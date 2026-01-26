DFSK Glory 500: il SUV compatto che unisce stile, tecnologia e convenienza…

DFSK – acronimo di Dongfeng Sokon – è un marchio appartenente al gruppo SERES, tra i più importanti player internazionali del settore automotive, attivo dal 1986. All’interno della sua gamma, la Glory 500 rappresenta uno dei modelli più apprezzati dal pubblico europeo, grazie alla capacità di combinare eleganza, prestazioni e tecnologia in un SUV compatto e accessibile.
La Glory 500 nasce per offrire una guida dinamica e reattiva, ideale sia per l’uso urbano sia per i viaggi più lunghi. Le recensioni dei consumatori convergono su un punto: oggi è uno dei SUV più competitivi acquistabili in Italia per rapporto qualità‑prezzo. Un SUV di classe superiore, pensato per la vita quotidiana.
L’abitacolo è progettato per risultare accogliente e moderno, con materiali curati e finiture raffinate. I sedili avvolgenti e il volante posizionato in basso richiamano l’impostazione delle vetture sportive, mentre il cruscotto e la plancia centrale mantengono un’impostazione intuitiva e funzionale.
Nonostante le dimensioni compatte, la Glory 500 offre un abitacolo sorprendentemente spazioso, adatto a ospitare comodamente fino a cinque persone. Il bagagliaio da 318 litri, ampliabile abbattendo i sedili posteriori, risponde alle esigenze di carico quotidiane di famiglie e giovani automobilisti.
Dimensioni del veicolo
- Lunghezza: 4.385 mm
- Larghezza: 1.850 mm
- Altezza: 1.645 mm
- Passo: 2.655 mm
- Posti: 5
- Serbatoio: 50 litri
- Cerchi: 17” in lega
- Pneumatici: 215/60 R17
Sistemi ADAS:
La Glory 500 è pensata per essere un’auto semplice da guidare e ricca di supporti alla guida, ideale sia per i neopatentati sia per chi cerca un mezzo pratico e confortevole. Nel corso degli anni, il modello è stato aggiornato con soluzioni che migliorano la vivibilità interna e la sicurezza.
Tra i sistemi presenti troviamo:
- TPMS, monitoraggio pressione pneumatici
- Cruscotto digitale con display LCD da 3,5”
- Schermo touch da 7” con Mirrorlink e Bluetooth
- Porte USB per ricarica dispositivi
Un pacchetto tecnologico completo, che rende la guida più intuitiva e piacevole.
Motorizzazioni disponibili:
La DFSK Glory 500 è proposta in diverse configurazioni, pensate per rispondere a esigenze differenti.
Motore benzina
- 1.5 litri, 106 CV (78 kW)
- Coppia: 147,5 Nm
- Cambio: manuale 5 marce o automatico CVT
- Trazione: anteriore
- Consumo combinato: 7 l/100 km
- Velocità massima: 165 km/h
- Classe emissioni: Euro 6e
Versione elettrica – Glory 500e
- Velocità massima: 170 km/h
- Coppia: 300 Nm
- Autonomia: 405 km
- Consumo energetico: 5.6 kWh/100 km
Versione GPL (Bifuel)
Disponibile nelle versioni Standard, aut. Standard e aut. Luxury:
- Cilindrata: 1.498 cc
- Potenza: 106 CV
- Coppia: 148 Nm
- Velocità massima: 165 km/h
- 0–100 km/h: 15 secondi
- Consumi: Urbano: 11.5 l/100 km;Extraurbano: 7.5 l/100 km; Combinato GPL: 9.8 l/100 km
Una scelta ideale per chi desidera ridurre i costi di gestione senza rinunciare alla versatilità di un SUV.
Sospensioni, freni e caratteristiche dinamiche
- Sospensioni: anteriori e posteriori indipendenti MacPherson
- Freni: a disco su entrambi gli assi
- Angoli caratteristici: Attacco: 25°; Uscita: 20°; Dosso: 22°
- Massa in ordine di marcia: 1.410 kg
Questi elementi contribuiscono a una guida stabile, sicura e confortevole.
Uno dei punti di forza della Glory 500 è il prezzo, particolarmente competitivo rispetto ai SUV della stessa categoria. La vettura si posiziona tra le opzioni più economiche del mercato, pur offrendo dotazioni e qualità costruttiva di livello superiore.
Altri modelli della Gamma DFSK:
DFSK Glory 600 (4.720×1.865×1.785 mm)
DFSK Glory F5 (4.685×1.865×1.645 mm)
