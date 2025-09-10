Novi, le nuove tavolette di cioccolato con poco zucchero [e tutte naturali]

Dopo l’estate, cresce il desiderio di equilibrio e benessere, anche a tavola. Ma chi l’ha detto che rimettersi in forma significhi rinunciare al piacere? Per tutti coloro che vogliono ricominciare con leggerezza ma senza compromessi sul gusto, Novi, il Grande Cioccolato italiano, propone le sue tavolette -30% di zuccheri: due ricette classiche, nelle versioni Latte e Fondente, che rappresentano la scelta ideale per chi desidera un cioccolato dall’inconfondibile qualità di Novi, ma con meno zuccheri e più equilibrio.
Il segreto? Nessun edulcorante artificiale, ma l’utilizzo di inulina, una fibra vegetale prebiotica estratta dalla radice di cicoria. Una scelta, quella di Novi, che non solo riduce l’apporto di zuccheri rispetto alle ricette classiche latte e fondente, ma che – grazie all’utilizzo di inulina – porta con sé i benefici funzionali dell’ingrediente utilizzato, in grado di supportare il microbiota intestinale e il sistema immunitario, mantenendo intatto il gusto autentico del cioccolato Novi.
Con questa linea più “light”, ma senza compromesso di gusto, Novi conferma il suo impegno verso un piacere più responsabile: ingredienti 100% vegetali, il gusto iconico del Grande Cioccolato Italiano e un ridotto impatto glicemico. Il risultato è un cioccolato che soddisfa la voglia di dolcezza, anche nei momenti più attenti, e che abbraccia entrambe le tipologie di palato: chi preferisce un cioccolato al latte e chi un cioccolato fondente con il 52% di cacao
I PRODOTTI
Tavoletta Novi Fondente -30% di zuccheri
La tavoletta Novi Fondente con il -30% di zuccheri è realizzata utilizzando una fibra prebiotica 100% vegetale come la fibra di cicoria (anche detta inulina) in grado di abbassare del 30% il quantitativo di zuccheri rispetto alle ricette originali Fondente, senza creare compromessi sul gusto. La ricetta, dunque, limita il consumo di zucchero ma consente di mantenere il gusto e la qualità del cioccolato Novi, senza edulcoranti artificiali ma, appunto, utilizzando una fibra 100% vegetale.
Formato: 100g
Prezzo: € 2,95
Tavoletta Novi Latte -30% di zuccheri
La tavoletta Novi al Latte con il -30% di zuccheri è realizzata utilizzando una fibra prebiotica 100% vegetale come la fibra di cicoria (anche detta inulina) in grado di abbassare del 30% il quantitativo di zuccheri rispetto alle ricette originali al Latte, senza creare compromessi sul gusto. La ricetta, dunque, limita il consumo di zucchero ma consente di mantenere il gusto e la qualità del cioccolato Novi, senza edulcoranti artificiali ma, appunto, utilizzando una fibra 100% vegetale.
Formato: 100g
Prezzo: € 2,95
Novi è parte del Gruppo Elah Dufour, un’eccellenza dolciaria italiana con sede a Novi Ligure (AL). Fondata nel 1903, ha attraversato momenti storici complessi, tra cui guerre e crisi economiche. E’ stata rilanciata nel 1982 dall’imprenditore Flavio Repetto e guidato oggi, nel capitale e nella conduzione operativa, dal Guido Repetto, Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo Elah Dufour S.p.A. riflette sul mercato tre marchi storici della tradizione dolciaria italiana: Elah, con i suoi preparati per dolci (creme da tavola, budini e torte) e le sue caramelle toffè; Dufour, da quasi 100 anni la casa delle caramelle geleè Big Frut e delle classiche Goccia Menta e Selz Soda; e appunto Novi, il Grande Cioccolato Italiano. Novi è leader in Italia nel mercato delle tavolette di cioccolato, leader nel segmento dei gianduiotti e dei cremini e un player di riferimento nel mercato delle creme spalmabili, dove Crema Novi si sta affermando con tutta la sua qualità e ricetta distintiva.
- Produce oltre 200 milioni di cioccolatini e 100 milioni di tavolette all’anno
- Controlla l’intera filiera: dalle fave di cacao (Ecuador, Ghana, Venezuela) alle nocciole piemontesi
- Ha stabilimenti a Novi Ligure, Bra (CN), Sassello (SV)
- È sponsor ufficiale del Giro d’Italia e di altri eventi sportivi
Il loro motto? “Il grande cioccolato italiano” — e non è solo uno slogan.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.