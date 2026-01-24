“Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” all’AraPacis fino al 03/05/2026

Ara Pacis, spazio di luce e memoria, accoglie “Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts”, mostra che riunisce cinquantadue opere provenienti da una delle più prestigiose collezioni statunitensi. Il percorso espositivo attraversa un arco temporale che va dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, riunendo lavori di Degas, Renoir, Van Gogh, Matisse, Picasso, Kandinsky, Beckmann e altri protagonisti della modernità, documentando il progressivo superamento dell’Impressionismo verso linguaggi sempre più radicali.
Progetto illuminotecnico
Progetto illuminotecnico firmato da Francesco Murano, architetto della luce chiamato a confrontarsi con opere eterogenee per epoca, stile e materia. Intervento concepito per accompagnare il visitatore lungo il percorso senza imporre una lettura, lasciando che siano le opere a guidare lo sguardo. Contesto dell’Ara Pacis, con architettura trasparente e rapporto costante con luce naturale, ha reso ancora più delicato il lavoro di calibrazione luminosa.
Principio di rispetto e accompagnamento visivo
Principio guida del progetto: rispetto della natura della pittura impressionista e post‑impressionista. Luce modulata come elemento di raccordo percettivo, morbida e diffusa nelle sale dedicate all’Impressionismo, più direzionale e calibrata nelle sezioni successive, dove ricerca formale e tensione cromatica diventano più strutturate.
Criticità tecniche
Sfida principale: grande eterogeneità dei materiali pittorici. Superfici lucide, impasti materici, oli delicati e verniciature differenti reagiscono in modo diverso all’illuminazione. A ciò si aggiungono limiti conservativi che impongono livelli luminosi contenuti. Risposta progettuale: sistema modulare con ottiche e intensità differenziate, affiancato da un accurato lavoro di micro‑orientamento su ogni singola opera.
Luce reale e luce dipinta
In una mostra in cui la luce è già parte integrante del linguaggio pittorico, il progetto illuminotecnico cerca equilibrio tra luce reale e luce dipinta. Illuminazione calibrata per non sovrastare la luce interna ai quadri, valorizzare direzioni luminose, sostenere la lettura dei colori e mantenere coerenza percettiva dell’ambiente.
Momenti chiave del percorso
Tra i passaggi più significativi, sala dedicata a Van Gogh, dove la luce è progettata per far emergere la matericità del segno e la tensione emotiva del colore senza effetti teatrali. All’ingresso della sezione impressionista, luce ampia e avvolgente introduce gradualmente il visitatore alla percezione dello spazio e dell’atmosfera tipica della pittura en plein air.
Luce come strumento di lettura
Intervento firmato da Francesco Murano si configura come percorso in cui luce non diventa mai protagonista autonoma, ma strumento di lettura e rispetto dell’opera. Un progetto che accompagna il pubblico attraverso una fase cruciale della storia dell’arte moderna, valorizzato dal dialogo con Ara Pacis, luogo in cui memoria antica e ricerca contemporanea convivono attraverso un linguaggio comune: luce.
https://www.arapacis.it/it/infopage/servizi-di-accessibilit-alla-mostra-impressionismo-e-oltre-capolavori-dal-detroit-institute
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.