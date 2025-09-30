BMW iX3: il primo passo della Neue Klasse

BMW iX3: debutto italiano al Salone Auto Torino 2025, inizia l’era Neue Klasse
BMW Italia ha presentato la nuova BMW iX3, primo modello della rivoluzionaria famiglia Neue Klasse*, in occasione del Salone Auto Torino 2025. L’evento, ambientato tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali, ha così trasformato il cuore di Torino (Tempio dell’auto italiana che praticamente non c’è più) in un palcoscenico urbano dedicato all’innovazione automobilistica, con prototipi, concept e anteprime delle principali case costruttrici. Non si è trattato di una Prima assoluta, il nuovo modello aveva fatto la sua apparizione a Monaco – i primi di settembre.
La nuova BMW iX3 rappresenta molto più di un aggiornamento del precedente modello: è il manifesto di una nuova generazione di veicoli elettrici, digitali e sostenibili. Si tratta di un SAV (Sport Activity Vehicle) completamente elettrico, che inaugura la piattaforma Neue Klasse, destinata a ridefinire l’intera gamma BMW entro il 2027.
Con una lunghezza di 4,78 m, una larghezza di 1,90 m e un’altezza di 1,64 m e un CX 0.24, le dimensioni della BMW iX3 non sono molto diverse da quelle dell’ultima generazione della BMW X3 (lunga 4,76 m), ma è soprattutto lo stile ad affascinare, che abbandona i muscoli e le squadrature degli ultimi modelli e ritrova lo stile e l’eleganza tipica del marchio Bavarese.
Tanto lo spazio a bordo, sia davanti che per i passeggeri, spazio anche sopra la testa per un buon senso di aerosità. Il pavimento è piatto. Il bagagliaio è di 520 litri, a cui si aggiungono 58 litri di vano sotto il cofano anteriore, per complessivi 8 litri in più rispetto alla BMW X3. Dal punto di vista pratico, la copertura rigida del bagagliaio, che si ripiega in due parti, può, all’occorrenza, essere posizionata sotto il doppio fondo.
800 km di autonomia e 10 minuti di ricarica per percorrere 350 km
Rispetto alla precedente BMW iX3, lanciata nel 2020 e basata sulla piattaforma CLAR condivisa con modelli termici, la nuova iX3 è costruita su un’architettura dedicata all’elettrico, con tecnologia eDrive di sesta generazione. Questo si traduce in:
- Autonomia fino a 805 km (WLTP)
- Ricarica ultra-rapida fino a 400 kW
- Quattro “super cervelli” per la gestione intelligente della dinamica di guida
- Riduzione dell’impronta di carbonio del 30% rispetto alla generazione precedente
Tecnologia e sostenibilità
Elemento distintivo della nuova iX3 è il BMW Panoramic iDrive, un’interfaccia digitale immersiva che unisce intuitività e personalizzazione.BMW iX3 (2026). Prevede un touchscreen da 17,9 pollici in primo piano e una striscia digitale larga 110 cm nella parte inferiore del parabrezza Il sistema integra intelligenza artificiale e connettività avanzata, offrendo un’esperienza di guida centrata sul conducente.
La sostenibilità è un pilastro del progetto Neue Klasse: materiali riciclati, processi produttivi a basse emissioni e un ciclo di vita ottimizzato rendono la nuova iX3 un benchmark per l’industria automobilistica. La produzione inizierà nell’autunno 2025 nello stabilimento BMW di Debrecen, in Ungheria, mentre una variante per il mercato cinese sarà assemblata a Shenyang a partire dall’estate 2026.
📊 Scheda tecnica BMW iX3 50 xDrive (valori provvisori WLTP)
|Caratteristica
|Specifica
|Potenza
|345 kW / 469 CV
|Trazione
|Integrale elettrica
|Autonomia
|679 – 805 km
|Consumo energetico
|17,9 – 15,1 kWh/100 km
|Classe CO₂
|A
|Prezzo di lancio
|Da 69.900 €
|Produzione
|Debrecen (Ungheria), Shenyang (Cina)
|Lancio in Europa
|Primavera 2026
|Lancio negli USA
|Estate 2026
Confronto con la precedente BMW iX3
|Modello
|Piattaforma
|Autonomia max
|Ricarica max
|Potenza max
|Produzione
|BMW iX3 (2020)
|CLAR
|460 km
|150 kW
|286 CV
|Shenyang (Cina)
|BMW iX3 Neue Klasse
|Neue Klasse
|805 km
|400 kW
|469 CV
|Debrecen (HU)
Il salto generazionale è evidente: la nuova iX3 non solo supera le prestazioni del modello precedente, ma introduce un linguaggio stilistico e tecnologico completamente nuovo, che sarà esteso a oltre 40 modelli BMW entro il 2027. Il progetto Neue Klasse si basa su una piattaforma tecnica unica che ha richiesto l’adattamento e la trasformazione dello stabilimento ungherese di Debrecen, che sarà utilizzato per la produzione della BMW iX3. Nello storico stabilimento di Monaco, ampiamente riqualificato, invece, ci sarà la produzione della futura BMW i3 a partire dal 2026. cioè della versione 100% elettrica della BMW Serie 3. La i3 si basa ovviamente sullo stesso telaio della iX3 e beneficia delle stesse tecnologie.
Le parole di Oliver Zipse, CEO BMW AG:“La Neue Klasse è il nostro progetto più importante per il futuro. Ogni aspetto è nuovo, ma al tempo stesso è più BMW che mai. La BMW iX3 è il primo modello a entrare in produzione di serie, e segna l’inizio di una nuova era per il nostro marchio.”Entro il 2027, tutti i modelli del catalogo BMW beneficeranno di tutti questi progressi tecnologici introdotti dalla iX3.
*Neue Klasse per BMW non è una novità. Si tratta di uno stile semplice ma elegante già visto negli anni sessanta per modelli che dovevano rappresentare l’accesso e la maggiore distribuzione di auto del Brand. Nel 1962 la 1500 aveva appunto questa denominazione, e fu un successo.
