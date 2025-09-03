Dolphin Surf, il futuro delle city-car riparte da qui

BYD fa il suo ingresso nel competitivo mercato europeo delle city car elettriche con la Dolphin Surf, una vettura compatta che punta su un prezzo accessibile e una dotazione tecnologica sorprendentemente ricca. Nonostante ciò, l’autonomia rimane contenuta, soprattutto nella versione con batteria più piccola.
La Dolphin Surf, già conosciuta in altri mercati come Seagull o Dolphin Mini, arriva nel Vecchio Continente con dimensioni riviste per adattarsi alle esigenze locali. Cresce di 20 centimetri rispetto alla versione asiatica, per rispettare canoni di sicurezza più rigorosi. La lunghezza arriva a 399 cm, con un passo di 250 cm, una larghezza di 172 cm e un’altezza di 159 cm. Il bagagliaio offre una capacità di 308 litri, che può arrivare fino a 1.037 litri abbattendo i sedili posteriori.
Esteticamente, la Dolphin Surf è molto originale, si distingue per un design affilato e sportivo, con linee che da alcune angolazioni evocano suggestioni da supercar, come il frontale ispirato alla Lamborghini Murciélago. Il profilo rimane compatto ma dinamico, grazie allo spoiler posteriore e alla fascia luminosa a LED che attraversa l’intera larghezza del retro.
All’interno, l’atmosfera è moderna ma sobria, con linee fluide e una disposizione razionale dei comandi. Il sistema multimediale è dominato da uno schermo touchscreen da 10,1 pollici, ruotabile da orizzontale a verticale, affiancato da un secondo display dietro il volante. Alcuni comandi invece sono fisici per non distrarre nella guida, come quelli per il climatizzatore e il volume, al centro della plancia, dove trova posto anche la leva del cambio.
Sul fronte tecnico, BYD propone tre versioni: una con motore da 88 CV e batteria da 30 kWh, che offre un’autonomia di 220 km; una seconda con lo stesso motore ma batteria da 43,2 kWh, capace di raggiungere i 322 km; e una terza con motore da 156 CV e la stessa batteria, che si ferma a 310 km. La ricarica in corrente alternata avviene a 11 kW, con tempi tra le tre e le cinque ore, mentre quella rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% in circa mezz’ora, con potenze massime di 65 kW per la batteria piccola e 85 kW per quella più grande.
Il debutto commerciale avvenuto in primavera ne ha decretato sin da subito un discreto successo, la diffidenza iniziale e stata sopraavanzata dalla curiosità per un modello tanto originale e per un Brand ancora poco conosciuto. Il listino parte da 19.990 euro per la versione base, mentre quella intermedia costa 23.990 euro e la top di gamma arriva a 25.990 euro. Le dotazioni variano in base all’allestimento, ma già la versione d’ingresso include schermo rotante, sedili in pelle vegana, cruise control adattivo, luci diurne a LED e ricarica bidirezionale V2L. Le varianti superiori aggiungono cerchi in lega, tergicristalli automatici, sedili riscaldati, telecamera a 360°, caricabatterie wireless e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.
La Dolphin Surf si presenta così come una proposta interessante per chi cerca una city car elettrica dal look grintoso, con contenuti tecnologici avanzati e un prezzo competitivo, pur con qualche limite in termini di autonomia.
