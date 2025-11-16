Now Trending:
Audi Formula Uno 2026, Ci siamo!!!

16 Novembre 2025

Audi R26 Concept  presentata nei giorni scorsi  anticipa il nuovo design delle auto di Formula 1 del 2026, e in particolare  la livrea e le linee della futura monoposto di Formula 1 del marchio AUDI, il cui unveiling è previsto a gennaio. L’identità visiva si fonda sulla filosofia di design recentemente introdotta, basata su chiarezza, tecnica, intelligenza ed emozione. Massimo Frascella, Chief Creative Officer di AUDI AG, sottolinea come il progetto Formula 1 sia un precursore della nuova identità del brand, destinata a permeare tanto il team quanto l’intera azienda. La Concept car esprime questa visione attraverso superfici grafiche minimaliste e tagli geometrici che si fondono con le forme della vettura, una palette cromatica composta da titanio, nero carbonio e dal nuovo rosso Audi, e gli anelli in rosso che segnano la presenza del marchio in Formula 1.

Il progetto Formula 1 è considerato un fiore all’occhiello strategico per Audi, riflettendo l’evoluzione tecnologica, culturale e imprenditoriale del marchio e con l’obiettivo di ispirare clienti e organizzazione. L’attività si inserisce in un quadro sostenibile grazie al budget cap che regola costi e condizioni, mentre la portata globale della Formula 1 garantisce un posizionamento forte e opportunità di sponsorizzazione. Con oltre 820 milioni di fan e 1,6 miliardi di telespettatori nel 2024, la Formula 1 è la serie sportiva più seguita al mondo, con valutazioni finanziarie delle squadre nell’ordine dei miliardi. Audi ha già stretto partnership con adidas, bp e Revolut, e ha acquisito il Gruppo Sauber, aprendo la strada all’ingresso del fondo sovrano del Qatar come investitore. Alla guida del progetto ci sono Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, mentre la line-up piloti combina l’esperienza di Nico Hülkenberg con il talento emergente di Gabriel Bortoleto.

Secondo Jürgen Rittersberger, CFO di AUDI AG, la Formula 1 è molto più di una disciplina sportiva: è intrattenimento, emozione, tecnologia e sfida. La straordinaria portata mediatica consente di attrarre nuovi fan e clienti, soprattutto tra i più giovani. Grazie al budget cap, la Formula 1 è oggi più sostenibile anche dal punto di vista finanziario, e le opportunità di sponsorizzazione e di crescita economica rendono questo percorso perfettamente coerente con la strategia Audi.

Il motorsport è parte integrante del DNA Audi e ha sempre rappresentato una palestra per l’innovazione, dai motori centrali alle trazioni integrali nei rally, dai propulsori Diesel e ibridi a Le Mans fino alla Formula E e alla Dakar. L’ingresso in Formula 1 si basa sugli stessi presupposti, con cicli di sviluppo rapidi, catene di comando lineari e decisioni veloci che fungono da modello per l’intera azienda. La Formula 1 diventa anche un propulsore per la mobilità elettrica e i carburanti sostenibili, ambiti cruciali per la produzione di serie, con regolamenti che favoriscono la ricerca e lo sviluppo. I nuovi regolamenti tecnici del 2026 offrono un’opportunità unica, imponendo a tutti i concorrenti di confrontarsi con nuove soluzioni per telaio e drivetrain.

Dal 2022 Audi sviluppa il propulsore per la Formula 1 a Neuburg an der Donau. Il powertrain comprende un motore V6 turbo da 1,6 litri, un sistema di recupero dell’energia con batteria ad alto voltaggio e unità motore-generatore elettrico, oltre a un cambio progettato internamente. La potenza del motore elettrico è stata triplicata e sarà paragonabile a quella del V6 a combustione, alimentato da carburanti sostenibili grazie alla collaborazione con bp. Nel 2024 il powertrain ha funzionato per la prima volta in modo dinamico al banco prova, mentre i regolamenti vietano test in pista fino al 2026. I primi propulsori completi saranno distribuiti alle sedi operative a partire da dicembre.

La realizzazione delle monoposto avviene a Hinwil, in Svizzera, dove si gestiscono anche pianificazione e operazioni di gara. Dal 2025 è attivo un distaccamento tecnico a Bicester, nel Regno Unito, nel cuore della Motorsport Valley, per accedere a competenze specifiche e favorire l’integrazione tra power unit e telaio.

Il debutto ufficiale del team Audi F1 avverrà a gennaio 2026 con la presentazione della squadra. I primi test privati si svolgeranno a Barcellona, seguiti dalle sessioni in Bahrain a febbraio, prima dell’atteso esordio in gara a Melbourne dal 6 all’8 marzo 2026.

Commenta