ideale per viaggi e percorsi misti, meno per la guida urbana dinamica.

La 600 è più agile e reattiva. Le dimensioni compatte e la massa inferiore la rendono scattante, soprattutto nella versione elettrica, dove la coppia immediata garantisce accelerazioni pronte e una silenziosità superiore. La sensazione generale è di leggerezza e vivacità, anche se sulle lunghe percorrenze la 500X trasmette una maggiore solidità e confort e versatilità.

Consumi e autonomia: efficienza contro tradizione

La 500X, pur migliorata con il Firefly  mild hybrid 1.5 T4,  I consumi restano proporzionati al peso e alla sezione frontale, mentre le versioni diesel – più economiche – non sono più disponibili.

Alimentazione Motore Potenza Cambio Trazione Periodo
Benzina 1.6 E‑Torq 110 CV Manuale FWD 2014–2018
Benzina 1.4 MultiAir 140 CV Manuale/DCT FWD 2014–2020
Benzina 1.4 MultiAir 170 CV AT9 AWD 2014–2020
Benzina 1.0 Firefly 120 CV Manuale FWD 2018–2024
Benzina 1.3 Firefly 150 CV DCT FWD 2018–2024
Diesel 1.3 Multijet 95 CV Manuale FWD 2014–2022
Diesel 1.6 Multijet 120 CV Manuale/DCT FWD 2014–2022
Diesel 2.0 Multijet 140 CV AT9 AWD 2014–2018
Mild Hybrid 1.5 Firefly Hybrid 130 CV DCT7 FWD 2022–2024

La 600, soprattutto in versione elettrica, è progettata per massimizzare l’efficienza. In città i consumi sono molto contenuti, mentre in autostrada l’autonomia cala, come tipico delle elettriche. Le eventuali versioni termiche, a seconda dei mercati, beneficiano comunque della piattaforma moderna e del peso ridotto, anche se ancora rimane l’incognita del motore Puretech 1.2

Alimentazione Motore Potenza Cambio Trazione Note
Elettrica Motore sincrono 156 CV Monomarcia FWD Prima versione lanciata (600e)
Ibrida 1.2 T3 Mild Hybrid 100 CV DCT6 FWD Mild hybrid con motore elettrico integrato

Dimensioni e praticità: spazio contro compattezza

La 500X è più lunga  ( Lunghezza 426 cm, larghezza 180 cm, altezza 158-160 cm) e offre un’abitabilità migliore, con un bagagliaio da 350/1000 litri. La 600 è più corta ( Lunghezza 417 cm, larghezza  178 cm, altezza 152 cm) e orientata all’uso urbano, con uno spazio interno più contenuto e un bagagliaio inferiore. La scelta dipende quindi dalle esigenze: famiglia e viaggi per la 500X, città e praticità per la 600.

Prestazioni, materiali e qualità percepita: solidità contro tecnologia

Sul fronte delle prestazioni, la 500X offre una guida fluida e prevedibile, ma il peso limita accelerazione e brillantezza. La 600e, con i suoi 156 CV elettrici, è più scattante e silenziosa, ideale per la guida quotidiana.

I materiali della 500X sono più tradizionali: plastiche rigide ma solide, pulsanti fisici, sedili confortevoli. La 600 punta su superfici più moderne, comandi digitalizzati e un design minimalista. La qualità percepita cambia di conseguenza: la 500X comunica robustezza, la 600 modernità.

Sicurezza attiva e passiva: due epoche a confronto

La 500X, progettata nel 2014, offre una struttura robusta e una buona protezione passiva, con airbag completi e una piattaforma solida. Tuttavia, non risponde agli standard Euro NCAP più recenti e gli ADAS disponibili sono limitati.

La 600, progettata nel 2023, beneficia di una piattaforma moderna con acciai ad alta resistenza, zone di deformazione ottimizzate e sistemi di ritenuta aggiornati. La sicurezza attiva è nettamente superiore: frenata automatica avanzata, mantenimento corsia attivo, cruise control adattivo, monitoraggio stanchezza e telecamere ad alta definizione. Anche la protezione per pedoni e ciclisti è migliorata.

Conclusione

La Fiat 500X e la Fiat 600 non sono semplicemente due modelli diversi: rappresentano due filosofie progettuali distanti quasi dieci anni. La 500X è un crossover tradizionale, solida e confortevole e adatta ai viaggi, con una meccanica collaudata e una qualità percepita robusta. La 600 è invece un prodotto della nuova era Stellantis: compatta, efficiente, tecnologica, pensata per la città e per la mobilità elettrica, con livelli di sicurezza attiva nettamente superiori, ma con limiti di spazio e meccanica votata a tratti minori o prettamente urbani. Non una stradista, ma nessuno lo chiede ad un modello pensato e studiato per scopi differenti. La 600 non prevede neppure la trazione integrale (che poi seguendo l’esempio Peugeot sarebbe potuta essere solo con trazione elettrica) e neppur la meccanica è studiata per condizioni più estreme.

In sintesi, la 500X è stata la scelta ideale per chi cerca spazio, comfort e una guida rassicurante, mentre la 600 è perfetta per chi desidera modernità, efficienza e un’esperienza di guida più agile e tecnologica

