Alfa Romeo Tonale, l’evoluzione senza stravolgimenti [versione 2025+foto]

L’Alfa Romeo Tonale, il C-SUV del Biscione si presenta con un restyling che, pur mantenendo un profilo sobrio, introduce modifiche significative per rilanciare il modello presentato nel 2022. Il cambiamento più evidente, oltre allo spostamento della targa al centro del frontale, richiesto dalle nuove normative europee sulla sicurezza, riguardano il frontale, che adesso presenta una mascherina nera che ingloba i fari, conferendo un aspetto più aggressivo, e delle “branchie” laterali accentuano la “V” centrale, richiamando le Alfa storiche. Il design si avvicina così alla nuova Alfa Junior, figlia dell’era Stellantis. Fortunatamente, ancora per questo modello, non c’è stata l’introduzione dei motori del “nuovo Gruppo” e ci si può affidare a vecchie conoscenze, aggiornate tecnicamente, e ancor più felici per la conferma della presenza del diesel.
Tecnicamente non ci sono grandi variazioni. La base di partenza e la meccanica sono le stesse. Il pianale è il noto SCCS (Small Car Platform), lo stesso della pensionata Renegade, che ha una struttura studiata per trazione anteriore o integrale e sospensioni indipendenti di tipo McPherson all’anteriore e MacPherson-Chapman al posteriore.
Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma si articola in tre principali opzioni. Il diesel da 1.6 litri e 130 CV, (prodotto in Italia, nello stabilimento di Termoli, in Molise) abbinato al cambio automatico doppia frizione a sei rapporti, resta disponibile per chi percorre molti chilometri.
La versione mild hybrid a 48V, basata sul motore 1.5 turbo benzina Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) a ciclo Miller con turbo a geometria variabile vede la sua potenza aumentare da 175 CV grazie all’adeguamento alla normativa Euro 6E-bis.
Al vertice dell’offerta si colloca la Q4 Plug-in Hybrid, che combina un motore benzina turbo da 1.3 litri con 180 CV che muove le ruote anteriori e un motore elettrico da 90 kW (circa 122 CV) che agisce sulle ruote posteriori. Tonale Ibrida Plug-in Q4 presenta un sistema di sospensioni anteriori indipendenti MacPherson con ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping), che offre una combinazione perfetta tra manovrabilità e comfort. L’asse posteriore è dotato di una sospensione indipendente con geometria a tre bracci, progettata per garantire una risposta rapida in curva. Inoltre, il modello Veloce include di serie la sospensione Alfa Active Dual Stage Valve (DSV), che esalta ulteriormente il carattere sportivo di Tonale Ibrida Plug-in Q4. Dotata di una batteria da 306 V agli ioni di litio e nichel-manganese-cobalto, con una capacità di 15,5 kWh, Tonale Ibrida Plug-in Q4 offre fino a 61 km nel ciclo WLTP combinato e fino a 600 km di autonomia totale. La batteria include un sistema di riscaldamento e raffreddamento del gas refrigerante per mantenere la sua temperatura ottimale e, con il caricabatterie rapido da 7,4 kW, può essere ricaricata completamente in solo 2,5 ore. Questa versione ha però subito una leggera riduzione di potenza, passando da 280 a 270 CV, mantenendo però la trazione integrale e un’autonomia elettrica di circa 61 km.
All’interno, le novità sono contenute ma mirate: il selettore del cambio diventa digitale, sostituendo la vecchia leva, e vengono introdotti nuovi colori per i rivestimenti. Rimangono invariati il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il touchscreen da 10,25 pollici. Anche il telaio beneficia di aggiornamenti, con carreggiate allargate e nuovi cerchi da 19 e 20 pollici.
La gamma Tonale 2025 si conferma razionalizzata e più accessibile, con un modello d’ingresso che parte da 39.850 euro per la versione diesel, mentre le varianti ibride e plug-in si collocano a livelli superiori, fino a superare i 52.000 euro per l’edizione speciale Milano-Cortina 2026. Gli allestimenti restano fedeli alle denominazioni Sprint, Ti e Veloce, garantendo continuità stilistica e funzionale. Con queste novità, Alfa Romeo punta a rafforzare la posizione della Tonale nel segmento dei SUV compatti premium, offrendo una combinazione di stile italiano, tecnologia e versatilità.
