Portale 21 evolve: a Marino arriva MORSO, il nuovo linguaggio del gusto firmato Valentina Pacifici

C’è un filo sottile, ma tenace, che lega il sapere al sapore. Lo avevo raccontato nel mio precedente articolo su Portale 21 – Opificio di Cucina, esperienza che potete rileggere qui Articolo Luglio 2022, quando incontrai per la prima volta la visione lucida e già sorprendentemente matura della giovane chef Valentina Pacifici.
Oggi quel percorso iniziato qualche anno fa avanza ancora, fa un passo successivo, verso un’ evoluzione necessaria, che ogni bravo chef vuole e riesce ad attuare nella crescita. Portale 21 sfoglia un nuovo capitolo, coerente e naturale, che non tradisce l’identità originaria ma la amplifica: nasce MORSO, il nuovo format dedicato all’asporto.
A Marino, tra storia e contemporaneità, Portale 21 è diventato negli anni un punto di riferimento gastronomico capace di distinguersi per ricerca, tecnica e riconoscibilità. Non è solo un ristorante, ma un laboratorio di idee in continua evoluzione. E proprio da questa evoluzione prende forma MORSO, un progetto che parla il linguaggio dell’immediatezza senza rinunciare alla qualità.
Il nome è esso stesso un manifesto. Diretto, essenziale, universale. Racchiude il gesto più semplice e primordiale del mangiare, trasformandolo in esperienza. Un’identità forte, immediata, che si riflette anche nel design e nella costruzione dell’offerta: pochi elementi, ma studiati con precisione, dove ogni dettaglio è pensato per restituire equilibrio e soddisfazione già al primo assaggio.
Come racconta la stessa chef: “Il progetto nasce con l’obiettivo di evolvere la formula di Portale 21, unendo le nostre esigenze gestionali ai desideri espressi dalla clientela.” E ancora: “L’iniziativa mira a presidiare i momenti invernali della settimana in cui nella zona dei Castelli, la domanda si sposta da una cena al tavolo all’asporto. Dopo anni dedicati a perfezionare la nostra proposta gastronomica e l’accoglienza in sala, abbiamo deciso di dar vita a un servizio d’asporto pop e d’eccellenza, introducendo a Marino un format inedito e curato nei minimi dettagli”.
Non si tratta quindi di un semplice servizio di delivery, ma di una vera e propria estensione del pensiero gastronomico di Valentina Pacifici. MORSO porta fuori dal ristorante la stessa attenzione alla materia prima, la stessa cura nelle tecniche e quella ricerca dell’equilibrio che avevo già avuto modo di apprezzare seduta ai tavoli di Portale 21.
L’offerta si concentra su panini e fritti, apparentemente semplici, ma costruiti con intelligenza gastronomica. La croccantezza diventa elemento distintivo che attraversa tutta la proposta: dal Chicken Crunch con pollo fritto e coleslaw, al Burger Morso con hamburger di manzo danese e formaggio affumicato di pecora, fino al Fish Crunch con merluzzo e cipolla in agrodolce di lamponi. Non manca un’alternativa vegetariana, così come la possibilità di scegliere pane senza glutine, segno di un’attenzione concreta alle esigenze contemporanee.
Accanto, una selezione di fritti pensati per la condivisione – patate rustiche, nuggets, mozzarella in carrozza, funghi fritti – e formule combo che trasformano l’asporto in un momento conviviale, mantenendo quell’idea di esperienza che è da sempre il cuore del progetto.
Anche il beverage segue la stessa filosofia: soft drink, birre artigianali e una selezione di Metodo Classico che richiama la qualità e la coerenza dell’offerta del ristorante.
L’ iter sarà semplice : si potrà ordinare e ritirare attraverso i canali di Portale 21, mandando un messaggio tramite WA al numero 347 1174504 o chiamando Portale 21 al numero 06 94837668. Il ritiro avviene direttamente al locale in via Via Rodolfo Morandi 32 (Marino). Presto verrà attivato anche il servizio di delivery.
MORSO nasce per rispondere a un cambiamento nelle abitudini, soprattutto in un territorio come quello dei Castelli Romani, dove la stagionalità e i ritmi sociali influenzano profondamente il modo di vivere la ristorazione. E lo fa senza compromessi, mantenendo standard elevati anche nel momento più delicato: quello del trasporto.
Perché, in fondo, è proprio vero: a volte basta un morso per riconoscere un’identità.
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