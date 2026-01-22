Now Trending:
La rivoluzione del Dry January: come cambiano i rituali sociali tra Coffee Mixology e Soft Clubbing

22 Gennaio 2026 Cucina Nessun commento

Il mese di gennaio non è più solo il tempo dei buoni propositi, ma il palcoscenico di una trasformazione culturale profonda: il Dry January. Quella che era nata come una sfida temporanea all’astinenza dall’alcol si è evoluta in una ridefinizione dei ritmi urbani, dove il benessere e la consapevolezza guidano le nuove forme di convivialità.

Un mercato in trasformazione: l’addio all’alcol come necessità

I dati parlano chiaro: il 71% dei consumatori europei ha ridotto il consumo di alcolici. Il mercato delle bevande No-Low (analcoliche o a bassa gradazione) e funzionali è in piena esplosione, con un valore che tocca i 97 miliardi di euro. Per la Generazione Z e i Millennials, l’alcol ha perso il suo ruolo di “collante sociale” indispensabile, lasciando spazio a scelte orientate all’equilibrio psicofisico.

La nuova mappa della socialità: dall’aperitivo alla “Social Breakfast”

In questo scenario, i luoghi del consumo cambiano pelle. L’aperitivo tradizionale cede il passo a esperienze diurne e inclusive:

  • Social Breakfast: La colazione diventa il nuovo baricentro dell’incontro. Non più un pasto rapido, ma un momento condiviso arricchito da workshop (ceramica, pittura), presentazioni editoriali e networking professionale.

  • Soft Clubbing: La musica dei DJ set si sposta al mattino. Le caffetterie si trasformano in club analcolici dove iniziare la giornata tra un cappuccino specialty e un beat ricercato, dimostrando che l’intrattenimento non dipende più dal grado alcolico.

Protagonisti del bancone: Specialty Coffee e Coffee Mixology

Il caffè è il grande leader di questa transizione. Non parliamo però del “solito espresso”, ma di un approccio gourmet:

  • Specialty Coffee: Caffè di altissima qualità e tracciabili, estratti con metodi lenti che ne valorizzano il profilo aromatico. Un rito che invita alla calma e alla degustazione consapevole.

  • Coffee Mixology: L’arte della miscelazione applicata al caffè. Dall’ormai iconico Espresso Tonic a creazioni audaci con cardamomo e latte d’avena, il caffè diventa la base per drink sofisticati che nulla hanno da invidiare ai cocktail classici.

Oltre la caffeina: l’energia naturale

Il menù del Dry January si amplia con alternative energizzanti e salutari. Trovano spazio il mate e il guaranà, apprezzati per il loro rilascio energetico costante, accanto a estratti botanici, tè fermentati e acque aromatizzate con erbe mediterranee. Anche i classici si rinnovano: il succo di pomodoro diventa un “Virgin” speziato, mentre i latti vegetali si arricchiscono di curcuma e cannella.

La sfida per i gestori: innovare per restare rilevanti

Secondo l’analisi di SumUp, adattarsi a queste tendenze è una strategia di business fondamentale per bar e ristoranti. Come sottolineato da Umberto Zola (Direttore Online Sales EU di SumUp), il consumatore odierno cerca ambienti rilassati e un’offerta di qualità che premi il valore del tempo speso insieme. Rinnovare il menù con proposte analcoliche creative non è solo una risposta al Dry January, ma un modo per intercettare un pubblico giovane che vive la socialità in modo inedito e consapevole.

