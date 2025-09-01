Oroscopo di Settembre – “Gli Dei guardano e sorridono”

Il cielo di settembre è un po’ come Zeus dopo il terzo bicchiere di nettare: capriccioso, luminoso e pronto a lanciare fulmini inaspettati. Con la Luna nuova che apre il mese come un reset cosmico, la Luna piena che a metà illumina le verità nascoste e la Luna calante che ci invita a lasciar andare il superfluo (tipo i messaggi vocali da 5 minuti), gli dei dell’Olimpo vi osservano e vi spingono — tra una risata e una maledizione benevola — a riscrivere la vostra storia.
♈ Ariete – “La spada di Ares”
La Luna nuova vi dà la carica di un guerriero in allenamento: pronti a sfidare tutti. Attenzione però a non usare la spada anche al supermercato. La Luna piena vi ricorda che a volte vincere non significa avere l’ultima parola, ma scegliere la battaglia giusta. Incentivo divino: osate, ma con astuzia da Ulisse.
♉ Toro – “Il banchetto di Demetra”
Con la Luna crescente il vostro appetito cresce: di vita, di amore e forse anche di dolci. Demetra vi benedice con abbondanza, ma la Luna calante vi chiede di non accumulare troppo (sì, anche vestiti). Incentivo divino: scegliete qualità, non quantità.
♊ Gemelli – “Gli scherzi di Ermes”
Settembre per voi è un cabaret celeste: mille impegni, mille chiacchiere. Con la Luna piena vi accorgete che non tutti ridono alle vostre battute (tranquilli, Ermes sì). Incentivo divino: usate la vostra parlantina per costruire, non solo per distrarre.
♋ Cancro – “L’abbraccio di Selene”
La Luna nuova vi fa sentire come coccolati dalla vostra dea protettrice. La Luna piena, invece, vi mostra che non tutti meritano il vostro lato tenero. Incentivo divino: proteggete il cuore con l’armatura di Efesto, ma non dimenticate la vostra dolcezza.
♌ Leone – “L’orgoglio di Apollo”
Il Sole, vostro alleato eterno, vi sorride. La Luna piena vi invita a brillare senza abbagliare (non tutti hanno gli occhiali da sole). Incentivo divino: usate il vostro carisma come luce che guida, non come faro che acceca.
♍ Vergine – “Il rigore di Atena”
La Luna nuova vi ispira nuovi progetti: siete pronti a pianificare persino le pause caffè. La Luna piena però vi mostra che non tutto può essere controllato. Incentivo divino: lasciate spazio al caos creativo, perché anche gli dei sbagliano (vedi la guerra di Troia).
♎ Bilancia – “Il giudizio di Era”
Con la Luna crescente vi sentite arbitri cosmici: equilibrio sopra ogni cosa. Ma la Luna piena vi ricorda che a volte scegliere è meglio che mediare. Incentivo divino: abbiate il coraggio di spostare i piatti della bilancia secondo il vostro cuore.
♏ Scorpione – “Gli enigmi di Ade”
Settembre vi avvolge di mistero. La Luna nuova vi dà voglia di scavare nei segreti, ma la Luna piena rischia di scoperchiare qualche vaso (non sempre di Pandora, purtroppo). Incentivo divino: usate la vostra intensità per trasformare, non solo per smascherare.
♐ Sagittario – “Le frecce di Artemide”
La Luna crescente vi rende viaggiatori instancabili: fisici o mentali. Con la Luna piena scoprirete che la meta era già dentro di voi (ma un volo low cost non si nega). Incentivo divino: puntate la freccia, ma godetevi anche la corsa.
♑ Capricorno – “L’ambizione di Crono”
La Luna nuova vi trova intenti a scalare montagne, reali o metaforiche. La Luna calante vi ricorda che il tempo (Crono docet) è prezioso: non sprecatelo con chi non merita. Incentivo divino: rallentare non è fallire, è scegliere.
♒ Acquario – “Le rivoluzioni di Urano”
Settembre vi vede pronti a rivoluzionare il mondo (o almeno il vostro gruppo WhatsApp). La Luna piena vi darà idee brillanti, ma attenzione a non sembrare profeti incomprensibili. Incentivo divino: condividete la vostra visione con leggerezza, gli dei amano ridere.
♓ Pesci – “I sogni di Poseidone”
La Luna nuova vi fa sognare mari infiniti. Con la Luna piena, però, rischiate di annegare in pensieri troppo profondi. Incentivo divino: restate sul surf delle emozioni, senza affondare. Poseidone vi spinge, ma voi guidate l’onda.
Questo settembre, cari mortali, ricordate: la Luna illumina, gli dei provocano e voi decidete se ridere o prenderla sul serio.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.