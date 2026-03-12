DACIA STRIKER, due nuovi modelli per un mercato in fermento

Dopo Jogger e Bigster, Dacia amplia la propria gamma con un nuovo modello pensato per le famiglie europee: si chiama Striker ed è stato appena presentato dalla casa automobilistica rumena. Il nome, inedito per il brand, accompagna una carrozzeria completamente nuova, che prevede diverse tipologie: dal Crossover Wagon Compatto e Berlina rialzata, con l’ambizione dichiarata di competere in tutta Europa.
Dal punto di vista stilistico, la Striker introduce un linguaggio formale più deciso rispetto ai modelli precedenti del marchio. La vettura sfoggia un design robusto, caratterizzato da linee tese e dinamiche che ne accentuano la presenza su strada. La silhouette, slanciata e aerodinamica, con un frontale che presenta proiettori a doppio andamento con una nuova firma luminosa a LED . Tra i dettagli più originali spiccano l’animazione grafica dedicata alle portiere anteriori e una fascia nera lucida che unisce i gruppi ottici posteriori, conferendo continuità visiva e un tocco di modernità.
Con il debutto della Striker, Dacia rafforza la propria presenza nel segmento C affiancandola alla Bigster. I due modelli, pur condividendo la stessa filosofia progettuale improntata a robustezza, funzionalità e accessibilità, si rivolgono a pubblici differenti: la Bigster interpreta il ruolo del SUV familiare tradizionale, mentre la Striker propone un’alternativa più dinamica e trasversale, pensata per chi cerca un’auto pratica ma con un’identità stilistica più marcata.
Il nome “Striker” richiama il colpo vincente nel bowling ed è stato scelto per il progetto interno denominato C-Néo, segna una svolta nel linguaggio del brand. Dacia lo definisce un “nuovo crossover”, che è anche una berlina rialzata, a metà strada tra SUV e fastback, pensata per chi cerca versatilità senza aderire completamente alla moda dei fuoristrada urbani.
Dimensioni e design: tra comfort e robustezza
La lunghezza della Striker dovrebbe superare di poco quella della Bigster (4,57 metri), mantenendo la configurazione a cinque posti e offrendo un bagagliaio capiente, ideale per l’uso familiare. Il design esterno adotta elementi tipici dei SUV: passaruota in plastica grezza, paraurti con finiture effetto alluminio e un assetto rialzato che promette comfort anche su fondi sconnessi.
L’obiettivo è chiaro: intercettare una fascia di pubblico che non si riconosce nei SUV tradizionali, ma cerca spazio, stile e un prezzo accessibile. La Striker si rivolge a chi ha esigenze concrete, ma non vuole rinunciare a un’estetica più audace.
Interni
All’interno, la Striker eredita la plancia del nuovo Duster, presentato nel 2024. Troviamo un quadro strumenti digitale da 10 pollici orientato verso il conducente e un touchscreen centrale di pari dimensioni, posizionato nella parte superiore del cruscotto. Dacia punta a un equilibrio tra funzionalità e qualità percepita, con materiali semplici ma ben assemblati e qualche dettaglio stilistico per elevare l’ambiente senza incidere sul prezzo.
Motori
La gamma motori includerà con ogni probabilità i nuovi propulsori ECO-G 120 e 155 ibridi, già introdotti da Dacia nelle ultime settimane. Resta incerta l’adozione del propulsore 1.2 TCe e Mild Hybrid , come anche la versione 4×4 GPL già vista su Duster e Bigster, o anche la versione a trazione integrale e la full hybrid da 155 CV basata sul quattro cilindri 1.8 a benzina.
E’ però chiaro che la Striker non si posiziona come un vero fuoristrada. Piuttosto, è un veicolo da turismo, pensato per la mobilità quotidiana e i lunghi viaggi, con un occhio alla sostenibilità e ai costi di gestione. (Si vocifera sempre più insistentemente di un imminente abbandono anche per Dacia della propulsione GPL)
Il progetto C-Néo prevede anche una variante station wagon (codice interno K1320), che arriverà successivamente, rafforzando la vocazione familiare della gamma.
Prezzo e posizionamento strategico
La Striker dovrebbe collocarsi nella stessa fascia di prezzo della Bigster, con un listino che parte da circa 25.000 euro e supera i 30.000 euro per le versioni più equipaggiate e dotate di motorizzazioni ibride. Un posizionamento competitivo, coerente con la filosofia Dacia: offrire soluzioni accessibili, essenziali ma complete, capaci di rispondere alle esigenze reali degli automobilisti europei.
Con la Striker, Dacia conferma la propria volontà di evolversi, abbandonando gradualmente l’immagine di brand “low cost” per abbracciare una proposta più articolata, moderna e stilisticamente riconoscibile. Dopo aver conquistato il pubblico con modelli come Sandero e Duster, il marchio rumeno – sotto l’egida di Renault – punta ora a consolidare la propria presenza nel segmento delle familiari, sfidando direttamente i colossi europei con un prodotto che promette concretezza, stile e innovazione.
