BMW F 450 GS: la nuova frontiera dell’adventure bike

La BMW F 450 GS segna un’evoluzione significativa nella gamma GS, introducendo un modello pensato per la patente A2 e per chi cerca una moto leggera, versatile e tecnologicamente avanzata. Con i suoi 48 CV e un design che richiama l’iconico stile GS, la nuova arrivata di BMW Motorrad si propone come compagna ideale per l’uso quotidiano, i lunghi viaggi e le escursioni off-road.
Il cuore pulsante della F 450 GS è un bicilindrico in linea completamente riprogettato, capace di erogare 35 kW a 8.750 giri/min e una coppia di 43 Nm a 6.750 giri/min. Grazie alla cilindrata di 420 cm³ e a soluzioni tecniche come l’albero motore con perni sfalsati di 135°, il motore offre una guida fluida e coinvolgente, con vibrazioni ridotte e consumi contenuti: appena 3,8 litri ogni 100 km. L’autonomia supera i 350 km, mentre l’intervallo di manutenzione resta quello standard BMW: ogni 10.000 km.
Tra le innovazioni più interessanti spicca la Easy Ride Clutch (ERC), una frizione centrifuga che semplifica la guida eliminando la necessità di azionare manualmente la leva in partenza e nei cambi di marcia. Di serie sulla versione GS Trophy, è disponibile come optional sugli altri allestimenti. In abbinamento allo Shift Assistant Pro, consente cambiate rapide e fluide, migliorando il controllo anche nelle situazioni più impegnative.
La ciclistica è stata completamente ripensata: il telaio a traliccio in acciaio, con il motore come elemento portante, garantisce rigidità e leggerezza. La forcella rovesciata KYB da 43 mm e il forcellone posteriore in alluminio pressofuso assicurano una guida precisa e reattiva. Le sospensioni sportive, disponibili sulle versioni Sport e Trophy, offrono regolazioni avanzate per affrontare al meglio ogni tipo di terreno.
La F 450 GS è equipaggiata con cerchi in lega leggera e pneumatici tubeless, ma può essere personalizzata con cerchi a raggi incrociati. L’impianto frenante Brembo, con ABS Pro, DBC e luce di arresto dinamica, garantisce sicurezza anche in curva. Le modalità di guida “Rain”, “Road” ed “Enduro” sono di serie, mentre la “Enduro Pro” è disponibile a partire dall’allestimento Exclusive.
L’ergonomia è curata nei minimi dettagli: manubrio alto e vicino al corpo, sella biposto a 845 mm, con varianti ribassata e Rally disponibili. Le leve sono regolabili, così come le pedane e i comandi, per adattarsi a ogni stile di guida. La protezione aerodinamica è personalizzabile con parabrezza Tour o Rally, mentre la gamma di accessori include soluzioni per il trasporto bagagli e protezioni per il telaio.
Sul fronte tecnologico, la F 450 GS non delude: faro full LED con firma luminosa a “X”, display TFT da 6,5 pollici con connettività avanzata, navigazione, musica e chiamate integrate. Una presa USB-C completa la dotazione del cockpit.
Quattro le varianti disponibili: Basic, Exclusive, Sport e Trophy, ciascuna con caratteristiche specifiche per rispondere alle diverse esigenze dei motociclisti. La Trophy, in particolare, rappresenta il top di gamma, con sospensioni sportive, paramotore in alluminio, parabrezza Rally fumé e la frizione ERC di serie.
Con la F 450 GS, BMW Motorrad ridefinisce il concetto di adventure bike compatta, offrendo una moto agile, potente e ricca di contenuti, pronta a conquistare sia i neofiti che gli appassionati più esperti.
