AIROH H 21: LA LIBERTÀ HA UN NUOVO DESIGN

Con il nuovo H 21, AIROH ridefinisce il concetto di casco jet, unendo design contemporaneo, materiali di alta gamma e soluzioni tecniche avanzate. Pensato per chi vive la moto ogni giorno ma non rinuncia allo stile, il nuovo H 21 nasce per offrire comfort, sicurezza e personalità in ogni situazione: dal commuting urbano ai tragitti più lunghi. Un modello destinato a diventare il nuovo riferimento per chi cerca un equilibrio impeccabile tra estetica e protezione.
La calotta in carbonio come elemento distintivo: Il cuore del progetto H 21 è la sua calotta, disponibile in due configurazioni:
La versione Full Carbon 6K utilizza fibre di carbonio ad alta densità intrecciate con schema 6K, una tecnologia che permette di ottenere una calotta più resistente, più leggera e più stabile rispetto ai materiali tradizionali. Il carbonio, grazie al suo rapporto peso‑resistenza, garantisce un assorbimento dell’energia d’impatto superiore e una rigidità strutturale ottimale, mantenendo al contempo un peso estremamente contenuto.
La calotta in Composite Carbon, invece, combina fibre di carbonio e materiali compositi avanzati, offrendo un eccellente compromesso tra leggerezza, robustezza e accessibilità.
Entrambe le versioni sono sviluppate in tre misure di calotta, per assicurare una vestibilità precisa e proporzionata su tutte le taglie dalla XS alla XXXL. Il peso parte da 1290 g ±50 g per la versione Full Carbon 6K, confermando l’attenzione di AIROH alla riduzione della fatica e al comfort anche nelle giornate più calde o nei percorsi prolungati.
H 21 risponde ai più elevati standard di sicurezza, grazie a un insieme di soluzioni tecniche progettate per migliorare la protezione e l’esperienza di guida: Visiera Extra Wide per un campo visivo ampliato e maggiore percezione dell’ambiente circostante. Sun Screen Visor integrato, sempre pronto all’uso. Chiusura micrometrica regolabile, pratica e sicura. Interni High Performance, traspiranti, morbidi al tatto, removibili, lavabili e ipoallergenici. Predisposizione per Pinlock® 70 per una visione sempre nitida. Compatibilità con i sistemi di comunicazione AIROH AWC 4 e AWC 2. Tecnologia ASN (AIROH Sliding Net), un sistema che migliora la dissipazione dell’energia in caso di impatto e aumenta il comfort grazie a una migliore gestione dei movimenti interni.
La ventilazione è stata progettata con cura per garantire un flusso d’aria costante e regolabile: Top vent regolabile; Rear vent; Spoilers ed extractors posteriori. Ogni elemento contribuisce a mantenere la testa fresca e asciutta, anche nelle condizioni più impegnative. A completare l’equipaggiamento, l’anello antifurto integrato nel cinturino, un dettaglio pratico che conferma l’attenzione di AIROH alle esigenze reali dei motociclisti.
Disponibilità e prezzo
Il nuovo AIROH H 21 è disponibile online e presso i migliori rivenditori autorizzati, con un prezzo consigliato a partire da 259,00 euro.
SCHEDA TECNICA
Calotte e taglie: 3 (XS – S | M – L | XL – XXL – XXXL) Pesi: da 1290 g ±50 g (Full Carbon 6K) – da 1330 g ±50 g (Composite Carbon) Omologazione: ECE 2206 Materiali: Full Carbon 6K, Composite Carbon Sistema di ritenzione: micrometrico Ventilazione: top vent, rear vent, spoilers ed extractors Visiera: Lock System, antigraffio, Sun Visor integrato, predisposizione Pinlock® 70 Interni: High Performance, removibili, lavabili, ipoallergenici Tecnologia: ASN (AIROH Sliding Net) Comunicazione: AWC 4 e AWC 2 Ready Altro: anello antifurto Hashtag: #AirohHelmet
Per informazioni: https://www.airoh.com/
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