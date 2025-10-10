Audi Q6 Sportback e-tron, che Botta!!

Questa mattina nell’andare in ufficio mi è capitato qualcosa di ridicolo e affascinante. Camminando sul marciapiede, incontro parcheggiata, un’auto che non avevo mai visto dal vivo, affascinante come poche – in questi tempi di cloni – bella a tal punto che continuando a camminare e osservandone i dettagli ho preso in pieno un palo. Vabbè era presto e non avevo ancora preso il caffè, ma ho fatto una figura (se qualcuno avesse osservato dalle finestre intorno) pessima. Dolorante – senza farlo vedere – a quel punto mi sono fermato ad osservarne i minimi dettagli. Davvero un lavoro eccellente. Si tratta del modello coupé della Audi Q6.
La carrozzeria Sportback trasmette una sensazione di fluidità ed eleganza che al contempo di sportività, senza sminuirne alcun dettaglio: muscolare, con sviluppo verticale ridotto di 37 mm rispetto ad Audi Q6 e-tron e CX di 0,26 a vantaggio dell’efficienza. Ogni dettaglio è curato. Si tratta di un modello Premium, vero e ci si deve aspettare il massimo, ma oggi, non penso sia stata la botta, ma davvero mi ha sorpreso.
La trazione è integrale per Audi Q6 Sportback e-tron quattro 387 CV e Audi SQ6 Sportback e-tron quattro 517 CV. Trazione posteriore per Audi Q6 Sportback e-tron performance 326 CV, variante long range, e l’entry level Audi Q6 Sportback e-tron 292 CV. La batteria è da 800 Volt e sino a 100 kWh: in 10 minuti è possibile ripristinare sino a 265 chilometri di percorrenza presso una stazione HPC. L’autonomia, raggiunge i 658 Km con ricarica ultra -rapida sino a 270 kW.
[Certo, a me sotto il cofano sarebbe piaciuto un bel 3.0 V6 biturbo, ma questa è un’altra storia di un tempo destinato a finire]
Audi Q6 e-tron segna un’evoluzione significativa nella mobilità elettrica premium, incarnando la filosofia dell’Avanguardia della Tecnica. È il primo modello di serie Audi basato sulla piattaforma elettrica PPE, sviluppata con Porsche, e si distingue per prestazioni elevate.
L’abitacolo è concepito secondo un nuovo approccio stilistico . Un palcoscenico digitale con intelligenza artificiale applicata al controllo vocale, sistema operativo Android Automotive OS, OLED di seconda generazione e sino a 8 firme luminose Il sistema Audi Digital Stage integra display curvi, head-up display con realtà aumentata e un’interfaccia basata su Android Automotive OS, gestita da un’architettura elettronica avanzata E3 1.2. Quest’ultima, grazie a cinque piattaforme di calcolo ad alte prestazioni, controlla tutte le funzioni del veicolo. In pratica ci sono due display a sviluppo orizzontale affiancati per 11,9”per la strumentazione e 14,5” per il touchscreen e, optional anche un display MMI per il passeggero da 10,9”.
La Q6 e-tron è prodotta nello stabilimento carbon neutral di Ingolstadt e utilizza componenti sostenibili derivati dal riciclo. La dinamica di guida è ottimizzata da una nuova configurazione delle sospensioni e da una distribuzione della coppia che privilegia la trazione posteriore. Il sistema di recupero energetico, con frenata elettroidraulica, contribuisce all’efficienza complessiva.
Audi introduce anche servizi innovativi come e-tron power on demand, che consente la ricarica rapida ovunque ci si trovi grazie a van elettrici dedicati, ed e-tron switch, che offre la possibilità di utilizzare una vettura ibrida per 15 giorni all’anno in caso di viaggi in zone non servite da infrastrutture di ricarica.
Il SUV è disponibile presso i concessionari con prezzi a partire da 79.500 euro per la versione base e 97.200 euro per la variante sportiva.
Tecnologia e prestazioni all’avanguardia
- Primo modello Audi su piattaforma elettrica nativa Premium Platform Electric
- Autonomia fino a 625 km e ricarica ultra-rapida fino a 270 kW (255 km in 10 minuti)
- Interni digitali con display panoramico e comandi vocali basati su intelligenza artificiale
Illuminotecnica rivoluzionaria
- Seconda generazione di tecnologia OLED
- Luci che comunicano con passeggeri e altri utenti della strada
- Audi progetta anche il movimento della luce, non solo la forma
Punta di diamante della gamma elettrica Audi Il Q6 e-tron rappresenta il massimo dell’offerta full electric del marchio, unendo design, performance e innovazione tecnologica.
