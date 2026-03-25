A breve in vendita: la nuova Vespa Primavera e Vespa Sprint S

L’arrivo di una nuova Vespa è sempre un momento speciale, un passaggio di testimone che rinnova una storia unica nel panorama della mobilità. Primavera e Sprint S, i modelli più giovani e metropolitani della famiglia, tornano per la stagione 2026 con un insieme di novità attese e significative, pensate per affinare ulteriormente stile, sicurezza e comfort.
Fin dal suo debutto alla fine degli anni Sessanta, Vespa Primavera ha rappresentato una rivoluzione: dimensioni compatte, linee leggere, un carattere brillante e un’idea di libertà che parlava direttamente alle nuove generazioni. Le versioni successive hanno saputo evolversi senza mai tradire quello spirito originario, introducendo via via soluzioni tecniche più moderne, motorizzazioni sempre più efficienti e un design capace di restare fedele a sé stesso pur dialogando con il presente. La Sprint, con la sua vocazione più sportiva, ha accompagnato questo percorso accentuando dinamismo e personalità, diventando negli anni un riferimento per chi cercava un’estetica più grintosa senza rinunciare all’eleganza tipica di Vespa.
La nuova generazione raccoglie questa eredità e la porta avanti con interventi mirati. Il primo riguarda lo stile: i nuovi cerchi da 12”, con un disegno a cinque razze sdoppiate, conferiscono un’impronta più contemporanea e raffinata. Sulla Sprint S compare una griglia a cinque feritoie sul cofano sinistro, un dettaglio che richiama le Vespa più sportive del passato, mentre la cresta del parafango di Primavera si fa più sottile e precisa, segno di una cura del particolare che da sempre distingue il marchio. Tornano anche soluzioni funzionali molto apprezzate, come il gancio sotto il manubrio, mentre la “cravatta” centrale dello scudo viene ridisegnata per un profilo più filante. La sella adotta un nuovo materiale, più elegante e resistente.
Sul fronte della sicurezza, l’evoluzione è ancora più evidente: per la prima volta sulle Vespa “small body” 125 e 150, il freno posteriore a tamburo lascia spazio a un disco da 220 mm con pinza a doppio pistoncino. Abbinato al disco anteriore e al sistema ABS, il nuovo impianto garantisce una frenata più potente, modulabile e sicura, un passo avanti importante rispetto alle generazioni precedenti.
La modernità passa anche dalla praticità quotidiana: tutte le versioni oltre i 50 cc adottano ora il sistema keyless, che permette di avviare il motore senza inserire la chiave e di aprire la sella con un semplice comando. La funzione di riconoscimento a distanza, che fa lampeggiare gli indicatori di direzione, risulta particolarmente utile nei parcheggi affollati delle città.
Il cruscotto segna un altro salto generazionale. Debutta uno strumento completamente digitale in tecnologia Full LCD, che reinterpreta le linee classiche degli strumenti Vespa con un linguaggio contemporaneo. Con la piattaforma multimediale Vespa MIA, di serie su Primavera Tech, il display integra le funzioni dello smartphone, dalla gestione delle chiamate alla musica, fino alla navigazione a pittogrammi. La versione Primavera Tech mantiene il sofisticato TFT Full Color da 5”, uno dei più avanzati oggi disponibili su uno scooter.
La gamma si articola in due famiglie, termica ed elettrica. Le motorizzazioni a benzina, nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc, sono unità 4T moderne, efficienti e dotate di iniezione elettronica. Accanto a queste, la proposta elettrica si fa ancora più completa: la versione Moped, con velocità limitata a 45 km/h, adotta batterie rimovibili per una ricarica più semplice; la versione Motorcycle è disponibile nell’allestimento Primavera Tech, pensato per chi cerca il massimo della tecnologia.
Come da tradizione, Vespa parla anche attraverso i colori. La nuova Primavera riprende la ricca tavolozza che ha accompagnato le sue generazioni precedenti, rinnovandola con tinte fresche e contemporanee come il Beige Avvolgente e il Giallo Disinvolto. Sprint S punta su tonalità più decise, dal Rosso Coraggioso al nuovo Verde Ribelle, con dettagli neri che ne accentuano il carattere sportivo. La Primavera Tech, invece, esprime la sua anima hi-tech con cromie opache e sofisticate come Blu Energico Opaco e Grigio Ottimista Opaco.
Ampia, come sempre, la gamma di accessori, che permette di personalizzare il veicolo secondo il proprio stile. Tra le novità spiccano le protezioni perimetrali ridisegnate, più snelle e integrate, un elemento distintivo che unisce estetica e protezione della carrozzeria.
Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono già disponibili negli showroom, con prezzi a partire da 4.250 euro per la Primavera 50 cc e 4.450 euro per la Sprint S 50 cc.
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