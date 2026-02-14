EPiC: Elvis Presley in Concert, nelle sale italiane il 5 marzo

Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, e RCA Records pubblicano la colonna sonora originale di EPiC: Elvis Presley in Concert, il nuovo film-evento diretto da Baz Luhrmann. La raccolta comprende 27 brani presenti nella pellicola, tra cui nuove versioni rimasterizzate delle storiche performance live di Elvis Presley, remix inediti e medley che reinterpretano il repertorio del Re con un approccio contemporaneo.
La soundtrack, già disponibile in pre-save e pre-order, uscirà il 20 febbraio in formato digitale e CD, in concomitanza con la première IMAX del film. Il doppio LP arriverà invece il 24 aprile, proposto in due varianti: vinile nero e una speciale edizione Translucent Orange and Yellow in esclusiva Amazon.
A introdurre il progetto sono stati due brani già pubblicati sulle piattaforme digitali: Oh Happy Day e Wearin’ That Night Life Look, un medley che fonde quattro classici di Elvis in un’unica traccia. L’idea, raccontano Luhrmann e il produttore musicale Jamieson Shaw, era quella di “creare un brano completamente nuovo dal DNA di Elvis”, immaginando come l’artista avrebbe potuto sperimentare oggi.
L’uscita della colonna sonora accompagna il debutto cinematografico di EPiC: Elvis Presley in Concert, che sarà proiettato in anteprima mondiale in IMAX per una settimana dal 20 febbraio, per poi arrivare nelle sale italiane il 5 marzo distribuito da NEON e Universal Pictures International. Il film promette un’esperienza immersiva senza precedenti, in cui Elvis torna a raccontarsi attraverso immagini e suoni restaurati con tecnologie d’avanguardia.
Durante la lavorazione del film Elvis del 2022, Luhrmann e il suo team hanno rinvenuto nei caveau Warner Bros materiali rari e in parte mai visti: negativi originali, filmati inediti in 8mm e registrazioni audio che documentano la vita e la voce di Presley lontano dai riflettori. Si tratta di contenuti girati per Elvis: The Way It Is (1970) e Elvis On Tour (1972), restaurati grazie alla collaborazione con Park Road Post Production di Peter Jackson. Da questo lavoro è emerso un ritratto più intimo e umano dell’artista, capace di trasmettere sul palco un’energia magnetica e un rapporto diretto con il pubblico.
Luhrmann racconta che la domanda guida del progetto è stata: “Cosa farebbe Elvis se fosse qui oggi?”. Da qui la scelta di affiancare alle performance originali nuovi remix e medley che ne esaltano lo spirito innovatore. Il risultato è un viaggio cinematografico che, secondo Variety, restituisce un Elvis “sorprendentemente in anticipo sui tempi”, mentre The Guardian lo definisce “al massimo del suo magnetismo”.
Prodotto da Sony Music Vision, Bazmark e Authentic Studios, EPiC ha debuttato con una standing ovation al Toronto International Film Festival 2025, confermando l’impatto emotivo del progetto. Per Luhrmann si tratta del secondo grande lavoro dedicato a Presley dopo Elvis del 2022, film che ha ottenuto otto nomination agli Oscar e incassato quasi 300 milioni di dollari nel mondo.
Con EPiC, il regista trasforma materiali d’archivio in un’esperienza cinematografica travolgente, restituendo un Elvis autentico: potente, ironico, vulnerabile e straordinariamente vivo.
Questa la tracklist della colonna sonora originale del film “EPiC: Elvis Presley in Concert” (versioni digitale e cd):
- Can’t Help Falling In Love (EPiC Intro)
2. Also Sprach Zarathustra / An American Trilogy (EPiC Version)
3. That’s All Right (EPiC Version)
4. Tiger Man (EPiC Version)
5. Wearin’ That Night Life Look
6. Hound Dog (EPiC Version)
7. Polk Salad Annie (EPiC Version)
8. You’ve Lost That Loving Feeling (EPiC Version)
9. Little Sister / Get Back (EPiC Version)
10. Burning Love (EPiC Version)
11. Never Been To Spain (EPiC Version)
12. Love Me (Jamieson Shaw Remix)
13. I Can’t Stop Loving You (EPiC Version)
14. Are You Lonesome Tonight (EPiC Version)
15. Always On My Mind (EPiC Version)
16. How Great Thou Art (EPiC Version)
17. Oh Happy Day (EPiC Version)
18. Big Hunk O’ Love (EPiC Version)
19. Bridge Over Troubled Water (EPiC Version)
20. In The Ghetto (Jamieson Shaw Remix)
21. Walk A Mile In My Shoes (EPiC Version)
22. Suspicious Minds (EPiC Version)
23. Bring The Curtain Down (EPiC Outro)
24. Can’t Help Falling In Love (EPiC Version)
25. American David (EPiC Version)
26. A Change Of Reality (Do You Miss Me?)
27. Don’t Fly Away (PNAU Remix)
Questa la tracklist della colonna sonora originale del film “EPiC: Elvis Presley” (versione 2 LP):
SIDE A:
- Can’t Help Falling In Love (EPiC Intro)
- Also Sprach Zarathustra / An American Trilogy (EPiC Version)
- That’s All Right (EPiC Version)
- Tiger Man (EPiC Version)
- Wearin’ That Night Life Look
- Hound Dog (EPiC Version)
- Polk Salad Annie (EPiC Version)
SIDE B:
- You’ve Lost That Loving Feeling (EPiC Version)
- Little Sister / Get Back (EPiC Version)
- Burning Love (EPiC Version)
- Never Been To Spain (EPiC Version)
- Love Me (Jamieson Shaw Remix)
SIDE C:
- I Can’t Stop Loving You (EPiC Version)
- Are You Lonesome Tonight (EPiC Version)
- Always On My Mind (EPiC Version)
- How Great Thou Art (EPiC Version)
- Oh Happy Day (EPiC Version)
- Big Hunk O’ Love (EPiC Version)
- Bridge Over Troubled Water (EPiC Version)
SIDE D:
- In The Ghetto (Jamieson Shaw Remix)
- Walk A Mile In My Shoes (EPiC Version)
- Suspicious Minds (EPiC Version)
- Bring The Curtain Down (EPiC Outro)
- Can’t Help Falling In Love (EPiC Version)
- American David (EPiC Version)
- A Change Of Reality (Do You Miss Me?)
