BMW trasforma la serie 3 in i3 secondo la filosofia Neue Klasse

Come secondo modello della Neue Klasse, la nuova BMW i3 rappresenta un salto tecnologico che segna l’ingresso della Serie 3 in una fase completamente nuova della sua storia. Dal 1975, anno del debutto della prima generazione, la Serie 3 ha incarnato l’essenza della sportività BMW, diventando nel tempo il modello più iconico e venduto del marchio. Ogni generazione ha introdotto innovazioni decisive: dalla rivoluzione del piacere di guida della E30, alla maturità tecnologica della E46, fino alla digitalizzazione avanzata delle versioni più recenti. L’arrivo della prima Serie 3 completamente elettrica non è quindi una rottura, ma l’evoluzione naturale di una tradizione che ha sempre saputo anticipare il futuro.
La BMW i3 50 xDrive inaugura questa nuova era con un sistema di trazione elettrica su entrambi gli assi, capace di erogare 345 kW/469 CV¹ e una coppia massima di 645 Nm¹. La tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, insieme al nuovo BMW Panoramic iDrive e al computer centrale Heart of Joy, trasforma ogni istante di guida in un’esperienza più reattiva, intuitiva e coinvolgente rispetto a qualsiasi Serie 3 precedente. Anche la guida assistita compie un salto in avanti grazie a BMW Symbiotic Drive, che introduce un’interazione più naturale tra conducente e vettura.
Il design interpreta in chiave moderna i tratti che hanno reso la Serie 3 immediatamente riconoscibile per quasi cinquant’anni. La nuova i3 mantiene proporzioni sicure e dinamiche, con un’impostazione “2.5-box” che valorizza il passo lungo, la vetratura inclinata verso il posteriore e gli sbalzi ridotti. Il frontale a quattro fari richiama la tradizione ma la reinterpreta attraverso una firma luminosa che unisce calandra e gruppi ottici in un’unica espressione visiva. Anche la coda, con le sue luci orizzontali scolpite, comunica precisione e modernità, mentre i passaruota pronunciati rafforzano la postura sportiva. Gli interni ampliano lo spazio e sfruttano appieno la piattaforma elettrica, mantenendo però quell’orientamento al guidatore che ha sempre definito la Serie 3. Il nuovo Panoramic iDrive diventa il cuore visivo e funzionale dell’abitacolo, fondendo tecnologia e accoglienza in un ambiente contemporaneo.
La sportività, da sempre parte del DNA della Serie 3, trova nella BMW i3 una nuova forma. La maneggevolezza è più precisa e fluida, grazie alla risposta istantanea dei motori elettrici e alla gestione intelligente del sistema di trazione. Il computer Heart of Joy, dieci volte più rapido dei sistemi precedenti, coordina in tempo reale dinamica, assistenza e infotainment, sostenuto da altri tre supercomputer che costituiscono la nuova architettura elettronica della vettura.
La vocazione ai lunghi viaggi, altro tratto distintivo della Serie 3, viene reinterpretata con un’autonomia che può raggiungere i 900 chilometri nel ciclo WLTP. La ricarica in corrente continua fino a 400 kW permette di recuperare energia per circa 400 km in soli dieci minuti. La tecnologia a 800 volt, le nuove celle tonde e il design cell‑to‑pack contribuiscono a una densità energetica elevata e a una batteria più compatta. La vettura supporta inoltre funzioni di ricarica bidirezionale, dal Vehicle‑to‑Load al Vehicle‑to‑Grid, ampliando le possibilità d’uso quotidiano.
La produzione della nuova BMW i3 avviene nello storico stabilimento di Monaco, dove la Serie 3 viene costruita da decenni e dove il BMW Group ha investito in una profonda modernizzazione. La nuova carrozzeria, l’area di assemblaggio all’avanguardia e gli spazi logistici integrati preparano lo stabilimento a una transizione completa verso la mobilità elettrica. La produzione inizierà nell’agosto 2026, con le prime consegne previste per l’autunno. Entro l’anno successivo, l’intero portafoglio produttivo sarà dedicato ai modelli completamente elettrici della Neue Klasse, segnando un nuovo capitolo nella storia del sito e della Serie 3 stessa.
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