Now Trending:
Home
BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: Innovazione, Heritage e Spirito GS

BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: Innovazione, Heritage e Spirito GS

25 Gennaio 2026 Motori Nessun commento

Fino al  25 gennaio 2026, BMW Motorrad torna protagonista al Motor Bike Expo di Verona, portando in scena una gamma rinnovata, nuove interpretazioni dei modelli iconici e il debutto nazionale della BMW F 450 GS. Nel padiglione 6, uno stand di quasi 500 mq accoglie appassionati e curiosi con un percorso che unisce tradizione, tecnologia e visione futura.

In un contesto di mercato italiano in calo del 6,6% (317.684 unità), BMW Motorrad ha registrato un nuovo record con 16.744 moto immatricolate (+1,2% sul 2024), consolidando la leadership nel segmento premium con una quota del 42,2%. L’Italia si conferma così il terzo mercato mondiale per il marchio.

Tra i risultati più significativi, la BMW R 1300 GS e la R 1300 GS Adventure si sono imposte come le moto più vendute in Italia oltre i 500 cc, un traguardo storico che testimonia la forza della piattaforma GS e la capacità del marchio di innovare senza perdere identità.

Negli ultimi due anni BMW Motorrad ha introdotto 30 modelli tra novità e restyling, rafforzando un ecosistema che integra prodotti, servizi digitali, soluzioni finanziarie ed eventi dedicati. Una community globale che vive la moto come esperienza, stile e appartenenza.

Lo stand BMW Motorrad è organizzato in due macro‑aree: Heritage & Boxer ad aria e Spirit of GS, con un focus su modelli iconici e nuove interpretazioni.

BMW R 12

La nuova R 12 rappresenta l’essenza del motociclismo classico secondo BMW: motore boxer raffreddato ad aria/olio da 1.170 cc, linee pulite, ergonomia rilassata e un design che richiama le roadster degli anni ’70. Telaio tubolare in acciaio, componenti premium e possibilità di personalizzazione la rendono una base ideale per customizer e puristi.

BMW R 18

La R 18, con il suo imponente boxer “Big Boxer” da 1.802 cc, continua a essere una delle cruiser più affascinanti del mercato. Al MBE 2026 viene presentata in nuove configurazioni e interpretazioni custom, tra cui le special “The Speed Sisters”, nate nella Foresta Bavarese e caratterizzate da una palette cromatica ispirata ai paesaggi della regione.

BMW R 12 nineT – Pacchetto “The Tracker.”

La R 12 nineT, erede della celebre R nineT, si presenta con il pacchetto “The Tracker”, che la trasforma in una flat track racer: serbatoio compatto, codino dedicato, manubrio largo, tabelle portanumero e dettagli estetici che esaltano la vocazione sportiva e artigianale del modello.

BMW R 1300 RT

Nell’area Touring spicca la R 1300 RT, riferimento assoluto per comfort, tecnologia e capacità di viaggio. Il nuovo boxer da 1.300 cc, la carenatura aerodinamica, il radar per il cruise control adattivo e il maxi‑display TFT la confermano come una delle tourer più avanzate al mondo.

 

BMW F 450 GS – La nuova entry adventure

Debutto ufficiale per la F 450 GS, pensata per la patente A2 ma con ambizioni da vera GS. Caratteristiche principali:

  • motore bicilindrico in linea da 48 CV di nuova generazione
  • tecnologia BMW Easy Ride Clutch (ERC) per partenze fluide
  • ciclistica agile e sospensioni adatte anche al fuoristrada
  • quattro allestimenti (Basic, Exclusive, Sport, Trophy)
  • elettronica avanzata con Riding Modes, ABS Pro e controllo di trazione

Una moto progettata per giovani piloti e per chi cerca un mezzo leggero, versatile e accessibile senza rinunciare al DNA GS.

BMW R 1300 GS Trophy – White Aluminium Matt

La gamma GS è presente in tutte le sue declinazioni, inclusa la nuova colorazione White Aluminium Matt della R 1300 GS Trophy, che esalta le linee muscolose e l’anima sportiva del modello.

Al centro dello stand domina la BMW R 1300 R “TITAN”, una special realizzata da un gruppo di dipendenti BMW Motorrad. Una reinterpretazione radicale della roadster R 1300 R, trasformata in una sprint racer dal carattere estremo:

  • carrozzeria alleggerita e linee affilate
  • posizione di guida aggressiva
  • componenti racing dedicati
  • livrea esclusiva “Titan Grey” con dettagli metallici

Un esercizio di stile che dimostra quanto la piattaforma R 1300 sia versatile e capace di ispirare creatività.

Nel padiglione custom trovano spazio diverse interpretazioni su base R 12 e R 18, tra cui le già citate “The Speed Sisters”. Queste special celebrano la cultura motociclistica bavarese con un mix di tradizione, colori naturali e lavorazioni manuali, confermando la vocazione del marchio per il mondo custom.

BMW Motorrad si presenta al Motor Bike Expo 2026 con una gamma ricca, trasversale e profondamente rinnovata. Dalle cruiser alle adventure, dalle tourer alle special, ogni modello racconta un modo diverso di vivere la moto, unito da un filo comune: innovazione, passione e autenticità.

Post Views: 191

Related Posts

About The Author

Maurizio Murgia

Giornalista Pubblicista iscritto all'Albo del Lazio. Giornalista radiofonico. Esperto redazione Motori e nuove tecnologie

Commenta