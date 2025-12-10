BMW iX3 combinazione elettrica, Neue Klasse, il futuro è qui

Nel 2025 BMW torna con una nuova proposta che abbraccia ormai completamente l’idea Full Electric. Un nuovo Sports Activity Vehicle (SAV) di fascia media, il iX3, primo modello costruito sulla piattaforma di nuova generazione Neue Klasse. Si tratta di un progetto completamente ripensato rispetto alla precedente X3 elettrica, che bene o male partiva da un’idea “termica” e si era adattata alle nuove esigenze. Ora siamo innanzi ad un progetto nuovo, creato ad hoc e pensato per un futuro esclusivamente di questa forma e tipologia. Rispetto alla X3 termica cui si distacca in modo netto per stile, tecnologia e filosofia di guida.
Il design segna una rottura evidente con il passato: la carrozzeria appare più snella e moderna, con superfici tese e proporzioni equilibrate. Il frontale introduce una reinterpretazione della storica griglia a doppio rene, tornata verticale e più compatta, affiancata da una nuova firma luminosa che anticipa il linguaggio stilistico dei futuri modelli BMW. Nuovo il logo BMW, sul cofano e sul portellone. Nonostante l’aspetto più filante, la vettura mantiene dimensioni importanti, con una lunghezza di 4,78 metri.
L’abitacolo rappresenta uno dei cambiamenti più radicali. La plancia è dominata da un grande schermo OLED da 18 pollici e da un nuovo volante a due razze, mentre quasi tutti i comandi fisici sono stati eliminati a favore del touchscreen, il che non è una cosa buona dal punto di vista della sicurezza nella guida. si deve distogliere lo sguardo dalla strada, anche se di contro, viene introdotta la IA, l’Intelligent Personal Assistant BMW permette di parlare naturalmente con l’auto — dalla scelta della musica preferita alla regolazione del clima — rendendo il viaggio più una conversazione che un semplice spostamento. Altre applicazioni dell’IA a bordo sovrintendono svariate funzioni, dall’apertura/chiusura dello sportellino di ricarica all’assistenza alla guida e al parcheggio, dalla gestione dell’energia al rilevamento dei movimenti all’interno dell’abitacolo.
La qualità costruttiva resta elevata, con materiali curati e un ambiente luminoso e moderno. Lo spazio a bordo è generoso, anche se il sedile posteriore ha forme e una sagomatura che fanno pensare ad una comodità limitata a quattro persone, anche se non manca lo spazio a disposizione sia per gambe che per testa. Il bagagliaio offre 520 litri, affiancati da un vano anteriore utile per i cavi.
Sul fronte tecnologico, la iX3 introduce il nuovo Operating System X e il Panoramic iDrive, un display digitale esteso alla base del parabrezza che sostituisce di fatto l’head‑up display tradizionale. L’interfaccia è fluida e personalizzabile, mentre i sistemi di assistenza alla guida si sono dimostrati particolarmente progressivi e poco invasivi.
Quanto alla sicurezza attiva, l’auto dispone della cosidetta Guida simbiotica. L’innovativa tecnologia di guida simbiotica permette di mantenere attiva l’assistenza alla guida anche intervenendo sullo sterzo o sui freni, migliorando sicurezza e comfort di guida.
La versione 50 xDrive, combina due motori elettrici, per una trazione integrale elettrica e una potenza complessiva di 469 CV e 645 Nm di coppia. Nonostante i 2,3 tonnellate di peso, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,9 secondi, con un’accelerazione sempre ben controllata dall’elettronica. Le sospensioni, sorprendentemente passive, privilegiano il comfort senza compromettere la precisione dello sterzo. Anche con cerchi da 21 pollici, la qualità di marcia rimane soddisfacente.
La tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, con una potenza di ricarica massima di 400 kW grazie ad una batteria da 108,7 kWh promette fino a 805 km nel ciclo WLTP, anche se nel test iniziale il consumo registrato suggerisce un’autonomia reale più vicina ai 450 km in condizioni miste. Impressionanti invece i tempi di ricarica grazie all’architettura a 800 volt: in poco più di un quarto d’ora sono stati recuperati oltre 60 kWh.
Il debutto sul mercato della nuova BMW iX3 è previsto per l’inizio del prossimo anno, la vettura è già configurabile sul sito bmw.it ed è ordinabile con prezzi a partire da 69.900 Euro per il modello di lancio BMW iX3 50 xDrive
La nuova BMW iX3 si posiziona come rivale diretta della Mercedes GLC Electric e come alternativa più accessibile rispetto all’Audi Q6 e‑tron. Un debutto convincente per un modello che segna l’inizio di una nuova era elettrica per la casa di Monaco.
