Dal 6 all’8 marzo 2026 tornano i Motodays

Dal 6 all’8 marzo 2026 torna Motodays (www.motodays.it), l’evento motociclistico di riferimento per il Centro-Sud, organizzato da Fiera Roma e ormai appuntamento imprescindibile per appassionati, aziende e professionisti del settore. La quattordicesima edizione sceglie di parlare il linguaggio delle nuove generazioni, mettendo al centro i giovani rider con un progetto strutturato che unisce passione, formazione, sicurezza e nuove forme di intrattenimento.
Si svilupperà su quattro padiglioni e 40.000 mq espositivi, offrendo un’ampia proposta di contenuti dedicati a motociclisti e visitatori. Dalle ultime novità del mercato ai test ride, dagli itinerari accompagnati – sia su strada sia in off-road – alle competizioni sportive che tornano protagoniste nelle aree esterne, fino alle aree tematiche e agli spazi di approfondimento dedicati a turismo, mobilità e sostenibilità: Motodays 2026 si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote.
“Young Riders, You’re Welcome!” è il claim che guida Motodays 2026, una dichiarazione d’intenti che si traduce in contenuti, spazi e attività pensate per neopatentati, studenti, giovani appassionati e rider digitali. Un pubblico sempre più centrale per l’evoluzione del mercato motociclistico, che trova in Motodays un ambiente inclusivo, dinamico e altamente esperienziale.
In quest’ottica nasce la Young Academy, progetto formativo inedito realizzato in collaborazione con Ohvale, che porta in fiera un vero e proprio circuito dedicato alla crescita dei talenti e alla formazione tecnica. Qui i partecipanti potranno provare modelli iconici come la GP-0 e la GP-2, vivendo l’esperienza della pista in totale sicurezza. Le sessioni saranno guidate dall’ex pilota MotoGP Simone Corsi, affiancato da EMG Riding School e Christel Village, con un programma che unisce teoria, pratica e cultura sportiva, avvicinando i giovani al mondo delle competizioni e della guida evoluta.
Accanto alla formazione, Motodays 2026 rafforza la propria vocazione esperienziale con nuove aree tematiche. Nel Padiglione 3 debutta Talaria Ride Life, arena interamente dedicata alle moto elettriche del brand Talaria: un’area dinamica e spettacolare, con test ride, show dal vivo e performance ad alto tasso adrenalinico dei rider ufficiali, affiancati dalle spettacolari Wheelie Machine, simbolo di una mobilità elettrica giovane, divertente e performante.
La sicurezza stradale diventa uno dei pilastri dell’edizione 2026 grazie a un format mirato e concreto: il corso di guida sicura su strada Under 30, riservato ai giovani rider e prenotabile direttamente dal sito ufficiale di Motodays. Durante i tre giorni di manifestazione, grazie alla didattica di Southland, i partecipanti potranno acquisire competenze fondamentali per una guida consapevole. Il tema sarà al centro anche di un grande progetto di edutainment sulla sicurezza stradale, che il 6 marzo coinvolgerà oltre 3.000 studenti in una mattinata di attività, talk e momenti di confronto con istituzioni, aziende, formatori e operatori del settore, trasformando la fiera in un vero hub educativo dedicato alle nuove generazioni.
Non mancherà la dimensione digitale, sempre più centrale nel mondo moto contemporaneo. Motodays 2026 introduce una rinnovata Area Gaming, dedicata ai videogiochi motoristici su PC, console e simulatori professionali. Tornei, competizioni, incontri con gamer e presentazioni di nuovi titoli offriranno un ponte tra reale e virtuale, avvicinando il pubblico più giovane al motorsport e alla cultura del gaming.
A completare il quadro, nasce il Creative Lab Motodays, uno spazio innovativo pensato come laboratorio di produzione, networking e dialogo per creator, influencer, videomaker e storyteller del mondo moto. Un vero punto di incontro tra community digitali e aziende, dove contenuti, idee e linguaggi si fondono per raccontare il motociclismo di oggi e di domani.
Come arrivare alla Fiera di Roma:
Motodays 2026 sarà ospitato negli spazi di Fiera Roma, facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto:
- In treno: la fiera è servita dalla stazione “Fiera di Roma” sulla linea FL1, che collega direttamente Roma Tiburtina, Tuscolana e Ostiense con l’Aeroporto di Fiumicino. È sufficiente prendere il treno in direzione Fiumicino e scendere alla fermata dedicata.
- In auto: dal Grande Raccordo Anulare è possibile raggiungere il polo fieristico uscendo a GRA uscita 30, direzione Fiumicino, seguendo poi le indicazioni per Fiera Roma. Sono disponibili 7.000 posti auto.
- In autobus: diverse linee Atac e Cotral servono l’area, tra cui 808, 089, 701 e 701L, con fermate in prossimità degli ingressi.
In navetta: è attivo un servizio SIT Bus Shuttle che collega il centro di Roma e l’Aeroporto di Fiumicino direttamente alla fiera.
