Grado Enoteca : cicchetti veneziani, tapas contemporanee e il fascino dell’ospitalità romana senza carta dei vini

I francesi dicono “à partager”, le tapas spagnole sono presenti in Andalusia già dal XVIII secolo… ma gli italiani sono da sempre maestri nel mettere in tavola convivialità e prodotti eccellenti.
Siamo in via Alessandria a Roma, in quel quadrante della città dove il passo è veloce, scandito dagli uffici e dalle pause pranzo che spesso sanno di routine. Poi però c’è chi decide di cambiare musica. E Grado lo fa con un’idea semplice quanto rivoluzionaria: riportare al centro il gesto più antico che esista a tavola, la condivisione.
Pochi coperti, un’atmosfera raccolta ma mai ingessata, un’energia che richiama più un tapas bar contemporaneo che una classica enoteca. Dietro questo progetto c’è Riccardo Carascon, 26 anni e un percorso costruito partendo dall’eventistica ai cocktail bar, passando per la miscelazione – quella studiata, tecnica, quasi chirurgica – fino ad approdare al mondo della sala e del vino. Una crescita a strati, come quelle bottiglie che oggi propone con una sicurezza che non è mai ostentazione, ma racconto.
Quando gli è stata affidata questa insegna, Riccardo ha fatto una scelta precisa: niente carta dei vini. O meglio, niente carta scritta. Perché le etichette – oltre 300 – ci sono, eccome. Ma non si consultano, si vivono. Si va verso il frigo, si osservano le bottiglie, si ascolta chi le conosce davvero. E in quel dialogo succede qualcosa di raro: si beve esattamente quello che si ha voglia di bere, anche quando non lo si sa ancora.
È un lavoro quasi sartoriale, fatto di ascolto e intuizione. Perché dietro ogni calice non c’è solo una denominazione, ma una storia: piccoli produttori, vitigni autoctoni, territori che parlano forte senza bisogno di urlare. L’Italia domina la scena, con una selezione che attraversa lo Stivale, ma non mancano incursioni oltreconfine, scelte con la stessa cura di chi sa che ogni bottiglia deve avere un motivo per essere lì.
E poi c’è la cucina. Che non vuole rubare la scena, ma nemmeno fare da comparsa. Piuttosto, accompagna. E lo fa con un linguaggio diretto, immediato, profondamente conviviale. Il rito del cicchetto – dichiaratamente ispirato alla tradizione veneziana – diventa qui un gioco serio: piccoli morsi, costruiti con attenzione, da comporre liberamente, uno dopo l’altro.
Il baccalà incontra la dolcezza della zucca, la melanzana si accende con la ’nduja, il blu di bufala si addolcisce tra miele e mandorle. E se viene voglia di qualcosa di più strutturato, le tapas e i piatti raccontano una cucina italiana che si concede qualche deviazione, senza perdere la bussola.
Il pranzo è veloce, intelligente, pensato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. La sera invece cambia ritmo: i tavoli si animano, i calici si susseguono, le storie si intrecciano. E due volte al mese, il viaggio si fa ancora più preciso, con serate dedicate alle regioni italiane, tra piatti tipici e abbinamenti studiati.
Grado Enoteca non è solo un indirizzo da segnare, è un modo diverso di stare a tavola. Più istintivo, più umano. Dove il vino torna ad essere quello che è sempre stato: un pretesto meraviglioso per stare insieme.
E in una città come Roma, che spesso corre, trovare un posto che ti invita a fermarti – davvero – è già un piccolo lusso.
Grado Enoteca
Via Alessandria 56, tel. 06 2440 4792.
Lunedì-Sabato 12:30-15:00 / 18:30-23:00 (aperto dall’aperitivo).
www.enotecagrado.it
www.instagram.com/grado_enotecaroma
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.