Auto ed inverno, le attenzioni necessarie per evitare imprevisti

Le condizioni climatiche di questi giorni devono farci preparare a far sì che i nostri veicoli restino efficienti e pronti alle condizioni più estreme. Neve, pioggia, fango, vento e basse temperature possono mettere in crisi le nostre auto, soprattutto di notte. Bisogna essere pronti a gestire le situazioni più impegnative e, allo stesso tempo, assicurarsi che il proprio veicolo sia in perfetta efficienza.
La manutenzione ordinaria resta il punto di partenza fondamentale. E’ necessario affiancare ai controlli abituali verifiche più mirate. La prima riguarda ciò che garantisce l’aderenza alla strada: i pneumatici. poi c’è la visibilità, indispensabile per vedere ed essere visti, e comprende fari, cristalli, tergicristalli e climatizzatore, che contribuisce sia alla sicurezza sia al comfort termico dell’abitacolo. Per quanto riguarda la parte meccanica, i controlli ordinari dovrebbero essere sufficienti se fatti a regola d’arte. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla batteria (sempre più sollecitata) e l’antigelo per il motore.
I pneumatici invernali sono consigliati quando la temperatura scende sotto i 7 °C. Grazie ai tasselli più profondi e alla mescola più morbida, assicurano una presa e una frenata nettamente superiori rispetto ai pneumatici estivi, sia su asciutto sia su bagnato o neve. Il simbolo che li identifica è il fiocco di neve incastonato in una montagna, riportato sulla spalla del pneumatico accanto alle misure. Le indicazioni comprendono la larghezza e l’altezza del fianco, la struttura radiale, il diametro del cerchio, l’indice di carico e la lettera che indica la velocità massima consentita. La sigla M+S, che significa “Mud & Snow”, identifica invece una mescola adatta a fango e neve, molto diffusa soprattutto sui crossover. Tuttavia, senza il simbolo del fiocco di neve, questi pneumatici non sono considerati veri invernali, ma piuttosto “quattro stagioni”. Offrono una tenuta migliore rispetto agli estivi, ma non garantiscono le prestazioni delle gomme specifiche per l’inverno, e nemmeno i SUV a trazione integrale dovrebbero farvi troppo affidamento in condizioni di neve o fango.
Il Codice della Strada stabilisce che, dal 15 novembre, chi non monta pneumatici invernali debba avere a bordo le catene da neve. I modelli disponibili sono numerosi e i sistemi di fissaggio si sono evoluti al punto da rendere il montaggio molto più semplice e rapido rispetto al passato.
La visibilità è un aspetto cruciale, soprattutto in inverno, quando le ore di luce diminuiscono e pioggia, nebbia o neve possono ridurre drasticamente la percezione della strada. È importante mantenere puliti parabrezza, finestrini e lunotto termico, sia all’interno sia all’esterno. Un vetro pulito si appanna meno e permette al climatizzatore di lavorare meglio. Esistono prodotti specifici che impediscono la formazione del ghiaccio, utili soprattutto quando si parcheggia in zone fredde. Non gettare acqua bollente sul vetro, pensando di risolvere, potreste provocarne la rottura. In caso di gelo, è fondamentale non azionare i tergicristalli se sono incollati al vetro: si rischia di danneggiare il motorino o la gomma. È preferibile utilizzare un raschietto dopo aver provveduto ad ammorbidire il ghiaccio o un prodotto specifico, oppure avviare l’auto e attendere che il calore interno sciolga gradualmente il ghiaccio. Per evitare che le spazzole si attacchino al parabrezza durante la notte, si possono lasciare sollevate o proteggerle con una copertura. Anche le guarnizioni delle porte e dei vetri vanno pulite e trattate: un semplice trucco consiste nel passarvi una saponetta asciutta per evitare che il gelo le faccia aderire alla carrozzeria.
I fari meritano un’attenzione particolare, perché consentono non solo di vedere ma anche di essere visti. Le luci anabbaglianti, gli indicatori di direzione, gli stop e i fendinebbia devono essere controllati regolarmente, verificando che il fascio sia ben orientato e calibrato in base al carico del veicolo. Le auto moderne spesso hanno portalampade difficili da raggiungere, quindi, se necessario, è meglio rivolgersi a un professionista per evitare danni o piccoli infortuni.
Anche i tergicristalli devono essere sempre efficienti. È utile controllare periodicamente lo stato della gomma e sostituirla se indurita o danneggiata. Alla base del parabrezza, sotto il cofano, si può verificare il serraggio delle stecche che sostengono le spazzole.
Il sistema elettrico è particolarmente sollecitato durante l’inverno. Le batterie soffrono il freddo, soprattutto dopo lunghe soste, e l’uso di accessori come sbrinatore e climatizzatore aumenta ulteriormente il carico. Se l’auto viene utilizzata per tragitti brevi, la batteria potrebbe non riuscire a ricaricarsi adeguatamente. Per preservarla è utile limitare l’uso dello start&stop, accendere fari e luci interne solo a motore avviato e ridurre l’impiego di accessori energivori. Nei veicoli più datati può essere utile disattivare l’allarme quando non necessario. La manutenzione diretta della batteria è limitata: si possono pulire i morsetti se ossidati e, solo nei modelli non sigillati, controllare il livello del liquido interno aggiungendo acqua distillata se necessario. Le batterie moderne, più leggere e meno durature rispetto al passato, sono quasi sempre sigillate. Per sicurezza è sempre utile avere con sé un buon set di cavi di avviamento o un avviatore portatile, da tenere carico a casa.
Un ultimo controllo riguarda il liquido di raffreddamento, che deve essere integrato con antigelo per evitare che solidifichi danneggiando il motore. Lo stesso vale per il liquido del lavavetri, che deve essere adatto alle basse temperature per non rischiare di bruciare il motorino. Nei motori diesel, quando le temperature scendono sotto i –5 °C, è consigliabile aggiungere un additivo antigelo al carburante, perché anche il gasolio può gelare.
Infine, è sempre utile tenere in auto alcuni oggetti indispensabili nelle giornate fredde: un paio di guanti caldi che consentano libertà di movimento, una torcia e un raschietto per rimuovere neve e ghiaccio dal parabrezza e dai vetri.
