Dove mangiare a Prati: Osteria della Vittoria tra cucina romana e accoglienza

Ci sono quartieri che custodiscono particolari ricordi in ognuno di noi.
Per me è Prati: un quartiere dove sono cresciuta, ho lavorato, un equilibrio sottile tra movimento e quiete, tra il traffico giornaliero di Piazzale Clodio e le passeggiate lente che portano dritte verso Basilica di San Pietro, tra turisti con lo sguardo all’insù e residenti con il passo sicuro di chi qui ha costruito una quotidianità.
Prati è un quartiere particolare, così frenetico il giorno, quanto tranquillo la sera. Le serrande dei negozi si abbassano, le luci degli studi legali si spengono e restano accesi solo quei luoghi scelti da chi a Prati non capita per caso, ma per abitudine ( o per scelta).
È proprio in questo equilibrio che si inserisce una nuova apertura, destinata a diventare punto di riferimento per chi cerca qualcosa di più di una semplice cena: Osteria della Vittoria.
Aperta a marzo 2025 in Circonvallazione Clodia, questa insegna nasce dall’idea di Alessandra Verdile, Andrea Verdile e Federico Pitti, tre professionisti della ristorazione che hanno deciso di rimettere al centro un concetto tanto semplice quanto spesso dimenticato: l’ospitalità.
E si percepisce subito, appena varcata la soglia. Dimenticate l’osteria rustica, rumorosa e un po’ disordinata. Qui lo spazio è arioso, i soffitti alti, le sale comunicanti dialogano tra loro come ambienti di una casa vissuta. L’idea è accogliere bene il cliente. I tre soci si definiscono osti, prima ancora che ristoratori. Ognuno con il proprio carattere, ma con un obiettivo comune: costruire un rapporto autentico con chi entra. Niente formalismi rigidi, ma una cura che si percepisce nei dettagli, nella memoria di un cliente che torna, in quella naturalezza che fa sentire subito nel posto giusto.
È un ritorno all’essenza più vera dell’osteria italiana, riletta però con uno sguardo attuale e moderno.
La cucina segue lo stesso principio: riconoscibile, solida, senza inutili sovrastrutture. Si parte da Roma, inevitabilmente, ma ci si allarga a tutto il territorio italiano. Il menu scorre come una mappa familiare: antipasti, primi, secondi, contorni. Nessun effetto sorpresa forzato, ma piatti che raccontano dei sapori che (noi romani) conosciamo bene. La pasta è fatta in casa, lavorata fresca ogni giorno: tonnarelli, fettuccine, gnocchi, orecchiette, ripieni. C’è una manualità che si sente, che riporta a un’idea di cucina concreta. Accanto, una selezione di carni curata con attenzione, protagonista sia nei secondi che nelle preparazioni a crudo: battute al coltello, carpacci, tartare.
Tra gli antipasti convivono grandi classici – come la trippa alla romana o le bruschette – e piatti che strizzano l’occhio alla contemporaneità, come l’Uovo della Vittoria, destinato a diventare firma riconoscibile del locale.
I secondi si muovono tra certezze e ritorni: saltimbocca, polpette, vitello tonnato, ma anche tagli più importanti come entrecôte e Chateaubriand. Piatti che non cercano effetti speciali, ma puntano tutto sulla qualità della materia prima e sull’esecuzione.
E poi i dolci, rigorosamente fatti in casa, con un tiramisù che si candida già a comfort food dichiarato.
La carta dei vini accompagna senza complicare: circa cinquanta etichette, prevalentemente italiane, pensate per una bevuta piacevole, conviviale, accessibile. Perché anche qui il vino non deve intimidire, ma unire.
Osteria della Vittoria si inserisce così in quel filone sempre più necessario di ristorazione che non rincorre mode, ma costruisce identità. Un luogo dove si torna, non solo per ciò che si mangia, ma per come ci si sente.
E in un quartiere come Prati, che sa essere frenetico e silenzioso, turistico e profondamente romano, trovare un posto così significa ritrovare un ritmo. Quello giusto.
CONTATTI
Circonvallazione Clodia 34 — Roma
Tel. 3928103935
Aperto dal lunedì al sabato 12.30-15 e 19.30-23.30; domenica 12.30-15
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