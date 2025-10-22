Bonneville Bobber 2026 by Triumph Motorcycles

Nella gamma 2026 di Triumph Motorcycles batte più forte che mai lo spirito ribelle della Bonneville Bobber, che torna in scena con un’evoluzione decisa, muscolare e tecnologicamente raffinata. Il nuovo modello si presenta con un serbatoio maggiorato da 14 litri, due in più rispetto alla versione precedente, che ne accentua la silhouette possente e ne estende l’autonomia, mentre una serie di interventi stilistici e funzionali ne ridefinisce la presenza su strada. Le nuove livree, tra cui spiccano l’accattivante Interstellar Blue con Sapphire Black e l’elegante combinazione Satin Mineral Grey con Satin Sapphire Black, affiancano la classica Jet Black, offrendo una gamma cromatica che esalta l’identità audace della moto.
Ma la vera rivoluzione si cela sotto la superficie. La Bobber 2026 integra una piattaforma IMU di ultima generazione che ottimizza ABS e controllo di trazione anche in curva, garantendo una guida più sicura e reattiva. Il nuovo faro a LED, compatto ma potente, introduce una firma luminosa DRL che non passa inosservata, mentre la presa USB-C sul cockpit strizza l’occhio alla connettività moderna. La sella flottante, ora più ampia e regolabile, migliora il comfort senza intaccare il carattere minimalista che da sempre contraddistingue questo modello. I cerchi in alluminio alleggeriscono l’insieme, contribuendo a una maneggevolezza sorprendente per una moto dal look così deciso.
Il motore resta il leggendario bicilindrico Bonneville da 1200 cc, con una messa a punto “hot rod” che sprigiona 78 cavalli e una coppia di 106 Nm già ai bassi regimi. Il sound, profondo e coinvolgente, si diffonde attraverso i due silenziatori slash-cut, mentre la conformità alle normative Euro 5+ assicura emissioni contenute e consumi ottimizzati. Per i motociclisti più giovani o in possesso di patente A2, Triumph ha previsto un kit di depotenziamento che rende la Bobber accessibile senza rinunciare al suo DNA grintoso.
La ciclistica è stata ulteriormente affinata grazie alla sospensione posteriore “swing cage” con mono-ammortizzatore nascosto e alla forcella Showa da 47 mm, che insieme garantiscono una risposta precisa e un comfort elevato anche sulle lunghe percorrenze. Le modalità di guida Road e Rain permettono di adattare la risposta dell’acceleratore alle condizioni del manto stradale, mentre il cruise control integrato aggiunge un tocco di praticità nei viaggi più lunghi. L’altezza della sella, fissata a soli 690 mm, può essere regolata per adattarsi a diverse corporature, così come la strumentazione, pensata per offrire funzionalità senza distrazioni.
Fedele alla sua eredità, la nuova Bobber conserva lo stile autentico della famiglia Bonneville, ma lo reinterpreta con una cura maniacale per i dettagli e una gamma di oltre 120 accessori originali che permettono una personalizzazione su misura. Triumph conferma anche la sua attenzione al post-vendita, offrendo una garanzia di due anni a chilometraggio illimitato, estendibile fino a quattro anni con il programma Just Ride, e intervalli di manutenzione da primato, fissati ogni 16.000 km.
Disponibile su ordinazione presso i concessionari ufficiali Triumph, la Bonneville Bobber MY26 sarà consegnata a partire da febbraio 2026, con un prezzo di listino che parte da 16.695 euro. Un investimento che non riguarda solo una moto, ma un’idea precisa di libertà, stile e carattere, firmata da uno dei marchi più iconici del motociclismo britannico.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.