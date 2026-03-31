Romics 2026: Roma torna capitale dell’immaginario dal 9 al 12 aprile

Dal 9 al 12 aprile 2026 Roma accoglie nuovamente Romics, la grande rassegna internazionale dedicata a cinema, videogiochi, animazione e fumetti. Organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, l’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dai professionisti dell’industria creativa, trasformando per quattro giorni i padiglioni della Fiera in una vera e propria “città dell’immaginario”, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero.
Giunto alla sua trentaseiesima edizione, Romics conferma la propria crescita costante: oltre 70.000 mq espositivi, più di 400 espositori, decine di incontri, spettacoli, anteprime e attività interattive. Nato nell’autunno del 2001, il festival è oggi riconosciuto come uno dei principali eventi europei del settore, un crocevia in cui editoria, arti visive, audiovisivo e gaming dialogano con il pubblico e con i professionisti, offrendo uno sguardo privilegiato sulle trasformazioni della cultura pop contemporanea.
Un ecosistema creativo in continua evoluzione
Romics non è soltanto una fiera, ma un ecosistema culturale pulsante. Il programma 2026 propone un fitto calendario di eventi speciali, mostre immersive, spettacoli dal vivo, talk con ospiti internazionali, workshop e sessioni di networking. Artisti, imprese, editori, sviluppatori, doppiatori, creator e giovani talenti trovano qui uno spazio concreto per confrontarsi, stringere nuove collaborazioni e presentare progetti innovativi.
Accanto alle aree tematiche, è confermata la presenza dell’Area Istituzionale, sostenuta da Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma, che valorizza le eccellenze del territorio e promuove opportunità di sviluppo per le industrie culturali e creative.
Omaggio a Miles Morales e a Space Jam
L’edizione 2026 celebra due icone dell’immaginario contemporaneo:
- Miles Morales, il giovane Spider-Man protagonista di una nuova generazione di lettori e spettatori, omaggiato attraverso una mostra dedicata all’artista Sara Pichelli, co-creatrice del personaggio.
- Space Jam, il cult che ha segnato l’incontro tra animazione e live action, raccontato attraverso un percorso espositivo immersivo che ripercorre estetica, musica e impatto culturale del franchise.
Premi, riconoscimenti e grandi ospiti
Come ogni anno, Romics assegna i suoi prestigiosi riconoscimenti:
- Romics d’Oro, dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nel mondo dell’arte e della narrazione per immagini.
- Premio Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini, che valorizza opere e autori emergenti e affermati.
- Gran Galà del Doppiaggio, un appuntamento che celebra le voci più amate del cinema e dell’animazione.
Tra gli ospiti attesi figurano creator e personalità molto seguite come Cicciogamer89, Lorenzo Prattico, Luca Bellagamba e Cartonacci, insieme a nomi di spicco della scena editoriale e artistica come Zerocalcare, Cecilia Randall e molti altri protagonisti del panorama contemporaneo.
Cosplay, gaming e nuove generazioni
Il cosplay rimane uno dei cuori pulsanti della manifestazione. Torna il Romics Cosplay Award, che selezionerà il rappresentante italiano per la finale mondiale del Cosplay Central Crown Championship 2026. Accanto alla competizione principale, spazio anche al Cosplay Kids, dedicato ai più piccoli.
Per gli appassionati di videogiochi è allestita un’ampia area gaming con postazioni free play, tornei e incontri con sviluppatori. Non manca il K-pop Contest Italia – Special Romics, che richiama centinaia di performer e fan della cultura pop coreana.
Laboratori tematici, attività interattive e percorsi educativi completano l’offerta dedicata al pubblico più giovane, sempre più protagonista di una cultura “nerd” ormai pienamente mainstream.
Romics non è solo un festival: è un’esperienza collettiva che sospende il quotidiano e invita i visitatori a immergersi in un universo fatto di linguaggi, arte e creatività. Un luogo dove generazioni diverse si incontrano, condividono passioni e scoprono nuove forme di espressione, confermando Roma come capitale italiana dell’immaginario contemporaneo.
Anche La Ragnatela Editore sarà presente al Romics con il libro di Fabio Bernardini, BlueBird – Il Secondo livello – ora Fumetto grazie a Jennifer Capobianco e Luca Bonanni ancora una volta insieme per un caso avvolto nel mistero e che metterà in crisi le loro coscienze.
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