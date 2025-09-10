Aprilia SR GT Replica 2025, scooter ma con grinta

Aprilia Racing si conferma squadra protagonista del Motomondiale 2025 con Jorge Martin e Marco Bezzecchi in sella alle RS-GP ufficiali, ma Aprilia è anche espressione di mobilità urbana, di razionalità e di praticità, con uno sguardo sempre volto alla passione per le corse: Aprilia SR GT Replica 2025 è uno scooter, non solo un mezzo per la città, ma un vero e proprio tributo alla grinta e alla tecnologia che animano il reparto corse di Noale. La sua livrea, ispirata direttamente alle RS-GP che dominano i circuiti mondiali, trasforma ogni spostamento quotidiano in un gesto di appartenenza al mondo racing.
La colorazione nero opaco, attraversata dalle grafiche rosse e viola e dal logo Aprilia che corre deciso lungo le fiancate, richiama immediatamente l’estetica aggressiva delle moto da gara. I cerchi neri con dettagli rossi, i dischi freno a margherita e i pneumatici dal disegno sportivo non sono semplici scelte stilistiche, ma evocano la precisione e la performance che caratterizzano le competizioni MotoGP. Anche i loghi degli sponsor e i numeri di gara dei due piloti ufficiali rafforzano il legame diretto con il paddock, rendendo SR GT Replica un’estensione su strada della sfida mondiale.
Ma non è solo questione di look. Le motorizzazioni Euro 5+ da 125 e 200 cc, raffreddate a liquido e dotate di distribuzione a quattro valvole, garantiscono prestazioni brillanti e una guida fluida, perfetta per affrontare il traffico urbano con la stessa determinazione con cui Martin e Bezzecchi affrontano ogni curva del mondiale. La posizione di guida attiva, il manubrio in stile motociclistico e le sospensioni a corsa lunga completano un pacchetto pensato per chi vive la città con spirito sportivo e desidera portare un frammento di MotoGP nella propria quotidianità.
In un anno in cui Aprilia Racing scrive nuove pagine di storia nel Motomondiale, SR GT Replica 2025 diventa il simbolo tangibile di una filosofia che non conosce confini tra pista e strada.
Scheda tecnica del 200 cc
Aprilia SR GT 200
Allestimento SR GT Replica 200 (2025)
Categoria Scooter Ruote basse
Lunghezza 1.920 mm
Larghezza 765 mm
Interasse 1.350 mm
Cilindrata 174 cc
Tipo motore 1 cil termico 4 T
Raffreddamento a liquido
Avviamento elettrico
Alimentazione iniezione
Alesaggio 61,5 mm
Corsa 58,7 mm
Numero valvole 4
Distribuzione monoalbero
Controllo trazione No
Potenza 13 kW – 8.650 rpm
Coppia 16,5 Nm – 7.000 rpm
Emissioni Euro 5+
Tipologia cambio automatico con variatore
Consumo medio VMTC 38,5 km/l
Capacità serbatoio carburante 9 lt
Trasmissione finale cinghia
Telaio A doppia culla in acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica Showa da 33mm
Escursione anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
Escursione posteriore 102 mm
Tipo freno anteriore disco 260 mm
Tipo freno posteriore disco 220 mm
ABS No
Tipo ruote integrali
Misura cerchio anteriore 14 pollici
Pneumatico anteriore 110/80-14
Misura cerchio posteriore 13 pollici
Pneumatico posteriore 130/70-13
