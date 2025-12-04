“Art of Steel”, la Hyundai presenta la nuova Nexo ad Idrogeno, il futuro è adesso

Hyundai ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della Nuova Nexo, seconda generazione del SUV elettrico a celle a combustibile a idrogeno. Frutto di quasi trent’anni di ricerca e sviluppo nella tecnologia FCEV, il modello consolida la leadership del marchio nel settore della mobilità a idrogeno, dopo la pionieristica ix35 Fuel Cell del 2013 e la prima Nexo del 2016.
Il lancio ribadisce la strategia di elettrificazione diversificata di Hyundai, che spazia dai veicoli elettrici a batteria agli ibridi, fino alle celle a combustibile. La nuova Nexo si distingue per tempi di rifornimento ridotti, autonomia estesa e un design completamente rivoluzionato, interpretando la visione del brand per una mobilità sostenibile e concreta.
La Nexo inaugura il nuovo linguaggio stilistico “Art of Steel”, che fonde solidità e estetica. Linee scolpite, proporzioni equilibrate e la firma luminosa HTWO caratterizzano la carrozzeria. Le nuove vernici Ocean Indigo Matte e Goyo Copper Pearl esaltano la qualità percepita, mentre l’abitacolo minimalista e tecnologico offre un doppio display curvo da 12,3” e materiali sostenibili.
Tra le novità spicca la Voice Recognition Generative AI, capace di comprendere frasi complesse e attivare funzioni dell’auto con comandi naturali. Non mancano l’Head-Up Display da 12”, la Digital Key 2.0 e un impianto audio Bang & Olufsen con 14 altoparlanti. La sicurezza è affidata al pacchetto Hyundai SmartSense, ulteriormente evoluto.
Il cuore tecnologico della Nuova NEXO è la sua avanzata architettura fuel cell, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel panorama della mobilità a idrogeno. La nuova cella a combustibile è stata ottimizzata per migliorare l’efficienza termica e la capacità di conversione dell’idrogeno in energia, mentre il motore elettrico eroga 204 CV (150 kW) e 350 Nm di coppia per una guida fluida e sorprendentemente reattiva. L’accelerazione 0–100 km/h in 7,8 secondi e la velocità massima di 176 km/h sottolineano la maturità raggiunta dalla tecnologia FCEV, che combina la prontezza tipica dell’elettrico con una continuità di erogazione naturale e progressiva.
L’auto è dotata di cambio Shift-by-Wire, delle palette al volante, del Drive Mode Select e del freno di stazionamento elettrico EPB. Sul fronte della sicurezza, sono previsti, secondo gli allestimenti, sistemi quali: la frenata automatica con riconoscimento avanzato anche agli incroci (FCA 2.0), il mantenimento al centro della corsia (LKA 2.0), il Cruise Control Adattivo con Stop & Go (SCC 2.0), il monitoraggio dell’angolo cieco (BCA) e il Rear Occupant Alert con sensore (ROA), oltre al Surround View Monitor (SVM) per una visibilità a 360°. Si aggiungono anche funzionalità come il Blind-Spot View Monitor (BVM), Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0), Remote Smart Parking Assist (RSPA 2.0), il Parking Collision Avoidance Assist (PCA), attivo anche con sensori posteriori, anteriori e laterali, l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Manual Speed Limit Assist (MSLA).
L’autonomia raggiunge 826 km nel ciclo WLTP, grazie a serbatoi da 6,69 kg di idrogeno. Il rifornimento richiede circa cinque minuti, avvicinando l’esperienza a quella di un’auto tradizionale. La capacità di traino arriva a 1.000 kg, segno della maturità tecnica del modello.
La gamma italiana si articola in due versioni:
- Business: prezzo di listino €72.600, già ricca di dotazioni tecnologiche e di sicurezza.
- XClass: prezzo di listino €80.500, con cerchi da 19”, sedili in pelle ventilati, Head-Up Display e impianto Bang & Olufsen.
Per chi desidera il massimo, è disponibile il Tech Pack, che aggiunge tetto panoramico, specchietti digitali e sedili Relaxation.
La nuova Hyundai Nexo segna un passo decisivo nel percorso verso la mobilità a idrogeno, proponendosi come alternativa concreta e premium nel panorama dei veicoli a zero emissioni.
