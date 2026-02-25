Arriva in Italia la versione speciale della Suzuki, la Swift Hybrid Sakura

Suzuki celebra la sua best seller Swift Hybrid con il debutto di una serie speciale che ne esalta l’identità e il valore simbolico: la Swift Hybrid Sakura. Questa edizione esclusiva nasce come omaggio a un modello che, fin dal suo esordio, ha saputo conquistare il pubblico mondiale grazie a un equilibrio unico tra stile, efficienza e piacere di guida. La versione Sakura reinterpreta questo patrimonio in chiave ancora più elegante e raffinata, con un’attenzione particolare a un’estetica ricercata che, pur strizzando l’occhio al pubblico femminile, mantiene intatto il carattere trasversale che ha reso Swift un’icona del segmento B.
Ispirata al Sakura, il fiore di ciliegio simbolo della cultura giapponese, la Swift Hybrid Sakura si distingue per una livrea BiColor inedita, dove il Bianco Artico Metallizzato incontra l’Oro Rosa Metallizzato, che avvolge tetto e calotte degli specchi con riflessi caldi e preziosi. L’omaggio al Giappone prosegue con le decal Kanji 桜 sui montanti posteriori, un dettaglio che sottolinea l’identità dell’edizione speciale. La stessa armonia cromatica si ritrova negli interni, dove modanature in Oro Rosa Metallizzato impreziosiscono pannelli porta, plancia e console centrale, creando un ambiente coerente e raffinato.
La Swift Hybrid Sakura nasce sulla base della versione 1.2 Hybrid AT Top, già dotata di una ricca serie di equipaggiamenti tipici di segmenti superiori. A questa dotazione si aggiungono elementi dedicati, come la livrea bicolore, la base di ricarica wireless e un bracciolo centrale rivestito con materiali di qualità, pensato per aumentare il comfort a bordo. Sotto il cofano rimane il motore 1.2 Hybrid 12V da 81 CV abbinato al cambio automatico, una combinazione che garantisce fluidità, sicurezza e versatilità sia in città sia nei percorsi extraurbani.
Il lancio della Sakura si inserisce in un percorso lungo vent’anni, durante i quali Swift ha rappresentato uno dei modelli più significativi nella storia Suzuki. Dal debutto in Giappone nel novembre 2004, la vettura ha segnato un cambio di passo nella filosofia del marchio, diventando un modello strategico globale e conquistando numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il titolo di “Car of the Year” in Giappone e in diversi altri Paesi. Con oltre dieci milioni di unità vendute nel mondo, Swift è oggi uno dei pilastri della gamma Suzuki, apprezzata per la sua compattezza, l’efficienza dei consumi e la capacità di adattarsi alle esigenze della mobilità contemporanea.
La versione Hybrid conferma questa vocazione, distinguendosi per consumi ai vertici della categoria – tra 4,4 e 4,9 l/100 km nel ciclo WLTP – e per emissioni di CO₂ che, nella versione 2WD manuale, scendono fino a 99 g/km, consentendo l’accesso gratuito a molte aree urbane a traffico limitato, come l’Area C di Milano. Anche sul fronte della sicurezza Swift Hybrid si colloca ai massimi livelli, grazie a un pacchetto ADAS completo che comprende sistemi di frenata assistita, mantenimento di corsia, monitoraggio del conducente, riconoscimento dei segnali stradali, cruise control adattivo e connettività avanzata tramite Suzuki Connect.
Con la serie speciale Sakura, Suzuki non solo celebra un modello che ha segnato la sua storia recente, ma rinnova il legame tra tradizione giapponese e innovazione tecnologica, offrendo al pubblico una versione che unisce estetica, efficienza e personalità. La nuova Swift Hybrid 1.2 Top AT Sakura è proposta al prezzo di 21.950 euro chiavi in mano, con vernice metallizzata bicolore e MSS inclusi.
