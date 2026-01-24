BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: Innovazione, Heritage e Spirito GS

Fino al 25 gennaio 2026, BMW Motorrad torna protagonista al Motor Bike Expo di Verona, portando in scena una gamma rinnovata, nuove interpretazioni dei modelli iconici e il debutto nazionale della BMW F 450 GS. Nel padiglione 6, uno stand di quasi 500 mq accoglie appassionati e curiosi con un percorso che unisce tradizione, tecnologia e visione futura.
In un contesto di mercato italiano in calo del 6,6% (317.684 unità), BMW Motorrad ha registrato un nuovo record con 16.744 moto immatricolate (+1,2% sul 2024), consolidando la leadership nel segmento premium con una quota del 42,2%. L’Italia si conferma così il terzo mercato mondiale per il marchio.
Tra i risultati più significativi, la BMW R 1300 GS e la R 1300 GS Adventure si sono imposte come le moto più vendute in Italia oltre i 500 cc, un traguardo storico che testimonia la forza della piattaforma GS e la capacità del marchio di innovare senza perdere identità.
Negli ultimi due anni BMW Motorrad ha introdotto 30 modelli tra novità e restyling, rafforzando un ecosistema che integra prodotti, servizi digitali, soluzioni finanziarie ed eventi dedicati. Una community globale che vive la moto come esperienza, stile e appartenenza.
Lo stand BMW Motorrad è organizzato in due macro‑aree: Heritage & Boxer ad aria e Spirit of GS, con un focus su modelli iconici e nuove interpretazioni.
BMW R 12
La nuova R 12 rappresenta l’essenza del motociclismo classico secondo BMW: motore boxer raffreddato ad aria/olio da 1.170 cc, linee pulite, ergonomia rilassata e un design che richiama le roadster degli anni ’70. Telaio tubolare in acciaio, componenti premium e possibilità di personalizzazione la rendono una base ideale per customizer e puristi.
BMW R 18
La R 18, con il suo imponente boxer “Big Boxer” da 1.802 cc, continua a essere una delle cruiser più affascinanti del mercato. Al MBE 2026 viene presentata in nuove configurazioni e interpretazioni custom, tra cui le special “The Speed Sisters”, nate nella Foresta Bavarese e caratterizzate da una palette cromatica ispirata ai paesaggi della regione.
BMW R 12 nineT – Pacchetto “The Tracker.”
La R 12 nineT, erede della celebre R nineT, si presenta con il pacchetto “The Tracker”, che la trasforma in una flat track racer: serbatoio compatto, codino dedicato, manubrio largo, tabelle portanumero e dettagli estetici che esaltano la vocazione sportiva e artigianale del modello.
BMW R 1300 RT
Nell’area Touring spicca la R 1300 RT, riferimento assoluto per comfort, tecnologia e capacità di viaggio. Il nuovo boxer da 1.300 cc, la carenatura aerodinamica, il radar per il cruise control adattivo e il maxi‑display TFT la confermano come una delle tourer più avanzate al mondo.
BMW F 450 GS – La nuova entry adventure
Debutto ufficiale per la F 450 GS, pensata per la patente A2 ma con ambizioni da vera GS. Caratteristiche principali:
- motore bicilindrico in linea da 48 CV di nuova generazione
- tecnologia BMW Easy Ride Clutch (ERC) per partenze fluide
- ciclistica agile e sospensioni adatte anche al fuoristrada
- quattro allestimenti (Basic, Exclusive, Sport, Trophy)
- elettronica avanzata con Riding Modes, ABS Pro e controllo di trazione
Una moto progettata per giovani piloti e per chi cerca un mezzo leggero, versatile e accessibile senza rinunciare al DNA GS.
BMW R 1300 GS Trophy – White Aluminium Matt
La gamma GS è presente in tutte le sue declinazioni, inclusa la nuova colorazione White Aluminium Matt della R 1300 GS Trophy, che esalta le linee muscolose e l’anima sportiva del modello.
Al centro dello stand domina la BMW R 1300 R “TITAN”, una special realizzata da un gruppo di dipendenti BMW Motorrad. Una reinterpretazione radicale della roadster R 1300 R, trasformata in una sprint racer dal carattere estremo:
- carrozzeria alleggerita e linee affilate
- posizione di guida aggressiva
- componenti racing dedicati
- livrea esclusiva “Titan Grey” con dettagli metallici
Un esercizio di stile che dimostra quanto la piattaforma R 1300 sia versatile e capace di ispirare creatività.
Nel padiglione custom trovano spazio diverse interpretazioni su base R 12 e R 18, tra cui le già citate “The Speed Sisters”. Queste special celebrano la cultura motociclistica bavarese con un mix di tradizione, colori naturali e lavorazioni manuali, confermando la vocazione del marchio per il mondo custom.
BMW Motorrad si presenta al Motor Bike Expo 2026 con una gamma ricca, trasversale e profondamente rinnovata. Dalle cruiser alle adventure, dalle tourer alle special, ogni modello racconta un modo diverso di vivere la moto, unito da un filo comune: innovazione, passione e autenticità.
